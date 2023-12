escuchar

La noche había arrancado con una sonrisa para Marcelo Gallardo y sus colaboradores: al llegar al estadio King Abdul Aziz, de La Meca (Arabia Saudita), el auto negro último modelo que los trasladaba arrancó justo cuando el Muñeco sacaba su bolso del baúl. El conductor frenó y todo terminó en risas. Al-Ittihad, el equipo dirigido por el ex entrenador de River, hacía de local en la ciudad santa porque su estadio en Yeda fue utilizado para el Mundial de Clubes, que terminó el viernes con la consagración de Manchester City. El rival de turno por la fecha 18 de la liga saudita, Al-Raed, marchaba penúltimo en la tabla de la liga, pero era un partido trampa: los Tigres de Gallardo tenían que improvisar, porque todos sus defensores centrales estaban lesionados, suspendidos o sancionados por el club. Fabinho, ex Liverpool, fue el comandante de la zaga. Y apenas hubo cinco suplentes junto al entrenador argentino, incluido el arquero brasileño Marcelo Grohe .

Y el experimento salió mal: tras sufrir la expulsión de Madallah Al-Olayan (lateral reconvertido a central) a los doce minutos de juego, Al-Ittihad cayó por 3-1, sumó su tercera caída en los últimos cuatro partidos y no se recupera del mazazo sufrido en el Mundial de Clubes en el que fue local: cayó en cuartos de final con Al-Ahly, de Egipto, el campeón africano. Para colmo, el fixture no lo ayuda: el martes tendrá que jugar con Al-Nassr, que tiene a Cristiano Ronaldo en racha (17 goles y 9 asistencias en apenas 16 presencias), y que marcha segundo, a diez puntos del líder, Al-Hilal. Los dirigidos por Gallardo, en cambio, se quedaron en el sexto lugar, a ¡22 unidades! del primero y a seis puntos de los puestos que otorgan la clasificación a la próxima Champions asiática, la máxima competición del torneo.

Karim Benzema sale de la cancha y Marcelo Gallardo lo observa: el delantero francés fue reemplazado a los 75 minutos en la derrota de Al-Ittihad por 3-1 contra Al-Fateh, por la liga de Arabia Saudita X @IttiMania

“Fue un partido difícil en todo el sentido de la palabra. Otra lesión de un futbolista importante (Ahmed Bamasoud, lateral izquierdo titular), y lo lamentamos. Necesitamos estar calmos y fuertes para construir el equipo”, dijo el Muñeco. Y agregó: “Tuvimos que sortear muchos obstáculos antes del partido de hoy: seleccionar la alineación, la expulsión temprana y la falta de futbolistas en la línea defensiva para resolver este problema”.

Muchos pensaron que la decisión del entrenador argentino de sacar del campo al capitán Karim Benzema tenía que ver con una nueva lesión del delantero francés (se retiró a 15 minutos del final). Sin embargo, Gallardo desmintió cualquier problema físico de su número 9 y contó que su salida se debió a una decisión técnica. Todo un síntoma del presente del equipo, que tuvo su correlato en el rostro preocupado del francés en el banco de suplentes. Después del partido se sumaron más malas noticias: los informes médicos preliminares hablaron de una rotura de ligamentos cruzados para Bamasoud, por lo que será baja por los próximos meses. Un nombre más que se agrega a la lista de lesionados.

Además, Gallardo informó que un futbolista del plantel (Abdulrahman Al-Aboud) se entrenará aparte hasta que la directiva decida qué hacer con él, o hasta que finalice su contrato. Se debe a un acto de indisciplina: “La exclusión de Al-Aboud es una decisión interna, coordinada con la administración. El club, como institución, es el responsable de anunciar esta decisión. Más allá de lo que suceda con su contrato, se entrenará con nosotros hasta que se defina su situación. Trabajaré con jugadores que tengan el deseo y la resistencia para entrenarse y soportar la presión”, dijo el Muñeco. La sensación que flotaba en el aire de La Meca era que el talentoso extremo Al-Aboud ya no se pondrá la camiseta amarilla y negra de los Tigres.

Los goles de la derrota del Al-Ittihad de Gallardo

Otro que podría tener los días contados es el arquero brasileño Marcelo Grohe. El ex Gremio de Porto Alegre fue al banco de suplentes por segundo partido consecutivo y la prensa saudí da por hecho que abandonará el club en el mercado de enero, aunque su contrato termina en junio del año próximo. La mala campaña y la necesidad de escalar posiciones hacen que los directivos de Al-Ittihad ya piensen en refuerzos. En este sentido, el primer nombre en el horizonte es el de Mohamed Salah, un viejo objeto del deseo de la liga saudí en general y del equipo de Yeda en particular. Su salida de Liverpool no será ni fácil ni barata, aunque en Arabia lo que sobran son billetes.

El otro nombre (y más allá de un hipotético reencuentro de Gallardo con Enzo Pérez, quien el viernes jugó su último partido con la camiseta de River) es el de Alexis Sánchez. El diario La Tercera, de Chile, informó que Gallardo se contactó con el ex Niño Maravilla (que jugó en River durante la temporada 2007-2008), hoy futbolista de Inter de Milán para tentarlo con una transferencia al fútbol saudi. Sánchez no es titular en el equipo donde brilla el argentino Lautaro Martínez: apenas disputo 11 de los 24 partidos de la temporada (440 minutos, dos goles). Son apenas los primeros nombres de una lista que se ampliará en los próximos días. Gallardo necesita refuerzos. Y, ahora, resultados.

LA NACION