El fútbol argentino se reinventa. Siempre. Cuando parece que todas las jóvenes promesas emigran, aparece una nueva que vuelve a generar ilusión. Y, como ocurre ahora, cuando el contexto social, económico y político permite imaginar que no es negocio jugar en nuestro país, allí están otra vez los clubes anunciando refuerzos rutilantes, con los que buscan concretar objetivos y cumplir el sueño de sus hinchas.

En este texto, LA NACION armó un Top 15 de los jugadores que seguramente serán protagonistas en los próximos meses:

EDINSON CAVANI (BOCA)

Cavani, en su presentación en Boca, hace apenas dos semanas LA NACION/Mauro Alfieri

La incorporación de Edinson Cavani a Boca es, sin lugar a dudas, una de las más trascendentes de la historia del fútbol argentino en lo referido a futbolistas extranjeros. El uruguayo, de último paso por Valencia, de España, debutó en la Bombonera el miércoles pasado, en el dramático partido en el que el conjunto xeneize logró la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras igualar 2 a 2 y derrotar 4 a 2 por penales a Nacional.

Cavani firmó un vínculo formal hasta diciembre de 2024 con la institución comandada por Jorge Amor Ameal. De las arcas del club no salió ni un solo dólar por su ficha, ya que el delantero llegó en condición de libre, después de haber rescindido con el equipo valenciano. Si bien no hay información oficial sobre al monto de su salario, trascendió que Boca le paga al uruguayo alrededor de US$ 2.700.000 por temporada.

Las estadísticas que acumula en su exitosa carrera hablan por sí solas. Entre clubes y la selección de Uruguay, Cavani lleva 809 partidos oficiales disputados, con 437 goles, lo que da una asombrosa media de 0,54 por cotejo.

MANUEL LANZINI (RIVER)

La felicidad de Manuel Lanzini, otra vez con la camiseta de River sobre su piel Twitter

Manuel Lanzini es la gran incorporación de River, en un contexto en el que el club de Núñez también se desprendió de varios jugadores. A los 30 años, el mediocampista tendrá la posibilidad de disfrutar un contexto muy diferente del que había en el club de Núñez cuando él debutó (la previa del descenso a la B Nacional). La operación se concretó como un préstamo por un año sin cargo y sin opción de compra. Es decir, Lanzini llega con el pase en su poder, el club le abonará únicamente el salario y, en julio de 2024, volverá a quedar libre a la espera de una nueva negociación.

Luego de sus breves etapas en Fluminense y Emiratos Árabes Unidos, haber permanecido ocho temporadas en West Ham es todo un mérito. Estuvo muy cerca de formar parte del plantel que disputó el Mundial de Qatar, después de perderse el anterior por una grave lesión. Quizás su cuenta pendiente es tener más presencia en el seleccionado, y posiblemente este nuevo impulso con la camiseta de River le sirva también para eso.

Hay una realidad: Manu quería permanecer en Europa, pero no está en su plenitud física y su nivel futbolístico es una verdadera incógnita. Por sus antecedentes, puede jugar de enganche o como volante por afuera. Más claro: es el reemplazante natural de Nicolás de la Cruz, en caso de que el uruguayo finalmente emigre.

JUAN FERNANDO QUINTERO (RACING)

Quintero junto al presidente Víctor Blanco, el día de la firma del contrato del colombiano con Racing

El arribo de Juan Fernando Quintero a Racing tranquilizó al técnico, Fernando Gago, quien le había manifestado al presidente Víctor Blanco su preocupación por la falta de incorporaciones de jerarquía. El colombiano, que supo destacarse en River y proviene de Junior de Barranquilla, deberá ponerse en forma para entrar en la sintonía y el ritmo que propone el DT de la Academia, que justamente pretendía un mediocampista ofensivo y con buena pegada para hacerse cargo de los córners y tiros libres.

Se da una situación que roza el morbo: como futbolista, Gago padeció a JuanFer, autor del 2 a 1 parcial de River en la final de la Libertadores disputada en 2018 en Madrid. La Academia pagó US$ 3.500.000 por la totalidad de la transferencia y el colombiano firmó contrato hasta diciembre de 2025.

De 30 años, el colombiano tuvo dos etapas en River con los mismos vaivenes que los de buena parte de su carrera, y lo que más le cuesta es mantener su mejor ritmo. En Junior, su última aventura, actuó en escasos seis encuentros.

ROGER MARTINEZ (RACING)

Roger Martínez celebra su gol a Atlético Nacional, por la Copa Libertadores 2023 Gustavo Garello - AP

El regreso de Roger Martínez a Racing sirvió para reemplazar a otro goleador que emigró: el peruano Paolo Guerrero. El colombiano firmó por 18 meses y fue muy importante para dar vuelta una serie complicada de octavos de final de la Copa Libertadores con Atlético Nacional, que había ganado 4 a 2 en la ida, en Medellín. En el 3-0 logrado en Avellaneda, Roger marcó un gol y fue clave en la jugada del tercero, que fue en contra.

Sin embargo, sufrió “una lesión muscular en el bíceps femoral del miembro inferior derecho” y es un hecho que se perderá al menos el partido de ida de los cuartos de final, ante Boca en la Bombonera.

Más allá de este imponderable, la participación de Racing en la Copa fue una de las cuestiones más importantes para que Roger decidiera regresar a los 29 años, a pesar de tener propuestas de Brasil, Estados Unidos y Turquía. “El buen hijo siempre vuelve a casa”, dijo en su presentación.

RAMIRO FUNES MORI (RIVER)

Ramiro Funes Mori regresó a River Santiago Filipuzzi - Santiago Filipuzzi

Ramiro Funes Mori, el Mellizo, uno de los defensores que logró mucho protagonismo bajo la conducción de Marcelo Gallardo, regresó a River. El jugador de 32 años llega al equipo dirigido por Martín Demichelis para reforzar un área sensible en la formación. Tras el final de su vínculo con Cruz Azul de México, Ramiro se vinculó al club millonario ocho temporadas después de haber emigrado a Everton de Inglaterra.

En su última temporada, Funes Mori jugó 25 partidos y promedió 84′ por juego con un gol para Cruz Azul, que a mediados de 2022 había abonado 1,5 millones de dólares para rescindir el año final de contrato que tenía con el equipo árabe Al-Nassr luego de su paso por Villarreal de España. Pero el 16 de mayo pasado, tras terminar la temporada en México y ante un rendimiento que no terminó de contentar, el Cementero lo despidió en redes sociales al quedarse sin actividad futbolística y decidir no extender el vínculo. Ahora, al quedar libre desde julio pasado, todo se facilitó para volver a River.

Para Funes Mori será un desafío recuperar su mejor versión al volver a vestir la camiseta del club que lo vio nacer. Y para Demichelis será una pieza importante en el armado de la nueva plantilla. A Funes Mori se lo recuerda en River por el gol a Boca en la Bombonera en 2014 (“no fue córner”, resultó la frase de Carlos Bianchi, el DT xeneize) y también marcó en la definición contra Tigres, por la Copa Libertadores 2015. Un elocuente 3 a 0, bajo la lluvia, en el Monumental.

FACUNDO COLIDIO (RIVER)

Pese al interés concreto de Boca, Facundo Colidio prefirió sumarse a River Prensa River Plate

De muy buena temporada en Tigre, el arribo de Facundo Colidio a River se dio en un contexto donde no estuvo ausente la polémica. Sucede que el chico de 23 años estuvo cerca de arreglar con Boca, el club del cual dijo ser hincha desde pequeño y en donde se formó futbolísticamente antes de emigrar a Inter sin siquiera debutar en primera división.

El delantero firmó un contrato por cuatro temporadas y el club de Núñez pagó por su ficha US$ 5.000.000. Su cláusula de rescisión quedó valuada en US$ 25.000.000.

Su estreno fue en un contexto incómodo, del cual salió airoso más allá de la eliminación de River. Ingresó en la serie de octavos de final de la Libertadores con Inter de Porto Alegre, con el partido 0-2 para el equipo de Brasil. Tras el agónico descuento, tuvo una chance para empatar el pleito, pero fue bloqueado a tiempo por un rival. En la serie de penales pidió patear el quinto (que convirtió), exhibiendo una enorme personalidad.

AGUSTIN ALMENDRA (RACING)

Agustín Almendra posa con la camiseta de Racing, su nuevo club; "Estoy en casa", declaró Instagram

“Ahora estoy en casa”, dijo Agustín Almendra en el video con el que Racing lo presentó de manera oficial. El mensaje, llamativo con tantos videos donde se lo ve besándose el escudo y la camiseta de Boca, sorprendió a más de uno en el club de la Ribera.

Lo cierto es que el chico de 23 años, por quien Napoli llegó a ofrecer US$ 18.000.000 en 2018, tendrá en Avellaneda una nueva oportunidad de reencauzar una carrera profesional que tuvo agitados vaivenes, como consecuencia de cuestiones familiares que por momentos lo superan y lo nublan.

Después de que entre Juan Román Riquelme y Sebastián Battaglia lo ayudaran sobremanera durante la pandemia, tiempo durante el cual el mediocampista se alejó del fútbol y Boca fue a buscarlo para intentar recuperarlo, todo voló por los aires el 28 de febrero de 2022. Durante una práctica matutina en el predio de Ezeiza, Battaglia le hizo una indicación y el chico contestó de mala manera.

“Si no te gusta, te vas”, le dijo el entrenador al volante, según le confiaron a LA NACION. Fue después de varios malos modos exhibidos por el volante en el campo de juego, donde también cruzó palabras con compañeros de equipo. Las palabras de Almendra hacia Battaglia fueron durísimas: “Cerrá el orto que a vos te arman el equipo”, le respondió. Y se fue al vestuario. “Te fuiste a la mierda”, le dijo Darío Benedetto. “Bajá un cambio, Agustín”, alcanzó a decirle en la puerta Diego Pulpo González. “Cállense la boca porque los boxeo a ustedes también”, respondió Almendra.

El escándalo terminó con el volante separado del plantel, al punto que no volvió a jugar de manera oficial. Su último partido fue el 20 de febrero de 2022, en un 2-1 de Boca sobre Rosario Central, por la Copa de la Liga. Ahora, el jugador firmó contrato con la entidad de Avellaneda hasta diciembre de 2026. “Antes en la tribuna, hoy en el campo de juego. Almendra ahora está en su casa”, se lee en el posteo que hizo Racing para presentarlo.

MARCELO BAROVERO (BANFIELD)

Barovero vuelve al fútbol argentino para jugar en Banfield a los 39 años, luego de brillar en River hace casi una década AP

Marcelo Barovero vuelve al fútbol argentino a los 39 años. El experimentado arquero se incorporó a Banfield, con el que firmó un contrato por 18 meses, hasta diciembre de 2024, luego de finalizar su compromiso con el club mexicano Atlético San Luis. Trapito se había alejado del fútbol argentino en mayo de 2016, cuando se desvinculó de River para sumarse al Necaxa, de México, luego pasó a Monterrey del mismo país, y posteriormente se marchó a Burgos, de España.

Surgido en Atlético Rafaela en 2003, en Argentina jugó también en Huracán y Vélez, y también tuvo un paso por el seleccionado argentino convocado por Alejandro Sabella. El lugar donde tuvo una destacada e histórica tarea fue en el club de Núñez, donde sus atajadas fueron fundamentales para construir los cimientos del exitoso ciclo de Marcelo Gallardo como entrenador. En la sexta fecha se dará un momento muy especial para él, cuando River visite a Banfield en el Florencio Sola.

En el Millonario, Barovero fue campeón de la Copa Sudamericana 2014, en la que tuvo un rol clave al atajarle un penal a Emmanuel Gigliotti en la serie semifinal ante Boca; también obtuvo la Copa Libertadores 2015, la Recopa Sudamericana 2015 y la Copa Suruga Bank 2015.

IGNACIO PUSSETTO (HURACÁN)

Pussetto vuelve a Huracán con la difícil misión de luchar por la permanencia Mauro Alfieri - LA NACION

Ignacio Pussetto regresará a Huracán, el club donde se destacó entre 2016 y 2018. Su arribo es muy importante para un equipo que tendrá meses muy importantes para luchar por la permanencia. A los 27 años, el atacante rescindió su vínculo con Watford y firmará un contrato por 18 meses en Parque Patricios.

En su primera etapa en el Globo disputó solo 49 partidos, en los que marcó 12 goles y dio 8 asistencias en una temporada y media. A Parque Patricios llegó después de destacarse en Atlético Rafaela, donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional.

Sampdoria lo adquirió y se mantuvo en Europa durante cinco temporadas. Una grave lesión (rotura de ligamentos cruzados de rodilla derecha) frenó su impulso y alteró sus planes hace 10 meses. Ahora, regresa a Huracán para tratar de ayudarlo en un momento muy sensible del equipo.

FEDERICO MANCUELLO (INDEPENDIENTE)

Federico Mancuello se pone a punto en su vuelta a Independiente @caindependiente

Independiente acordó el regreso de un futbolista que le genera entusiasmo a sus hinchas: Federico Mancuello. El mediocampista zurdo de 34 años, de destacado pasado por el club de Avellaneda, se sumó al equipo conducido por Ricardo “Ruso” Zielinski. “No podemos traer a Mbappé y a Messi. Pero hoy Independiente está muchísimo mejor y dejó de perder plata”, ponderó Néstor Grindetti, que en abril asumió como presidente del Rojo tras la renuncia de Fabián Doman.

A los 34 años, Mancu regresa a un equipo en el que se destacó entre 2008 y 2015 y en el que contribuyó con sus goles cuando el club descendió por primera vez en su historia a la B Nacional. En total, en esa primera etapa marcó 21 goles y dio 18 asistencias en 163 partidos.

MAURICIO ISLA (INDEPENDIENTE)

Mauricio Isla en acción durante su debut en Independiente, por la Copa Argentina, frente a Central Córdoba

Mauricio Isla llegó a Independiente para aportar toda su experiencia en un contexto caliente, con la lucha por la permanencia demasiado cerca. El futbolista de 35 años, bicampeón de la Copa América con Chile, llegó a Avellaneda como agente libre, luego de disputar la última temporada en la Universidad Católica de su país. Firmó hasta diciembre de 2024, pero tiene una cláusula de salida a fines de este año.

Isla inició su carrera en Udinese, de Italia, luego de tener una buena actuación con la selección juvenil de su país en el Mundial Sub 20 de Canadá 2007, donde se coronó la selección argentina con Sergio Agüero como gran figura. Luego emigró a Juventus, Queens Park Rangers de Inglaterra, Olympique Marsella de Francia, Cagliari de Italia y Fenerbahce de Turquía.

DAMIÁN BATALLINI (COLÓN)

Damián Batallini dejó Necaxa de México Jam Media - Getty Images South America

Damián Batallini buscará oxigenar a un equipo de Colón que se entusiasma con volver a ser protagonista de una Copa de la Liga que ya ganó, en 2021. El hombre surgido de Argentinos Juniors proviene del Necaxa (México) quien decidió rescindir su cesión. El mediocampista ofensivo, cuyo pase pertenece al club de la Paternal, firmó un contrato por 18 meses a préstamo con los santafesinos.

“Estoy feliz y muy contento de estar acá. Tenía muchas ganas de volver al fútbol argentino. A pesar de tener varias opciones, cuando me llegó la oportunidad no lo dudé. Tengo ganas de comenzar y de que sea un buen semestre”, aseguró Batallini, de 27 años, que tiene contrato con Argentinos hasta diciembre de 2025. En el club Sabalero se reencontró con Néstor Gorosito, quien supo dirigirlo precisamente en el Bicho.

BRAIAN ROMERO (VÉLEZ)

Tras un paso por Tijuana de México, Braian Romero se sumó a Vélez Francisco Vega - Getty Images South America

Vélez logró sumar a sus filas a Braian Romero, que a los 32 años aportará su experiencia en un semestre caliente. Sucede que el Fortín necesita sumar para escaparse de la zona baja de las tablas y ganar la batalla por la permanencia.

El exdelantero de River firmó contrato hasta diciembre de 2025, luego de interrumpir su préstamo en Tijuana, de México, donde jugó 16 partidos y solo pudo anotar un gol.

Romero surgió en Acassuso, luego pasó por Colón, Independiente, Argentinos Juniors y Athletico Paranaense, antes de desembarcar en Defensa y Justicia en 2020. Su destacada labor en el Halcón le abrió las puertas de River. Y más tarde emigró a México.

ELÍAS GÓMEZ (VÉLEZ)

Elías Gómez pasó de River a Vélez Vélez Sarsfield

Al igual que sucedió con Romero, la necesidad de armar un equipo competitivo que salga a sumar desde el primer partido para escapar de la zona de descenso, hizo que Vélez incorpore a Elías Gómez.

El lateral izquierdo, de 29 años, pasó de River al equipo de Liniers a cambio de US$ 1.000.000 por la mitad de su pase y firmó un contrato que lo une al Fortín hasta diciembre de 2026.

LUCIANO GONDOU (ARGENTINOS)

Luciano Gondou ya demostró que fue un acierto para Argentinos incorporarlo Bruna Prado - AP

Luciano Gondou ya dio sobrados argumentos para que los hinchas de Argentinos aprueben su llegada. La operación se hizo en una cifra cercana a los US$ 3.000.000 por el 80% de su ficha.

El delantero, de último paso por Sarmiento, firmó hasta diciembre del 2027 bajo el esquema de productividad. En el equipo de Junín disputó 82 partidos y convirtió 17 goles, seis en la última Liga Profesional.

Jugó los dos partidos de la serie de octavos de final de la Libertadores ante Fluminense, en los que no pudo anotar y recibió una tarjeta amarilla.