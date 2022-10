Marcelo Gallardo y la despedida de River en el Monumental: una organización contrarreloj y un rival especial

escuchar

“Es muy posible que el domingo tenga mi último partido en el Monumental”. En sus palabras de despedida, Marcelo Gallardo no pudo ser contundente a la hora de hablar de lo que se vivirá el domingo. Es que aunque anunció que no renovará su vínculo en diciembre y le pondrá un cierre al brillante ciclo de ocho años y medio como entrenador de River, el Muñeco le agregó el “muy posible” al partido ante Rosario Central, que será su no deseada despedida en el estadio con su gente. No pudo ser tajante y definitivo sobre una historia que siempre tendrá más páginas para escribir. Lo sabe él, lo saben los dirigentes y lo saben los hinchas. Y por eso el domingo se vivirá un clima único.

Su primer encuentro en el Monumental como entrenador fue el 17 de agosto de 2014 en la segunda fecha del Torneo Transición. River se impuso por 2-0 a Rosario Central con goles de Teo Gutiérrez y Leonardo Pisculichi en una noche de muy buen fútbol, que empezó a generar mucha ilusión y expectativa. Ahora, el destino le tenía preparado a Gallardo una voltereta especial: el 16 de octubre de 2022 se despedirá ante el mismo rival en el mismo escenario.

Marcelo Gallardo se abraza con Enzo Francescoli, tras anunciar su alejamiento del club Camila Godoy - Télam

Será un domingo difícil, doloroso. De llantos y sonrisas. De gargantas rojas y quebradas. De nudos en el pecho y abrazos consoladores. Se juntarán muchas emociones dentro de las más de 72 mil personas que se congregarán para despedir, agradecer, vitorear y compartir un último instante con el director técnico más ganador de la historia del club. Un prócer riverplatense que ya alcanzó la estirpe del mismísimo Ángel Labruna. No solo por el récord compartido de los 22 títulos celebrados como entrenador (14) y jugador (6), sino por la línea indeleble de su trabajo, que siempre respetó los valores, las ideas y el compromiso con la camiseta millonaria. Y por eso, aunque se trabaja a contrarreloj por el escaso tiempo que hay por delante, se prepara una jornada muy especial.

Según pudo saber LA NACION, el club está organizando un homenaje especial para decirle adiós a Gallardo. Habrá un video que recorrerá los momentos más inolvidables del ciclo, entrega de plaquetas y camisetas conmemorativas y alguna sorpresa más. Todo (excepto la sorpresa, claro) tendrá la validación del propio Muñeco, a quien también se le dará la posibilidad de tomar el micrófono para hablar e interactuar con el público. La última palabra la tendrá él.

Enzo Pérez y Marcelo Gallardo y un abrazo que se repetirá el domingo Marcelo Endelli - Getty Images South America

Pero no todo termina ahí. A la par de la organización institucional, la Subcomisión del Hincha también está preparando un recibimiento especial para el DT. Habrá pasacalles conmemorativos, banderas alusivas, globos y cotillón rojo y blanco para recibir al entrenador. Al tener únicamente dos días de preparación para el inesperado evento, también se planea que el domingo 23 se realice un masivo banderazo en el Puente Labruna para darle una última muestra de cariño y afecto a Gallardo antes y después del partido de la última fecha contra Racing en Avellaneda.

Son días difíciles en el mundo River. Solamente el correr del tiempo ayudará a calmar el pesar que siente el hincha con la salida de su sostén, su espalda, su líder, su referente. Ese capitán del barco que siempre transmitía seguridad y confianza. Marcelo Gallardo ya no estará más en banco de suplentes millonario. Y todos quieren estar en una última función que será tan emotiva como conmovedora.

Los hinchas de River colmarán el Monumental para decirle "adiós" a Gallardo Marcelo Endelli - Getty Images South America

