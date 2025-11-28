Uno por uno: todos los jugadores que se van en plena crisis de River

El director técnico Marcelo Gallardo se reunió este jueves con el plantel en el predio de Ezeiza para definir el futuro del equipo de cara a 2026. El entrenador notificó de manera personal a seis integrantes del primer equipo que sus contratos no serán renovados al finalizar la temporada actual. La medida marca el cierre de una etapa para varios referentes históricos y responde a la necesidad de renovar la plantilla tras los resultados recientes y la nueva política financiera del club.

Qué futbolistas abandonan el plantel de River en diciembre

La depuración del plantel alcanza a nombres de gran peso en la historia reciente de la institución. La lista de bajas confirmadas incluye a Enzo Pérez, Milton Casco, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez, Miguel Ángel Borja y Federico Gattoni. Gallardo mantuvo charlas individuales con cada uno en su oficina de River Camp pasadas las 11.30 de este jueves. El cuerpo técnico y la dirigencia consideraron necesario dar vuelta la página tras un año sin cumplimiento de objetivos.

Miguel Ángel Borja es uno de los 6 jugadores que finalizan su contrato el primero de diciembre Marcos Brindicci - Getty Images South America

Los seis jugadores finalizan su vínculo contractual en diciembre y ninguno recibió ofertas de renovación. El club busca achicar la masa salarial y modificar la estructura de los contratos bajo la presidencia de Stefano Di Carlo. Los futbolistas se despidieron de sus compañeros en una reunión colectiva previa al almuerzo.

Cuál es el balance de los referentes históricos

El ciclo de varios ídolos llega a su fin con estadísticas dispares en esta última etapa. Enzo Pérez concluye su segundo paso por el club a los 39 años. El mediocampista disputó 38 partidos en la temporada y fue el más regular de los veteranos.

Su intención es continuar en actividad profesional. Milton Casco se marcha tras una década ininterrumpida con la banda roja. El lateral acumuló 316 encuentros y 13 títulos en su paso por Núñez.

Milton Casco se marcha tras una década ininterrumpida en Núñez donde acumuló 316 encuentros y 13 títulos Rodrigo Néspolo

La situación de Ignacio Fernández y Gonzalo Martínez difiere por cuestiones físicas y de rendimiento. Nacho Fernández jugó 32 partidos este año y cuenta con posibilidades concretas de regresar a Gimnasia La Plata.

El volante cierra su ciclo con 315 presencias totales. El caso de Martínez estuvo marcado por las dificultades físicas. El volante ofensivo sufrió cuatro lesiones musculares y apenas sumó 450 minutos en 13 cotejos durante 2025.

Por qué se decidió la salida de Miguel Ángel Borja

El delantero colombiano protagonizó un descenso notorio en su nivel durante el último año. Borja anotó solo ocho goles en 49 partidos en 2025 y pasó de los aplausos a la resistencia de los hinchas en el Monumental.

Borja anotó ocho goles en 49 partidos durante la última temporada y se va con el pase en su poder Argentina's River Plate at the Allianz Parque Stadium in Sao Paulo, Brazil on September 24, 2025. (Photo by Miguel SCHINCARIOL / AFP) MIGUEL SCHINCARIOL - AFP

Su relación con la grada se desgastó por la falta de efectividad. River realizó una inversión de 8,5 millones de dólares por su ficha en julio de 2022. El atacante se va con el pase en su poder y podría continuar su carrera en Colombia o México.

Federico Gattoni completa la nómina de salidas. El defensor terminará su préstamo a fin de año y deberá regresar a Sevilla. Su participación fue escasa desde su llegada. Solo jugó un partido en todo el 2025 y siete desde junio de 2024.

Qué cambios económicos implementará la nueva dirigencia

La reestructuración deportiva se alinea con las directrices de la gestión de Stefano Di Carlo. El presidente anunció ante la Comisión Directiva un cambio radical en la política de remuneraciones.

El presidente Stefano Di Carlo confirmó que los nuevos contratos tendrán una remuneración fija tope del 60 por ciento Prensa River Plate

Los nuevos contratos tendrán un tope fijo del 60% del salario y el resto dependerá de la productividad y el cumplimiento de objetivos. Los premios se abonarán únicamente ante la concreción de resultados deportivos.

El club también revisa la conformación de la secretaría técnica. La intención de la máxima autoridad es la continuidad de Enzo Francescoli y Leonardo Ponzio. Resta definir sus roles específicos y el grado de injerencia en la toma de decisiones futuras.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Juan Patricio Balbi Vignolo.