Manuel Lanzini en River: ¿Quién sale? La llegada de otro 10 le mete presión al armado del equipo de Martín Demichelis en el campeón de los volantes

River tiene un plantel con jerarquía y, además, elige refuerzos en esa dirección, que estén a la altura del desafío, que se puedan poner la camiseta y jugar. La llegada de Manuel Lanzini alimenta el contexto. Nadie puede garantizar que las incorporaciones rindan de entrada, pero la proyección es positiva. No sólo eso. El equipo viene de ser campeón en la Liga Profesional, acaba de ganarle el partido de ida a Inter de Brasil por los octavos de final de la Copa Libertadores y el problema (de los lindos) para Martín Demichelis es –por estas horas- que sólo entran once titulares.

Tal es así que, en la última conferencia de prensa, pese a que River había sido muy superior a su rival y le había ganado sólo 2-1 porque el arquero Rochet fue una de las figuras de la cancha, terminó viviendo una situación incómoda generada por la propia abundancia. La consulta periodística apuntó a Pablo Solari: “¿Qué más tiene que hacer para ser titular?”. El wing, que juega mejor y es más desequilibrante cuando juega por los carriles centrales como segundo delantero (no tan abierto), había vuelto a ser decisivo –como en los últimos partidos- ingresando desde el banco. En el último Monumental, con dos goles con los que el Millonario dio vuelta el partido que había empezado perdiendo con una pelota parada.

El primer gol de Pablo Solari para River ante Inter de Porto Alegre, por los octavos de final de la Copa Libertadores

La pregunta generó un excesivo fastidio en Demichelis, por más que el DT podría haber pensado que el periodista podría quedarse con el buen funcionamiento de los que salen a la cancha (River ya merecía hacer un gol antes del ingreso de Solari) en lugar de poner la lupa en los que se destacan cuando ingresan.

“No le falta nada para ser titular, Pablo (Solari) se entrena para serlo y yo decido si lo es o arranca en el banco. Si juega Lucas (Beltrán) adelante jugamos con cinco volantes, ¿a quién sacas? Decime un nombre. No, decime (repitió al ver que no le respondía). ¿A quién sacás? ¿A Nacho (Fernández) sacas? Andá y decíselo vos. Si Nacho es el cerebro del equipo”. Y agregó: “A veces me defino por uno o por otro, pero el sistema nos puede acomodar un poquito más adelanto o atrás, cuatro o cinco volantes, hemos hecho grandísimos partidos con los dos sistemas. Los cinco volantes nos permiten estar mucho más cerca a la hora de recuperar y también más cerca a la hora de juntar pases”.

Nacho Fernández, el "cerebro" para Demichelis

Demichelis suele tener explicaciones didácticas en las conferencias de prensa. Desde el primer día que asumió como DT de River que aporta razones para los porqués de los sistemas tácticos elegidos, las características de los futbolistas que elige como titulares y los posteriores cambios. Se puede estar de acuerdo o no, pero se nota que cada decisión está evaluada, no se toma al azar.

Vale aclarar que Lanzini no podrá jugar la revancha por los octavos de final en Porto Alegre, que recién podría tener su lugar en la lista si River se clasifica a los cuartos de final -22 y 24 de agosto (ida) y del 29 al 31 del mismo mes (vuelta)- y que su debut se daría recién en el arranque de la Copa de la Liga, el fin de semana del 20 de agosto.

Pero cuando estén todos… ¿Quién sale? Hay otra ventana. Hasta fines de agosto podrían irse jugadores: uno de ellos es Nicolás De la Cruz, uno de los titulares indiscutidos, los otros dos corren más de atrás. Perdieron terreno y apenas ingresan (Agustín Palavecino o Santiago Simón) o les cuesta más (José Paradela). Pero nada asegura que se concreten salidas sí o sí. De la Cruz pretende hacer una diferencia económica y tiene la promesa de venta de los dirigentes millonarios, pero el jugador tampoco pretende irse a cualquier lado: tiene que haber un salto deportivo o una diferencia económica acorde al traspaso. Sino… Encima cada vez está jugando mejor, como en el nivel que tuvo en la Copa Libertadores 2019.

El entrenador tiene un equipo definido, puede haber algún cambio, pero la idea está. Puede jugar 4-2-3-1 o 4-1-3-2, la diferencia es si comienza con cinco volantes o con dos delanteros. ¿Qué alternativas maneja entonces Demichelis? Juega con los contextos. El martes pasado, en el Monumental, River perdía con Inter 0-1 y entonces quien salió para que ingrese Pablo Solari fue Enzo Pérez, quedando un doble 5 más ofensivo con De la Cruz y Aliendro. Otras veces puede salir Nacho Fernández, aunque el DT lo sostiene –por su inteligencia táctica- aunque el físico ya le pase facturas después del minuto 70.

Nicolás De la Cruz ante Racing; el uruguayo está en un nivel parecido al de la Copa Libertadores 2019

Pero las ecuaciones no son sencillas porque Nacho Fernández (lo dijo Demichelis) es el “cerebro”. “Andá y decile vos que sale”, exageró Demichelis porque esa es responsabilidad del entrenador. ¿Aliendro? Fue el ingreso que le dio más equilibrio –con respecto a cómo venía jugando en sus comienzos- a Enzo Pérez, que encaminó al River de Demichelis. ¿Enzo Pérez? Complejo que de arranque, y más en la Copa Libertadores, no ingrese uno de los referentes, dueño de un gran oficio para jugar esta clase de competencias.

¿Esequiel Barco? Lo ven como el más delantero de los volantes, el más desequilibrante en los mano a mano, el que rompe líneas para adelante desde la posesión. Beltrán tiene ganado con creces el puesto de 9 y eso incluso hace que (al jugar con cinco volantes) otros dos centrodelanteros que podrían ser titulares como Borja y Rondón esperen en el banco y a veces ni siquiera sean el primer cambio. El recién llegado Facundo Colidio es delantero, pero como hizo en Tigre también puede arrancar desde más atrás y jugar en cualquiera de las otras tres posiciones por detrás del 9. Y lo que les pasa a Borja y Rondón le sucede a Matías Kranevitter en el puesto de volante central.

“Me gusta jugar con tres delanteros, un 9 y dos extremos, pero nos tuvimos que acomodar. Tengo tres números 9 (Beltrán, Rondón y Borja) que juegan muy bien y muchísimos volantes ofensivos y con llegada al gol. El jugador de River debe entender que en la disciplina no se puede fallar, debemos ser protagonistas en las competencias donde nos toque jugar y hay también un legajo sostenido por los más grandes, que nos hacen trabajar con alegría, responsabilidad y el respeto ante todo”, había dicho Demichelis en abril pasado. Ya no analiza esa variable, al menos para hacerla desde el comienzo, aunque entiende que el que juega está más contento.

Martín Demichelis, director técnico de River Plate

Otra frase que suele utilizar Demichelis es cuando me ponen la lupa más en los que no entran que en los que ingresan. Y sabe que el manejo del grupo del entrenador también depende de cómo administrar ese tipo de decisiones: “Me cuesta desde el arranque no ver a Aliendro –como sucedió ante Sporting Cristal- pero también me cuesta no ver a Simón, Paradela, Solari, Palavecino, Alfonso… No quiero nombrar a todos, pero todos están aptos para ser titulares”, dijo hace unos meses, cuando la Copa Libertadores recién daba sus primeros pasos. La diferencia es que hoy tiene más titulares que antes.

Ahora el contexto es otro. Demichelis ya salió campeón y eso le da un plus en cuanto a las decisiones que tome puertas para adentro. Pero River siempre va a exigir un paso más y el abanico de alternativas se potenció. El DT buscará transitar ese camino con una base estable (como hasta ahora) pero también sin que nadie se sienta fuera del sistema. Nunca se sabe qué conexión de modificaciones será necesaria para ofrecer variantes ante un resultado (o desarrollo de partido) que exija soluciones.