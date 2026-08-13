Marcelo Gallardo toma fuerza para dirigir a Ecuador: el DT analiza su futuro

Marcelo Gallardo aparece entre los candidatos que más fuerza toman para convertirse en el próximo entrenador de la selección de Ecuador. Según pudo averiguar LA NACION con fuentes cercanas al director técnico y a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), comandada por Francisco Egas, las partes ya mantuvieron conversaciones. El escenario, sin embargo, todavía está lejos de una definición: el argentino analiza qué camino seguir en su carrera y, hasta el momento, no hubo negociaciones sobre cifras ni condiciones de un eventual contrato.

La búsqueda se abrió después de la salida de Sebastián Beccacece, cuyo ciclo terminó tras el Mundial. Ecuador superó la fase de grupos como uno de los mejores terceros después de perder ante Costa de Marfil, empatar con Curazao y vencer a Alemania, en un hito histórico. Aunque quedó eliminado en los dieciseisavos de final tras caer por 2-0 frente a México.

La FEF comenzó entonces a evaluar alternativas para encabezar su próximo proyecto y Gallardo, de 50 años, quedó situado en un lugar relevante dentro de esa nómina. Su condición de entrenador libre también favorece cualquier eventual avance: no existe un club con el cual negociar su salida ni una cláusula que la federación deba afrontar.

Sebastián Beccacece se retira con sus jugadores, tras quedar eliminado ante México en los 16avos de final del Mundial Eduardo Verdugo - AP

En Ecuador, el nombre de Gallardo adquirió especial repercusión durante las últimas horas. El medio Metro Ecuador publicó que el argentino se había reunido con el propio presidente de la Federación.

El Comercio, otro de los principales medios ecuatorianos, también ubicó a Gallardo entre los candidatos con mayores posibilidades y consignó un encuentro con Egas. Además, recordó que el presidente de la federación había manifestado su intención de contar con el nuevo seleccionador hacia fines de agosto.

El interés coloca a Gallardo ante una posibilidad diferente de las que atravesó durante buena parte de su trayectoria. Tras su salida de River, en febrero de este año, quedó sin equipo y no volvió a dirigir. Estuvo participando del Mundial como panelista de ESPN. Su segundo período en Núñez había comenzado en 2024 y no tuvo los resultados de aquella primera etapa que lo convirtió en el técnico más ganador de la historia del club.

Gallardo se fue de River tras un segundo ciclo decepcionante Gustavo Garello - AP

Entre 2014 y 2022 construyó allí el ciclo central de su carrera como entrenador. Conquistó 14 títulos, entre ellos dos Copas Libertadores y una Copa Sudamericana, y alcanzó una dimensión continental que mantuvo su nombre asociado a diferentes proyectos una vez terminada aquella etapa. Antes había dirigido a Nacional, de Uruguay, y posteriormente tuvo una experiencia en Al-Ittihad, de Arabia Saudita.

Ecuador no analiza únicamente al argentino. Luis Zubeldía, que recientemente dejó de ser el entrenador de Fluminense, es otro de los nombres que participa de la carrera. Su conocimiento del fútbol de ese país constituye uno de sus antecedentes: dirigió a Liga de Quito y conquistó la Copa Sudamericana y la LigaPro en 2023.

La situación de cada candidato es diferente y uno de los criterios atribuidos a la FEF en esta búsqueda es evitar, en la medida de lo posible, la interrupción de proyectos que ya se encuentren en marcha.

Luis Zubeldía dejó de ser el entrenador de Fluminense y aparece como otro candidato MAURO PIMENTEL - AFP

En el caso de que el elegido sea argentino, sería el tercero de los últimos cuatro entrenadores. Gustavo Alfaro condujo al seleccionado entre 2020 y 2023 y lo clasificó al Mundial de Qatar 2022. Después de una pequeña etapa del español Félix Sánchez Bas, Beccacece asumió en 2024 y permaneció hasta la Copa del Mundo de 2026.

La decisión dependerá, en buena medida, de la determinación del exentrenador de River acerca del rumbo que pretende darle a su carrera. Mientras la FEF estudia otras alternativas, el nombre de Gallardo gana espacio en Ecuador y se instala como uno de los principales candidatos para abrir el nuevo ciclo de la selección.