Es hora de recoger elogios y reconocimientos para Marcelo Bielsa, cabeza visible del ascenso de Leeds United a la Premier League luego de 16 años. El rosarino fue distinguido con el LMA Award, entregado por la Asociación de Managers de la Liga, como el mejor entrenador de la temporada de la Championship. El Loco se impuso a otros tres candidatos: el croata Slaven Bilic, de West Browmich, segundo a 10 puntos de Leeds; al dinamarqués Thomas Frank, de Brentford, tercero, y al inglés Paul Cook, del descendido Wigan, club que fue declarado en quiebra.

Bielsa, que se disculpó por comunicar su mensaje en español, valoró que el premio provenga de la votación de sus colegas y, como ya hizo desde el momento en que se consumó el ascenso, agradeció a toda la estructura de Leeds y a su plantel, de los que se considera un beneficiario.

Esta fue la segunda distinción para Bielsa en sus dos temporadas en el fútbol británico. En la anterior había recibido el premio Fair Play de la FIFA por su orden al equipo de dejarse hacerse un gol luego de haber convertido uno a favor cuando un rival estaba caído. En esa ocasión, el argentino no asistió a la gala de la FIFA en Milán, donde Lionel Messi recibió el premio The Best 2019.

Otras distinciones individuales en la carrera de Bielsa: mejor DT de seleccionado en el mundo en 2001 para IFHHS (Federación Internacional de Historia y Estadísticas de Fútbol), por la campaña con la Argentina en las eliminatorias; mejor entrenador de la Liga de España 2012, otorgado por la UEFA por su trabajo en Athletic Bilbao, y Premio Konex Diploma al Mérito Entrenador de la década 2001-2010.

El siguiente es el mensaje grabado por Bielsa en un video

"Buenas noches, inicialmente quiero disculparme por no transmitir este mensaje en inglés y sí hacerlo en mi propio idioma. En segundo lugar, quiero agradecer el premio que me otorgan. Para mí tiene un valor especial porque es decidido por la votación de los entrenadores que participan en el torneo que obtuvo Leeds. Que sean colegas los que destacan o premian es muy valioso para mí. Los premios son normalmente el reconocimiento al éxito logrado por un equipo. En este caso, por mi intermedio, se reconoce el título que obtuvo Leeds. Yo sé perfectamente toda la ayuda que he recibido para llevar adelante esta tarea y colaborar con el logro obtenido. Mi deseo es transmitir agradecimiento a la institución, a las autoridades que me contrataron y me permitieron trabajar en el fútbol inglés, a los aficionados por el aporte y el afecto que recibimos de ellos, y fundamentalmente a todos los componentes del grupo que acompañamos a los futbolistas en este año de trabajo. En ese sentido, hay muchas personas anónimas que participan decisivamente en el trabajo diario con los jugadores. Finalmente, mi reconocimiento más importante es hacia los jugadores, que son quienes asumen lo más difícil del fútbol, que es jugar, actuar, competir y, en este caso, triunfar. Siempre los entrenadores somos el producto de los jugadores que nos toca dirigir. En este caso, yo quiero acentuar mi reconocimiento hacia ellos. También le agradezco a la organización que me premia. Muchísimas gracias a todos. Es un gusto contactarme con ustedes".

Un rato más tarde, el ya retirado y prestigioso Alex Ferguson, integrante del comité de LMA Award, grabó un video en el que felicita a Bielsa por su "gran trabajo en Leeds", calificó a la Championship como "muy dificultosa" y le dio la "bienvenida" al rosarino a la Premier League.

En la Premier League, la máxima condecoración fue para Jürgen Klopp, campeón con Liverpool.

Mientras tanto, el futuro de Bielsa dependerá de las reuniones que mantendrá en los próximos días para negociar la renovación de su contrato. El propietario de Leeds, Andrea Radrizzani, manifestó que existe buena voluntad de ambas partes para extender el vínculo. Una de las cuestiones a tratar es la incorporación de un nuevo integrante al cuerpo técnico, luego de que el ayudante Carlos Corberán aceptara la propuesta para ser primer entrenador de Huddersfield. El domingo, el rosarino asistió al partido que en Liverpool disputaron Everton y Bournemouth para evaluar probables refuerzos. Según algunos medios británicos, Bielsa hizo un seguimiento del volante ofensivo galés Harry Wilson (23 años), autor de siete goles en 31 para Bournemouth en la temporada.