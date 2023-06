Marcelo Bielsa ya hace caminar a un renovado Uruguay: amplio triunfo sobre Nicaragua

escuchar

Marcelo Bielsa debutó en Uruguay con un seleccionado embrionario y goleador, sin los jugadores históricos ni otros que ya acreditan un recorrido con la Celeste. Para dar el primer paso puso en marcha una renovación que es el reflejo de su meticuloso estudio del material que dispone. La superficie (Luis Suárez, Edinson Cavani, Martín Cáceres, Federico Valverde, Ronald Araujo, Darwin Núñez, Rodrigo Bentancur, Giorgian de Arrascaeta y Matías Vecino) ya la conoce de sobra. Prefirió ir más a las segundas y terceras líneas del fútbol charrúa. Un trabajo de base para arrancar. Un recambio que el tiempo determinará el lugar que ocupará en el proyecto. Van despuntando algunas promesas.

Con una carrera de entrenador que ya superó los 30 años, Bielsa inauguró otra etapa, la tercera en el nivel del seleccionado, tras los pasos por la Argentina y Chile. Para su debut, eligió cinco titulares que hicieron su presentación en la cómoda victoria por 4 a 1 ante la limitada Nicaragua (140° en el ranking FIFA).

Bielsa da indicaciones durante el amistoso ante Nicaragua EITAN ABRAMOVICH - AFP

Pasaron 473 días (26 de febrero de 2022) desde que se lo vio por última vez en la zona técnica de un banco. La derrota por 4-0 ante Tottenham sentenció un ciclo en Leeds que será recordado por aspectos mucho más positivos. Su vuelta al fútbol al frente de un equipo fue en la fría noche montevideana (8 grados), con alrededor de 40.000 espectadores en el estadio Centenario. Una concurrencia también atraída por el reconocimiento que se le hizo al seleccionado juvenil Sub-20, que el último domingo se consagró ante Italia en el Mundial organizado por la Argentina.

Bielsa le hizo lugar a siete jugadores del plantel que dirigió Marcelo Broli, a quien el Loco no incorporará a su cuerpo técnico, ante la inquietud de la prensa uruguaya. Seguramente algunos juveniles tendrán minutos en el amistoso del próximo martes, ante Cuba, también en el Centenario. En la conferencia de prensa posterior a la victoria, el Loco adelantó que hará 10 cambios. Destacó lo hecho por el Sub 20: “Ojalá lo puedan valorar y disfrutar porque es muy difícil este tipo de logros. Acentúa el trabajo que hay detrás del equipo, me refiero a la estructura, la generosidad de los clubes. Una gran preparación física, un orden colectivo y claridad para imponer el juego”.

El 4-1 de Uruguay sobre Nicaragua

🔚 ¡Ganó Uruguay! 🇺🇾



Por 4-1, se impuso ante Nicaragua en el Estadio Centenario de Montevideo.



⚽️ Arezo, Zalazar (2) y Rodríguez marcaron para el local. Coronel descontó para la visita.



¡Gran debut de Marcelo Bielsa como entrenador de la "Celeste"!#FUTBOLenDEPORTV pic.twitter.com/5lIGKV9S9M — DEPORTV (@canaldeportv) June 15, 2023

Escuchó el himno uruguayo con un buzo gris con capucha. Para el comienzo del partido le agregó una campera de la indumentaria oficial de Uruguay. A su lado siguen sus colaboradores habituales: el chileno Diego Reyes y Pablo Quiroga, encargados de dar varias indicaciones.

Con una formación inicial de 24 años de promedio, la cinta de capitán la llevó uno de los más recorrido internacional: Matías Viña, con 30 partidos, participante en el Mundial y la Copa América. A préstamo en Bournemouth, Bielsa lo reubicó como zaguero central, su puesto de origen, antes de convertirse en lateral.

Uruguay ya se mueve con el libreto del Loco: presión, circulación rápida, búsqueda ofensiva. La débil oposición nicaragüense condiciona los análisis, pero la Celeste también era una incógnita por su carácter experimental. En este contexto, Facundo Pellistri es firme candidato a ser una pieza estable en las convocatorias. Con 21 años, este extremo de Manchester United ya tiene la experiencia del Mundial. Velocidad, gambeta y desborde le aseguran una especial consideración. Son virtudes que Bielsa valora. Deberá trabajar en la terminación y la toma de la última decisión.

Se van a abrazar Pellistri y Zalazar, autor de dos goles EITAN ABRAMOVICH - AFP

Entre los debutantes, los mayores elogios son para Emiliano Martínez. Llevó el número 5 y como volante central dirigió el juego con una prestancia admirable. Tiene porte, toque y panorama. Un futbolista de la usina Bielsa. De 23 años, surgió en Nacional, pasó por Bragantino y está en Midtjlland de Dinamarca.

El primer gol llegó con una combinación de aire, de pie a pie. De Zalazar a Pellistri y de éste a Douglas Arezo (20 años), delantero de Peñarol. Minutos más tarde, a Arezo le atajaron un penal. El 2-0 llegó tras un estupendo contraataque de Pellistri, definido por Rodrigo Zalazar (Schalke 04).

La superioridad charrúa continuó en el segundo tiempo, con control del campo y pelota. Los golazos de Brian Rodríguez y Zalazar estiraron el resultado a una goleada, que pudo ser mayor, y que como única sorpresa tuvo el descuento de Nicaragua ya en tiempo adicionado. La victoria previsible no le resta mérito a un debut prometedor. Con los brazos cruzados por detrás de la cintura, Bielsa siguió todo con rostro de profesor examinador. Tras el final, se metió inmediatamente en el vestuario con la mirada al piso. “El equipo pudo presionar, no siempre bien, pero lo pudo hacer. Estuvo dinámico, sobre todo por afuera. En líneas generales no digo que se haya notado la preparación, pero sí fue suficiente. Hubo un dominio bastante pronunciado, con varias ocasiones de gol y un rendimiento parejo”, fue el balance de Bielsa, que expuso los aspectos a mejorar: “Recuperar la pelota más rápido, permitir menos pases del rival y lograr pases entrelíneas, por el eje de la cancha”. Su Celeste empieza a tomar color.

☑️ 𝗘𝗟 𝗢𝗡𝗖𝗘



Así va La Celeste frente a Nicaragua por Fecha FIFA.



🏟️ Estadio Centenario

🕒 20:30h

✍🏼 Marcelo Bielsa#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/GyQoGX7fnD — Selección Uruguaya (@Uruguay) June 14, 2023