River confirmó la contratación de Manuel Lanzini: vuelve un crack surgido en el club

Cuando todavía resuenan los ecos por el impacto que causó Boca con la contratación de Edinson Cavani, River finalizó otra movida importante en el mercado de pases argentino. El presidente Jorge Brito anunció en ESPN que Manuel Lanzini, de 30 años, llegará en préstamo por un año.

El media-punta, formado en el club de Núñez, estaba con el pase en su poder desde que se desvinculó de West Ham. Emigró de River a mediados de 2014, cuando había llegado Marcelo Gallardo. “Estamos muy avanzados en un acuerdo con el Pity Martínez y hace unas horas cerramos un acuerdo con Lanzini. Será jugador de River. Firmamos por un año. Es un jugador único para el fútbol argentino por sus características y el nivel de juego que tiene. Es una incorporación muy importante para nosotros”, expresó Brito a ESPN.

Lanzini se sumará a otros dos refuerzos que anoche ya estuvieron en el banco de los suplentes ante Inter, por la Copa Libertadores: Ramiro Funes Mori y Facundo Colidio.

Según pudo saber LA NACIÓN, la operación se da a préstamo por un año sin cargo y sin opción de compra. Es decir, Lanzini llega con el pase en su poder, el club le abonará únicamente el salario y, en julio de 2024, volverá a quedar libre a la espera de una nueva negociación. Más allá de las condiciones que hoy permite el fútbol argentino, se trata de un fichaje que rompe por completo el mercado de River, que esperó durante alrededor de un mes la decisión del jugador mientras estaba de vacaciones con su familia en España.

Jorge Brito, presidente de River, en los festejos en el Monumental por el reciente título de la Liga Profesional Pablo Elías

“Lanzini está ahora en España, de vacaciones. Le estamos mandando un avión y llegará en dos o tres días a Buenos Aires. Es un tema que venimos trabajando en silencio hace bastante tiempo, hace dos o tres semanas y lo cerramos hace algunas horas”, agregó Brito.

Más allá de haber ganado la Conference League en junio con West Ham, el mediocampista no era una prioridad para el entrenador David Moyes y, después de jugar 23 partidos con tres goles y una asistencia en su última temporada, no renovó su contrato y quedó en libertad de acción. Así, durante un mes y medio rechazó ofertas de Qatar y Brasil -lo pretendía Ramón Díaz para Vasco Da Gama- y las posibilidades que aparecieron del fútbol europeo no lo terminaron de convencer. Ante esta situación, y con la chance más que concreta de retornar a River, el camino comenzó a allanarse, en Núñez aceleraron durante los últimos días, transformaron la oferta verbal en formal y se cerró el acuerdo este miércoles.

Manuel Lanzini, en su despedida de West Ham, donde jugó ocho años y es muy querido por los hinchas Sebastian Frej/MB Media - Getty Images Europe

