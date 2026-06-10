Manija Mundial: el proyecto donde se pueden encontrar los contenidos más virales de la Copa del Mundo 2026

Como parte de la cobertura integral del Mundial 2026, LA NACION relanza Manija Mundial, un producto que tuvo una gran repercusión durante Qatar 2022 y que regresa con una segunda edición enfocada en los contenidos más virales, las historias más comentadas y las conversaciones que marcarán cada jornada de la Copa del Mundo. Se puede acceder desde manijamundial.lanacion.com.ar.

Manija fue concebido como un formato innovador para transformar la manera de consumir información sobre fútbol y sobre la selección argentina. A partir del análisis de las nuevas audiencias y sus hábitos de consumo, el proyecto combina datos, estadísticas, historias, frases de jugadores, tendencias y fenómenos virales en una experiencia ágil, visual y de alto impacto. Tras la consagración argentina en Qatar, el proyecto fue premiado como el Mejor producto de Deportes y Entretenimiento en los Premios Digital Media LATAM 2023 otorgados por la Asociación Mundial de Editores de Noticias (WAN-IFRA).

Memes, fotos, datos, videos: todo en un solo lugar

Se trata de un espacio experimental de LA NACION que propone una forma diferente de seguir la actualidad futbolística: contenidos concretos, formatos dinámicos y una narrativa pensada para quienes buscan informarse y entretenerse al mismo tiempo. La propuesta toma elementos propios de los lenguajes digitales más consumidos por las nuevas generaciones -del estilo TikTok o Instagram- para acercarlas al universo del fútbol a través de una experiencia interactiva.

En el marco del Mundial 2026, Manija Mundial potenciará esa propuesta con una cobertura enfocada en todo aquello que genera conversación alrededor de la Copa: los datos que sorprenden, las frases que se vuelven tendencia, los momentos que se transforman en memes y las historias que capturan la atención de millones de personas. De esta manera, complementará la cobertura periodística de LA NACION y canchallena con una mirada diferencial, diseñada para amplificar el alcance del torneo.