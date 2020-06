"El fútbol que se va a jugar no va a ser el mismo", avisa Bielsa Crédito: @LUFC

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de junio de 2020 • 12:36

Se revive la ilusión de Leeds United. Este domingo, tres meses y medio después del último partido, el equipo de Marcelo Bielsa retomará su camino en la Championship, el torneo de segunda división de Inglaterra, y buscará mantener el liderazgo que le permita soñar con lorar el preciado ascenso a la Premier League. Hoy, mientras el fútbol europeo empieza a dejar atrás el parate por la pandemia de coronavirus, el técnico argentino brindó su primera conferencia de prensa a través de la plataforma Zoom, a tres días de visitar a Cardiff City por la 38° fecha del torneo.

"Creemos que estamos bien, los jugadores hicieron un gran esfuerzo durante este tiempo. Actuaron con una gran responsabilidad. El fútbol que se va jugar no va a ser el mismo que el anterior. Hay que esperar los partidos para evaluar nuestro rendimiento", destacó Bielsa en un primer análisis acerca de la vuelta a la práctica profesional.

"Lo más importante será la adaptación mental de los jugadores ante esta nueva situación. El fútbol tiene como destinatario a los espectadores, los televidentes son otra clase de espectadores, aunque se trate de los mismos. La presencia del público es un condimento muy importante para todos los equipos y el fútbol en general. Todos deberemos adaptarnos a esa ausencia" , agregó el DT argentino.

El último partido que disputó Leeds antes del parate fue el 7 de marzo frente a Huddersfield Town: ganó por 2-0, sumó su quinto éxito consecutivo y se consolidó en la cima del torneo en el que ascienden directamente los dos primeros. Con 71 puntos, producto de 21 triunfos, ocho empates y ocho derrotas, el equipo de Bielsa es único líder, con tan solo una unidad de diferencia sobre West Bromwich Albion. En tanto, Fulham recién aparece tercero con 64 tantos y será rival del equipo del Loco en la siguiente jornada.

A lo largo del parate, en la cabeza de todo el mundo Leeds nunca se contempló la posibilidad de no retomar el torneo y lograr el ascenso sin jugar las nueve fechas restantes. Es más, el director ejecutivo, Angus Kinnear, calificó a mediados de mayo como "una vergüenza nacional" la posibilidad de ascender en caso de ser dada por terminada la temporada, alternativa que la English Football League (EFL) manejaba. Finalmente, todo se resolverá en el campo de juego.

"Cualquier cosa que hubiésemos obtenido sin jugar habría sido decepcionante. No poder compartir esta búsqueda (del ascenso) con el hincha es algo que no hubiera deseado. La salud pública está por encima de cualquier otro aspecto. El fútbol es secundario, pero sin la comunicación entre el hincha y el jugador, el fútbol es otro", destacó Bielsa en la conferencia de hoy. "El fútbol es el pasatiempo favorito de la gente. Esta pandemia obliga a estar en casa mucho tiempo. Poder encontrar un motivo para distraerse siempre es positivo".

Bielsa visitará a Cardiff City el domingo y luego recibirá a Fulham el sábado próximo en dos duelos claves en su lucha por el ascenso a la Premier Crédito: @LUFC

Durante la cuarentena, Bielsa, quien fue noticia por sucesivas fotos viralizadas en redes con sus apariciones callejeras, acordó con los dirigentes el envío de bicicletas fijas y máquinas para musculación a cada casa para que los jugadores pudieran entrenarse. Además, se mantuvo el contacto entre los futbolistas, el DT, los preparadores físicos y el cuerpo médico a través de grupos de Whatsapp. En tanto, el plantel aceptó que el club hiciera un recorte a sus salarios para garantizar el cobro del sueldo de los 272 empleados del club mientras dure la pandemia del coronavirus.

No hicimos amistosos porque trabajamos con tres jugadores por puesto y tuvimos tres equipos. Eso nos permitió hacer enfrentamientos variados y fue suficiente Marcelo Bielsa

"Los jugadores trabajaron en sus casas con una seriedad admirable. Luego tuvimos entrenamientos individuales, en pequeños grupos y luego en grupos más numerosos. Hubo pequeñas diferencias físicas fáciles de resolver. El apoyo del club para el trabajo de los jugadores en sus casas fue muy importante. Quiero agradecer ese apoyo. Los jugadores trabajaron esencialmente el físico en sus casas, con diferentes evaluaciones", comentó el DT.

"Cuando empezamos a trabajar en grupo, la primera semana fue de técnica individual, con muchas sesiones. La segunda semana se trabajó en grupos, la línea defensiva con los volantes, y los volantes ofensivos con los delanteros. La tercera semana fueron entrenamientos de once contra once. La última semana fue como cualquier otra previa a un partido", agregó Bielsa sobre el trabajo previo, pero sentenció: "Esta preparación no fue como para el comienzo de una temporada por dos motivos. No hubo amistosos y entramos en la recta final de las nueve fechas, cuando se consiguen o no los objetivos. No es lo mismo empezar la fecha 1 a la 46, que de la 37 a la 46. Pero esto no es un obstáculo, es algo que todos enfrentamos. Estamos totalmente dispuestos a actuar".