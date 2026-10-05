Marcel Dandjinou, el arquero de Benín, elogió a Lionel Messi, pero advirtió que no está en Argentina “para hacer turismo”

No será un partido más para la selección argentina, no porque el rival sea Benín, sino porque será la última función de Lionel Messi con la camiseta celeste y blanca. En ese contexto, el encuentro de este martes, desde las 20, en el Monumental, tendrá un componente emocional extra para todos. Incluso, para los rivales, que serán parte de una cita muy especial, pero también porque tendrán la oportunidad de estar ante la zurda del rosarino, una pieza clave para lo que pueda hacer en el arco rival Marcel Dandjinou, que ya avisó que no llegó al país para hacer turismo.

Para el arquero de 28 años, que juega en Kruger United de la Primera División de Sudáfrica, será mucho más que un encuentro internacional ante una selección de la categoría de la Argentina: “No es como cualquier otro. Creo que es algo que ocurre una sola vez en nuestra carrera, por ser el último partido de Messi. Es un partido especial. Pero, ojo, estamos aquí por Argentina y por Messi, aunque no debemos olvidar que también representamos a nuestro país. Estamos aquí para defender a Benín”, dijo en una charla con el diario español Marca.

Marcel Dandjinou, el arquero de Benín, no quiere que hacerle fácil el trabajo a Lionel Messi Bénin Football

El guardavallas de Benín dejó en claro que quiere dejar una marca en este partido, pero no por ser sólo parte del último partido de Messi: “Esto es fútbol, somos once contra once. Podemos ganar, empatar o ellos pueden ganar, pero es fútbol. No estamos acá para hacer turismo en Argentina, estamos aquí para jugar y competir. Será un gran día en nuestras vidas”.

Después de exponer todo su carácter para este tipo de enfrentamientos, Marcel Dandjinou se enfocó en elogiar a Messi: “Para mí, es uno de los reyes del fútbol. Hemos crecido viéndolo jugar. Es uno de nuestros jugadores favoritos. Poder jugar ahora contra él, en el mismo campo, es increíble. Nunca imaginé que esto pudiera pasar, pero el martes va a suceder. Para mí, Leo es una leyenda, una verdadera leyenda”.

Ante la consulta sobre si se dejaría convertir un penal en el último minuto con tal de que Messi pueda retirarse de Argentina con otra conquista, el arquero africano dijo: “No, no. Soy arquero y estoy ahí para atajar. Aunque sea el último minuto y haya un penal, si Messi lo tira, intentaré pararlo. Es así de simple: es fútbol. Sí, estamos aquí para celebrar a Messi, pero nadie nos ha dicho que tengamos que regalarle un gol. Y conociendo a Messi, tampoco necesita que le regalen nada. Si quiere marcar, tendrá que hacer todo lo posible para conseguirlo”.

🚨🚨 𝗠𝗔𝗥𝗖𝗘𝗟 𝗗𝗔𝗡𝗗𝗝𝗜𝗡𝗢𝗨 🇧🇯 𝗡𝗘 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗧𝗘 𝗙𝗔𝗜𝗥𝗘 𝗔𝗨𝗖𝗨𝗡 𝗖𝗔𝗗𝗘𝗔𝗨 𝗔̀ 𝗟𝗜𝗢𝗡𝗘𝗟 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜 🧤⛔️



Le gardien des Guépards est clair : il fera tout son possible pour mettre Lionel Messi en échec. 😅



« Je suis gardien de but et mon rôle est d’arrêter… pic.twitter.com/bQaBIz7LrY — Joueurs Béninois 🇧🇯 (@JoueursBJ) October 5, 2026

Incluso, Dandjinou contó que son varios jugadores de su selección que querrán quedarse con la última camiseta de Messi: “Si se lo preguntas a cualquiera de mi equipo, todos quieren su camiseta. Así que sería bueno que hicieran muchas camisetas y nos dieran una a cada jugador. Porque si sólo uno puede ir a pedirle la camiseta, no creo que sea fácil: ¡todos la queremos!”.

Y finalizó: “Será un orgullo enorme jugar, y ese recuerdo estará para siempre en mi memoria. Podré decir en mi carrera: ‘Yo estuve allí, en el último partido de una leyenda, en el último partido de Messi’. Es increíble”.