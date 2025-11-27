“Lo mejor de usted es el auto”: un participante de Masterchef Celebrity recordó una insólita charla con Bielsa

El exfutbolista Claudio “Turco” Husaín relató una imperdible anécdota junto al entrenador Marcelo Bielsa, con quien coincidió en Vélez Sarsfield y de quien se llevó un aprendizaje que lo marcó hasta hoy en día (sí, incluso en su participación en MasterChef Celebrity, el reality de Telefe).

Durante una entrevista, el conductor Rama Pantorotto le consultó sobre si Marcelo Bielsa le había hecho vender un auto de lujo cuando era futbolista. Ante esto, el Turco reveló: “Sí, apenas llego a Vélez; tenía una nave espacial. Cuando estábamos dando vuelta para entrar en calor, pega un grito y dice: ‘Husaín, mire, yo tengo una idea de que usted juegue acá... Lo mejor que vi de Vélez es su coche’”.

Esto generó risas en el conductor del programa y eso motivó al actual participante de Masterchef Celebrity a contar un poco más sobre la situación. “Y me seguía hablando de la forma táctica... Y me dice: ‘¿Usted es soltero? Bueno, venda el auto. Es soltero, dispone de dinero, es conocido, ¿y quiere ser futbolista profesional, de elite? Las tentaciones son muy grandes, venda el auto’. Me cuidó. Me vine con un blindado, compré un auto pero lo dejé con una lágrima”, concluyó el exfutbolista.

Bielsa y Husaín coincidieron en Vélez y en la Selección Archivo

Con estas palabras, el Turco Husaín se mostró agradecido con el aprendizaje y decidió recordarlo con una sonrisa en medio de la crisis deportiva que vive Marcelo Bielsa con la selección uruguaya. Luego de perder un amistoso frente a los Estados Unidos por 5-1, el “Loco” quedó en la cuerda floja y todos los problemas internos parecen haber salido a la luz, luego de lo que fue la primera declaración de Luis Suárez contra él.

En cuanto a lo deportivo, Husaín y Bielsa tuvieron un exitoso paso en conjunto por Vélez Sarsfield, ya que El Fortín se llevó el Torneo Clausura 1998 y con un amplio margen de puntos sobre sus competidores. Tras esto, el entrenador pegó el salto a Europa ese mismo año y asumió como DT de RCD Espanyol, aunque duró apenas unos pocos partidos porque le llegó la oportunidad de la selección argentina mayor; mientras que el Turco se fue a River Plate para el año 2000.

Ya como entrenador de la Selección, Bielsa convocó a Husaín en varias ocasiones e incluso lo llevó a la Copa América 1999, donde disputó un partido. Luego, jugó tres encuentros más en las eliminatorias sudamericanas y perdió su lugar en el combinado albiceleste tras el Mundial disputado en Corea del Sur y Japón en 2002, donde fue convocado y no sumó minutos.

El Turco Husaín tuvo un breve paso por la selección argentina GIUSEPPE CALZUOLA - AP

En la actualidad, el Turco Husaín es comentarista en DirecTV Sports y se desempeña como participante de MasterChef Celebrity, donde ha conseguido avanzar múltiples instancias. Tras lo que fueron los abandonos de sus compañeros Pablo Lescano y Valentina Cervantes, hubo un total de cuatro eliminaciones y fueron las siguientes: Jorge “Roña” Castro, Esteban Mirol, Diego “Peque” Schwartzman y Luis Ventura. De esta manera, el exfutbolista se mantiene firme junto a su colega Maximiliano López y su futuro en el programa culinario es prometedor por la cantidad de semanas que lleva.