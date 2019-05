Crédito: DPA

Si bien está muy cerca de renovar por dos años su contrato como entrenador de Dorados de Sinaloa , a Diego Maradona lo movilizó una posibilidad que se le planteó en las últimas horas, y que podría retrasar su firma en México.

Ocurre que existe un escenario posible que le permitiría volver a dirigir en el fútbol argentino, un viejo sueño del Nº 10, que de concretarse sería la noticia más destacada del mercado de pases de este invierno.

Me encantaría que venga Maradona, aunque sea para que se siente en el banco. Cómo no me va a gustar tener a un personaje como Diego; siempre es saludable para el club José Lemme, presidente de Defensa y Justicia

El tema viene barajado de esta forma: esta tarde, desde las 19.15, Independiente recibirá a Rionegro Águilas, de Colombia, por la vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana. En la ida, el Rojo perdió 3 a 2 contra un equipo que tiene poco más de 10 años de existencia, y eso impacientó a sus hinchas, e incluso provocó reuniones de parte del plantel con algunos dirigentes. Más claro: hay quienes ya no toleran la continuidad de Ariel Holan, y su permanencia como DT en Avellaneda no está confirmada. De hecho, una hipotética eliminación podría sentenciar su futuro.

Ante esa posible situación, el principal candidato a reemplazarlo es Sebastián Beccacece, que guió a Defensa y Justicia a una campaña histórica, que culminó con el subcampeonato en la última Superliga.

Si el exayudante de campo de Jorge Sampaoli en la selección argentina se muda de Florencio Varela a Avellaneda, el plantel del Halcón se quedará sin DT. Es entonces cuando aparece la figura de Diego Armando Maradona como posible candidato, rumor potenciado por la buena relación que existe entre el ídolo y Christian Bragarnik, responsable del Departamento de fútbol de Defensa y Justicia y el mismo que allanó el desembarco de Diego a Dorados.

"Me encantaría que venga Maradona, aunque sea para que se siente en el banco. Cómo no me va a gustar tener a un personaje como Diego; siempre es saludable para el club", declaró José Lemme, presidente de Defensa, a Radio Nacional. Su entusiasmo choca con la mayoría de los integrantes de la Comisión Directiva del club de Varela. Aunque el hombre que pisa fuerte en las decisiones futbolísticas es justamente Bragarnik.

Maradona, que en octubre cumplirá 59 años, está al tanto de lo que hasta ahora es solo una posibilidad, después de que se lo vinculara con Belgrano y Huracán. El crack no tiene relación con el fútbol argentino desde hace casi una década, cuando condujo a la selección argentina entre 2008 y 2010, incluído el Mundial de Sudáfrica.Luego, pasó por Al Wasl y Fujairah FC, de Emiratos Árabes Unidos, y recaló en Dorados, con el que llegó hasta la final de los dos torneos que disputó en el ascenso mexicano, en los que cayó con San Luis, el equipo que finalmente logró ascender.

Quienes aconsejan al Nº 10 no creen conveniente que vuelva al fútbol argentino y recomiendan firmar el nuevo contrato con Dorados. Antes de viajar a Buenos Aires para someterse a una operación programada en su hombro derecho, Maradona había puesto tres requisitos para continuar con el objetivo de conseguir su primer título como orientador: firmar por 24 meses, libertad absoluta para sumar refuerzos de jerarquía y decidir a quien desvincular, sin cuestionamientos. Todo indica que esos pedidos serán cumplidos por la dirigencia de "El Gran Pez".

Para Diego, el dilema, siempre en caso de que Holan emigre de Independiente y Beccacece lo reemplace, pasará por permanecer en México, donde vive tranquilo y sin que nadie lo moleste, o dejarse llevar por la motivación e ilusión que le genera tener una chance más en el fútbol argentino, y ser uno de los protagonistas de la próxima Superliga, nada menos que a cargo del actual subcampeón.

Diego está cerca de renovar su contrato con Dorados, de Sinaloa