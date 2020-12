Marcelo Bielsa Fuente: AP

El estilo Bielsa fue el debate durante la última semana. Si las formas en las que se expresa el equipo debían modificarse para evitar traspiés como el de Manchester United (6-2) y la victoria ante Burnley por 1-0 pareció una especie de revancha a tanto cuestionamiento respecto a cómo estaba sufriendo defensivamente el equipo en la Premier League. Sin embargo, el entrenador argentino parece querer alejarse de esa controversia, porque cuando fue consultado acerca de este tema, eligió eludir el asunto valorando el carácter de su equipo "para luchar".

Sin la más mínima expresión de felicidad por el desahogo tras la victoria por 1-0 con un gol de Patrick Bamford, de penal, Bielsa se concentró en el partido y explicar cuáles fueron los atributos de si equipo y los del rival, incluso, aceptando que un empate no hubiera significado un acto injusto: "El rival podría haber empatado el partido en el segundo tiempo, fueron dos tiempos distintos. En el primero pudimos imponer nuestro juego, pero en el segundo tiempo, especialmente en los minutos finales, nos costó neutralizar el estilo del rival. El primer tiempo fue de acuerdo a como queríamos jugar y el segundo no pudimos evitar jugar como quería el rival. Si hubieran empatado el partido no hubiera sido injusto, pero valoro mucho el esfuerzo que hicimos para evitar el empate".

Cuando finalizó el encuentro, la cuenta oficial de Leeds, se encargó de reivindicar el estilo de juego impuesto por Marcelo Bielsa y publicó "3 puntos y con el mismo estilo". Durante los casi cinco minutos que charló con la TV el entrenador rosarino, evitó hablar del tema. Le preguntaron si esta victoria era una especia de revancha tras la goleada sufrida ante Manchester United y Bielsa, con su estilo, respondió: "Era una necesidad para nosotros, lo interpreto como una expresión muy grande de esfuerzo porque en el segundo tiempo no pudimos imponer nuestro estilo, fuimos dominados por el rival durante un período largo, pero tuvimos carácter para luchar".

Le elogiaron la forma en la que el equipo supo defenderse cuando el rival lo presionó con acciones de balón detenido, pero también fue mencionada la acción en la que el árbitro anuló un gol de Burnley porque interpretó que hubo una falta de Ben Mee contra el arquero Illan Meslier. Bielsa pareció sorprendido por esta última pregunta, hizo un gesto que lo mostró de esa forma, y después respondió con sus herramientas: "Sinceramente creo que ha habido una evolución en la forma en la que estamos defendiendo las acciones de pelota detenida. Y respecto del gol anulado no se lo puedo comentar porque no tengo ninguna idea clara de cómo fue la acción".

La mirada del goleador de Leeds, Patrick Bamford, que lleva 10 tantos, concuerda con la del DT argentino, ya que explico: "No creo que hayamos tenidos suerte de haber ganado, sino que creo que defendimos de manera brillante. Tuvimos que enfrentarnos a diferentes rivales que nos exigieron físicamente, con estilos diferentes a nosotros... En el segundo tiempo fue duro para nosotros, ellos estuvieron bien, pero nosotros tuvimos la fortaleza mental y la verdad que hay veces que son agradable victorias de este estilo".

También se refirió al estilo de juego de Leeds, fue claro en el mensaje que tiene el equipo y demostró el convencimiento del grupo sobre la propuesta que les ofrece Marcelo Bielsa: "La verdad que la Premier League sin duda que representa desafíos cada partido, que debemos adaptarnos a eso. Pero me parece que atacando somos inteligentes, por momentos brillantes y debemos ajustar que a la hora de defender lo hacemos todos. Aunque hemos concedido unos cuantos goles, no se trata de un problema de la defensa, sino de todos, que arranca desde mi posición. Entiendo que es un trabajo en proceso y que podemos endurecerlo. Me parece que podemos estar contentos con esta primera parte del torneo que hicimos".

