“Al jugador no se le enseña a gambetear. Es una de las pocas cosas que es imposible de enseñar. Para ver hasta qué punto no se puede enseñar, este es un simple ejemplo: en las academias de formación se les propone dos o tres formas de eliminar rivales, imitando gambetas. El jugador la mecaniza así hasta incorporarla, pero uno después se da cuenta de que no se puede enseñar porque el jugador utiliza ese recurso de juego en una acción que no lo admite y entonces el gesto queda ridículo. La gambeta tiene vida propia. Y del mismo modo que no se enseña, tampoco se anula. La forma de anularla, es reprimiéndola y eso sí es un verdadero sinsentido”.

La extensa frase corresponde al pensamiento de Marcelo Bielsa, el entrenador de Uruguay. La expresa algunas horas atrás, en la antesala del choque con la Argentina, previsto para este jueves, en la Bombonera, por las eliminatorias.

Insiste con la retórica. Y vuela en la imaginación. “Siempre comento esto, como estoy todo el día viendo fútbol grabado, y muchas veces he hecho esto: usted detenga el video antes de una gambeta y mire el escenario de complejidad defensiva que presenta el equipo que defiende, deje correr la acción y vuelva a parar el video después de la gambeta y verá que las posibilidades ofensivas crecieron, el terreno a perforar después de una gambeta es mucho mas accesible. La gambeta abre líneas de pase, desprotege estructuras cerradas, facilita el desorden del equipo que defiende... El otro día leía una frase de Gallardo que decía: ‘Yo pedí que lo compraran a Barco porque necesitamos un jugador que gambeteara’ porque el talento comprende a la gambeta. Lanzini es super talentoso o Valverde, pero no por la gambeta, porque tiene otras cosas que lo muestran como un distinto. Pero ningún entrenador debería reprimir la gambeta, porque es ir contra los propios intereses”.

Marcelo Bielsa sigue siendo mirado de reojo en Uruguay Santiago Mazzarovich - AP

La charla, extensa, variada y polémica, fue en el habitual encuentro con los especialistas uruguayos, rumbo al clásico del Río de la Plata. En ella, una revelación: ese recurso será central para el elenco celeste, en la búsqueda de un triunfo en la Ribera.

El veterano conductor elogia al campeón del mundo y, al mismo tiempo, defiende a capa y espada al joven seleccionado que dirige, motivándolo con un esquema audaz. “El modelo de juego de Argentina está totalmente claro, hace mucho tiempo que juega del mismo modo, con el mismo estilo y a muy buen nivel y la forma en que intentamos jugar nosotros vamos a tratar de trasladarla al partido. Si decididamente no pensamos en tratar de jugar y solo pensamos en defender, es el camino más corto para dar el partido por perdido, de eso estoy seguro. Si a un rival como la Argentina se le juega con un planteamiento defensivo, las posibilidades de éxito son muy bajas”.

"Hasta acá": el Loco da instrucciones durante un partido Patricio Teran - AP

“Uruguay tiene futbolistas para tratar de enfrentar a un rival como Argentina sin de antemano tomar precauciones exageradas que impidan que una de las grandes virtudes que tiene Uruguay como equipo -el manejo de la pelota y la calidad individual-, no intente ponerse de manifiesto. Si uno tiene cinco, seis jugadores en los mejores equipos y luego construye un proyecto de juego sin que esos jugadores tengan posibilidades de intentar demostrar hacer lo que saben hacer, desde mi punto de vista sería un error”.

El entrenador del seleccionado uruguayo anunció este lunes la lista de convocados para enfrentar a Argentina y Bolivia con la presencia del histórico goleador Luis Suárez pero sin Edinson Cavani, lesionado.

🤯 𝐐𝐮𝐞́ 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐞𝐫 𝐯𝐞𝐫𝐭𝐞 𝐨𝐭𝐫𝐚 𝐯𝐞𝐳…



El máximo anotador de la Selección Uruguaya llegó al Complejo con la misma alegría del primer día. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/mOJ4jTvaqd — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 13, 2023

El máximo anotador de la historia de la Celeste fue citado por primera vez en la gestión del Loco, luego de mirar desde afuera las cuatro primeras fechas de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026. Cavani, el otro gran referente de Uruguay en la última década, finalmente quedó afuera por la lesión que sufrió este domingo con Boca en el partido ante Newell’s por la Copa de la Liga Profesional.

Suárez, de 36 años, regresa al seleccionado uruguayo por su gran nivel en Gremio de Brasil, donde lleva 14 goles y 10 asistencias en 29 partidos del Brasileirao. El Pistolero estará el próximo jueves en la Bombonera y se reencontrará con su excompañero y amigo, Lionel Messi, quien le arrebató el récord de goles de las eliminatorias sudamericanas.

De la nómina de Bielsa también se destacan Nicolás De La Cruz, de River, y los regresos de José María Giménez, dirigido por Diego Simeone en Atlético de Madrid, y de Rodrigo Bentancur, ex Boca y actualmente en Tottenham, luego de la rotura del ligamento cruzado.

📋 𝗖𝗢𝗡𝗩𝗢𝗖𝗔𝗗𝗢𝗦



Lista de jugadores citados por Marcelo Bielsa para los partidos frente a Argentina y Bolivia.



📌 Eliminatorias rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 26™#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/MBkpeZJyVV — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 13, 2023

La lista completa de Uruguay para medirse contra la Argentina y Bolivia es la siguiente:

Arqueros: Sergio Rochet, Franco Israel y Santiago Mele.

Defensores: Mathías Olivera, Ronald Araujo, José María Giménez, Sebastián Cáceres, Matías Viña, Bruno Méndez y Guillermo Varela.

Mediocampistas: Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur, Federico Valverde, Felipe Carballo, Agustín Canobbio, Nicolás De La Cruz, Giorgian De Arrascaeta y Facundo Pellistri.

Delanteros: Maximiliano Araújo, Facundo Torres, Cristian Olivera, Federico Viñas, Darwin Núñez y Luis Suárez.

Uruguay es escolta del seleccionado argentino con 7 puntos y se prepara para visitar al líder de las eliminatorias este jueves en la Ribera, y luego recibir a Bolivia en Montevideo, el martes 21.

Otros tiempos, Bielsa y Messi, en un choque de colosos en España AFP

En el reciente encuentro con la prensa, surgió la pregunta del millón. Que se replica en el tiempo, en este caso, dirigida al Loco, en este Argentina-Uruguay.

-¿Cómo se marca a Messi?

-La pregunta que usted me hace la puede multiplicar por la cantidad de rivales que ha enfrentado Messi, dirigidos por entrenadores que conducen a esos equipos. No hay entrenador al que no se le pregunte lo mismo que usted me está preguntando. Si usted categoriza las respuestas, verá que ninguna fue efectiva, no hay método suficientemente efectivo como para detener a Messi, que es el mejor jugador del mundo -justificadamente y sin lugar a dudas desde mi opinión-. Entones, si nadie ha encontrado la fórmula habrá que entender que no hay fórmula infalible. Habría que preguntarle a él qué es lo conveniente para que no juegue bien porque las preguntas que nos han hecho a los entrenadores no han dado ningún aporte. El fútbol tiene como esperanza que los grandes jugadores se luzcan, así que no haya una fórmula eficaz para que un gran jugador no luzca, va a mantener más vivo el fútbol.

LA NACION