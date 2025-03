Marcelo Gallardo: del “combate físico” ante Riestra a las “cosas buenas” que sigue viendo de River

Marcelo Gallardo está convencido de que lo que le ocurre a River en el arco rival es una racha. Los doce primeros tiempos sin goles, récord en la historia del equipo millonario, son apenas una estadística. Y optó por mirar el “vaso medio lleno” del empate sin goles ante Riestra en el Bajo Flores: “Fueron seis situaciones de gol claras. Nos faltó concretar”, admitió el Muñeco en la conferencia de prensa posterior al partido. “Faltó el gol, que te abre posibilidades. No lo pudimos lograr”, añadió.

El entrenador millonario continuó con el análisis del encuentro: “Tuvimos el partido controlado, sobre todo en el primer tiempo; tuvimos situaciones claras a través de una buena fluidez en el juego. A partir del desgaste físico que genera jugar con este equipo [Riestra], en el segundo tiempo el juego no fluyó de la misma manera. Nos faltó el gol para terminar de concretar lo que habíamos hecho sobre todo en el primer tiempo. Y tampoco sufrimos mucho atrás. Estuvimos bien en ese partido de la segunda pelota y el combate físico; lo hicimos bien, salvo en situaciones de pelota parada. El resultado sabe a poco”, esbozó, sin dejar de lado su bronca por el empate sin goles.

“En el primer tiempo tendríamos que haber convertido esas cuatro situaciones clara que tuvimos. Una tendríamos que haber convertido para que el partido se jugara de otra manera y se presentara a favor nuestro”, se lamentó Gallardo.

Marcelo Gallardo, durante el partido entre River y Riestra Manuel Cortina

Al ser consultado sobre la racha de los doce primeros tiempos sin tantos, el Muñeco tiró la pelota afuera. “Al fútbol se juega durante 90 minutos, no 45. Si no, estaríamos hablando de otro deporte. Son rachas, que a veces suceden y se van potenciando. Cuando se corte ya no se va a hablar más. No es que no creamos situaciones. ¡Generamos! Entonces, la dificultad que genera eso de no concretar hace que los rivales asuman un rol de cierta seguridad contra eso. Y van creciendo. No siempre se puede romper los partidos en los primeros minutos. Ojalá nos sucediera. No está pasando. Las situaciones las creamos. Y seguiremos insistiendo. En los últimos partidos yo vi cosas buenas. Desde el juego, desde la elaboración del juego, la fluidez. Y hoy en una cancha difícil, creo que por momentos... en el primer tiempo sobre todas las cosas logramos mover la pelota de lado a lado. Faltó la definición”, completó Gallardo. Y pidió calma: “Hay que estar tranquilos. A veces se convierten en racha y cuando vos hablás sobre la negatividad de eso, genera más. Ya la cosa va a fluir. Tranquilidad. Las diez fechas pasaron, tenemos que mirar para adelante”.

El Muñeco también se refirió a Kevin Castaño, el mediocampista colombiano que llegó la semana pasada desde el Krasnodar de Rusia, fue presentado, tuvo un par de entrenamientos e integró el banco de suplentes en el Bajo Flores. “Castaño llegó, finalmente, después de una negociación muy larga. En estos días se muestra en muy buen estado, buena forma. Esto de sumarlo a la concentración hizo que vaya conociéndose con los compañeros. Cuando vuelva de su selección empezaremos a observar cómo está y qué nos puede dar. Considero que es un mediocampista que puede hacer una doble función, tanto de 5 como de 8, con frescura, con buen juego. Una buena agresividad para recuperar la pelota y para jugar. Es un jugador que nos va a dar soluciones. Mientras más rápido se adapte al mundo River, mejor”, se ilusionó el entrenador del equipo millonario.

"FALTÓ EL GOL." Marcelo Gallardo analizó el empate entre River y Riestra en el Guillermo Laza.



📺 #SportsCenter | #DisneyPlus pic.twitter.com/uG40q9jfx4 — SportsCenter (@SC_ESPN) March 15, 2025

El Muñeco elogió además a Franco Armani, el salvador de River sobre el final del partido, con una gran atajada. “Tengo dos arqueros de muy buen nivel. El que juega hoy está pasando por un momento bárbaro. Es también un poco ingrato todo, porque en las primeras fechas cuando había cometido el error... pudo sobreponerse a eso y está teniendo la actualidad que tiene. A veces es ingrato cuando se juzga o se critica a un futbolista que le ha dado mucho a la institución. Hoy está teniendo un nivel bárbaro”, evaluó Gallardo a su capitán, que por ahora es el dueño indiscutido del arco.

Sobre el final de la conferencia de prensa, Gallardo evaluó el mercado de pases, concluido hace unos días con la llegada de Castaño: “En la conformación del plantel estamos bien. Dentro de lo que tenemos como desafío de acá hacia adelante y la competencia interna que queríamos generar. Los minutos, los momentos de los jugadores nos van indicando quiénes son y quiénes están para sumar más o menos minutos. Desde ese lugar estamos bien. Me gustaría que los futbolistas me den la dificultad de seleccionar quiénes son los que están mejor. Por eso la competencia. No veo el vaso vacío, sino todo lo contrario. En la búsqueda estamos bien orientados”.

