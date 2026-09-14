Marcelo Gallardo fue presentado como nuevo entrenador de la selección de Ecuador

Marcelo Gallardo fue presentado el domingo por la noche como nuevo entrenador de la selección de Ecuador. A través de un posteo en la red social X, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) oficializó la llegada del ex DT de River Plate. “Que la gente crea, porque tiene con qué creer. Bienvenido Marcelo”, reza la publicación.

La presentación se realizó mediante un video encabezado por Francisco Egas, presidente de la FEF. “En el fútbol hay momentos que cambian todo, momentos en los que lo conseguido ya no alcanza para medir hasta dónde llegamos, sino para imaginar hasta dónde podemos llegar”, comienza el dirigente. Y agrega: “Ahí es donde empieza la verdadera exigencia: volver a subir la vara, dar el salto, ir por más y empezar una nueva era”.

Marcelo Gallardo fue presentado como director técnico de la selección de Ecuador

Luego aparecen imágenes de archivo de Gallardo y se escucha una frase pronunciada por él durante una conferencia de prensa: “Creo que he nacido para esto”. “Marcelo Gallardo hizo de la exigencia una manera de entender el fútbol: la obsesión por competir, por mejorar y por no conformarse; por construir equipos que crean, que estén preparados para los grandes momentos, que ganen y al día siguiente vuelvan a pensar en ganar”, continúa la locución.

El video también destaca el presente del seleccionado ecuatoriano. “Ecuador viene construyendo su camino. Tenemos una generación que compite al máximo nivel. Tenemos talento, estructura y ambición. Y creemos que esta selección está preparada para dar el salto, para exigirse más, para competir por más”, señala.

Sobre el cierre del material difundido por la FEF, Egas vuelve a aparecer en cámara y explica la elección del entrenador argentino: “Por eso fuimos a buscar a Marcelo Gallardo: por lo que ganó, pero, sobre todo, por lo que representa. Bienvenido, Marcelo, a Ecuador”.

Torneo Clausura: Vélez Sarsfield vs. River Plate. Marcelo Gallardo. Marcos Brindicci - LA NACION

El acuerdo entre las partes, como informó LA NACION, se alcanzó después de una intensa semana de negociaciones en Madrid entre el entrenador y el presidente de la federación ecuatoriana. El vínculo será por cuatro años y tendrá como principal objetivo la clasificación para la Copa del Mundo de 2030, que se disputará en España, Portugal y Marruecos.

El entrenador exRiver trabajará junto con su cuerpo técnico habitual, que tiene a Matías Biscay y Hernán Buján como sus principales colaboradores.

El debut de Gallardo podría producirse durante la próxima fecha FIFA. Ecuador tiene previsto disputar del 1 al 5 de octubre un cuadrangular junto con Japón, Panamá y Nueva Zelanda. El seleccionado ecuatoriano enfrentará al conjunto japonés en Yokohama y, en caso de ganar, jugará la final ante el vencedor del cruce entre Panamá y Nueva Zelanda. Si pierde, disputará el partido por el tercer puesto. Sin embargo, antes de ese torneo, el equipo tiene programado un amistoso frente a Corea del Sur para el 24 de septiembre.

Gallardo reemplazará a Sebastián Beccacece Eduardo Verdugo - AP

Esta será la primera experiencia de Gallardo al frente de una selección nacional. El entrenador, de 50 años, no dirige desde febrero, cuando terminó su segundo ciclo en River. En su primera etapa en el club de Núñez, entre 2014 y 2022, conquistó, entre otros títulos, las Copas Libertadores de 2015 y 2018, la Copa Sudamericana de 2014, tres ediciones de la Recopa Sudamericana y tres Copas Argentina. Luego tuvo un paso por Al-Ittihad, de Arabia Saudita, y regresó al conjunto millonario en 2024.

Gallardo reemplazará a su compatriota Sebastián Beccacece, quien condujo a Ecuador en el Mundial disputado en 2026, en el que quedó eliminado en los dieciseisavos de final frente a México. De la mano del exRiver, el seleccionado ecuatoriano buscará clasificarse para la sexta Copa del Mundo de su historia y la tercera de manera consecutiva.