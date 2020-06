Marcelo Gallardo: el museo de camisetas de su padre Máximo

Máximo Gallardo, padre de Marcelo, con el conjunto de la selección argentina del Mundial 2002 de su hijo que está subastando para donar a comedores en Merlo, Libertad y Parque San Martín. Crédito: subastasweb.com

El padre de Marcelo Gallardo , Máximo, es un fiel seguidor del "Muñeco". Es común verlo a su lado en los festejos de los tantos títulos que obtuvo "Napoleón" en su carrera en River . Su relación es estrecha.

En ese sentido, no extraña que Máximo haya sido beneficiario de algunas camisetas ofrendadas por el director técnico millonario. "Tengo muchas guardadas de Marcelo y todas tienen un valor sentimental especial. Por ejemplo, las que más me gustan son las que le regaló a su madre para los 45 años y la que me dio a mí cuando cumplí los 50. Son de River", reveló en una entrevista con el diario Olé .

Además, contó que en el marco de una subasta solidaria, donó el conjunto deportivo que usó Marcelo en el Mundial de Corea-Japón 2002 . "Elegí camiseta y el pantalón. Y es lo único que tenía suyo de ese torneo. Primero hablé con él para ver si estaba de acuerdo, me dijo que sí, y por eso me decidí a regalarla. Espero que sea de mucha ayuda".

Máximo Gallardo hizo la donación para ayudar a algunos de comedores de Merlo, Libertad y Parque San Martín. Hasta el momento, en el sitio SubastasWeb , se habían superado los $80.500 por el conjunto del Muñeco con el número 20 . El DT de River ya había donado su saco negro para colaborar con la obra del Padre Pepe di Paola en Villa La Cárcova. Por el atuendo se pagaron 207.000 pesos.

Marcelo Gallardo y su padre, Máximo, con el trofeo de la Copa Libertadores, ganada en la final contra Boca en 2018. Crédito: Twitter @diegoborinsky

En otro tramo, el progenitor del DT de River reveló cuál es la camiseta más preciada de su larga colección: "Tengo una de River que me regaló cuando le ganamos la final de la Libertadores 2018 a Boca. La tengo bien guardada. Esa si que no la puedo regalar. Me tienen que matar para sacarme la de Madrid ".

Finalmente, Gallardo sénior aprovechó para hacerle un pedido público a su nieto: " Nahuel me debe la camiseta de Defensa . Y mis nietos que juegan en River están cerquita de empezar a hacer sus carreras, así que espero las de ellos también".