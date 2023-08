escuchar

Marco Pellegrino, de 21 años y con 17 partidos y un gol en Platense, está muy cerca de ser vendido a Milan, de Italia, en una cifra cercana a los 3 millones de euros. Una vez que la transferencia se rubrique, la suya será la venta más importante de todos los tiempos por parte del club de Vicente López. “Por favor, quiero jugar con Boca”, avisó el joven nacido en Saavedra cuando se enteró de la negociación con el gigante italiano. Finalmente, no pudo cumplir el deseo de estar en el encuentro que el Calamar perdió ante el Xeneize por 3 a 1. Nadie quiso arriesgarse a que el próximo (gran) paso en su carrera sufriera un contratiempo. Aquí, su historia, que empezó en otro deporte, el tenis, y un día migró al fútbol.

“Le pasó todo muy rápido y nunca se desesperó”, cuenta a LA NACION una fuente del club al que llegó de chico. Había nacido en Saavedra y jugado al baby-fútbol en Allende, una institución del barrio. Como Platense es el principal club de la zona, varios de sus compañeros y amigos se decantaron por la institución que alegraba los días del cantante Polaco Goyeneche. Y hacia allí fue Marco. Pero su primer amor no fue el fútbol, sino el tenis. De la mano de su profesor, Martín Macías, fue campeón de la Copa Vicente López. Compitió en torneos G-3 y G-4 y también participó en interclubes organizados por la Asociación Argentina de Tenis (AAT). “Marco se destacaba en todos los deportes. En el tenis jugaba siempre contra rivales de una categoría superior”, dice Horacio Salvo, vicepresidente de Platense. “Viene de una familia que siempre se preocupó por su alimentación. Su papá, Gabriel, lo siguió en toda su carrera y lo apoyó siempre. La familia apostó por la educación y el deporte”, completa el dirigente.

Marco Pellegrino, cuando era un niño sobresaliente del tenis, ya con el escudo de Platense. Prensa Platense

La primera entrevista televisiva de Pellegrino fue a sus apenas ocho años. Ni siquiera era futbolista: respondió con su cara de nene a las preguntas que le hacía Diego Iglesias para el recordado Caiga quien caiga, de Telefé. Era para una sección llamada “Genios”, en la que aparecían talentos precoces de la Argentina. Marco ni siquiera era Pellegrino, sino “Pellegrini”, en un error del zócalo televisivo. Y sacaba, tiraba drives y reveses. Jugaba mucho mejor que cualquier chico de su edad. Y en la página web de Platense consignaban los éxitos deportivos del supuestamente futuro tenista.

Pero a los 14 años, ese muchacho que admiraba a Juan Martín Del Potro y le copiaba su estilo se decantó por el fútbol, el otro deporte que practicaba en el club de toda su vida. Habló con Macías, su entrenador, y comenzó en la octava división el camino hacia la primera, hacia el profesionalismo, hacia Europa. “Por más que jugué tenis y fútbol al mismo tiempo, a este último lo jugué en tres clubes de baby, lo jugué en Platense, me dio más amigos y me gustó un poco más. El tenis me encanta, lo miro mucho, pero siempre con el fútbol tuve una pasión diferente. Así que en el momento de decidir, cuando empecé a entrenarme toda la semana, y tres o cuatro días en el tenis, se me hacía imposible cubrir todos los horarios y no lo pensé dos veces: me tiré por el fútbol”, dijo el joven zaguero zurdo en una entrevista con la página de internet del Calamar, el club que es como su casa.

En el día de la firma de su contrato profesional con Platense, el club de toda la vida para el joven nacido en Saavedra. Prensa Platense

En cuanto empezó a practicar con sus compañeros de la octava, Pellegrino no era número 6. Ni siquiera se desempeñaba como defensor. Llevaba la camiseta 10, o a veces la 11, por su condición de zurdo. El coordinador de las inferiores de Platense era Pedro Bocca, un hombre que sabe de memoria el manual del buen zaguero. Vio a Pellegrino en un par de entrenamientos y no dudó: había que atrasarlo en la cancha para que jugara “de 6”. “Cuando llegué tuve una charla con él y le expliqué que lo mejor para él era ser defensor central. Ya era bueno como 10 y como 11, pero no teníamos un 6 a futuro. Él, por sus características físicas, responde al biotipo del número 6 clásico”, recuerda Bocca ante LA NACION.

El ex coordinador de las inferiores (96 partidos en la primera, tres goles) amplía entre risas: “Después tuve que luchar con los entrenadores de Marco, porque de 6 no incide tanto en un partido como de 10 o de 11. ¡Y también tuve que luchar con él, porque al principio no quería! Pero lo aceptó, se desarrolló y le fue bien. Dimos en la tecla con el cambio de posición. Estuve mucho atrás de él, marcándole el paso, porque el de 6 era mi puesto. No tuve dudas desde el primer entrenamiento en que lo vi”, dice Bocca. El tiempo le dio la razón: el pasado 13 de marzo, Pellegrino debutó en la primera con la camiseta marrón. Y uno de sus mensajes de agradecimiento fue para Bocca, el entrenador que le cambió la posición.

"Responde al biotipo del número 6 clásico", lo describe el ex coordinador de las divisiones inferiores de Platense, Pedro Bocca. Prensa Platense

“Muy tenaz, tanto dentro como fuera del club. Es del barrio, porque nació cerca del predio de inferiores”, cuenta Bocca. Y refiere una historia: “Yo siempre decía que de la peor iba a salir el mejor. Porque a la categoría 2002 nunca le fue bien. Uno de sus entrenadores, el de la sexta, Alejandro Spido, luchó palmo a palmo para convertirlo en central. Fue una movida bárbara: de 11 a 10, de 10 a 3 y de 3 a 6. Cuando Marco se dio cuenta, ya era tarde... ¡estaba jugando de 6!”, ríe el coordinador. Y añade: “Los centrales zurdos escasean y él es muy aplicado en la marca. No es fácil pasarlo en un uno contra uno. Por todo esto le machaqué para que fuera central”.

El único gol en primera: 1-1 con Gimnasia

El ex coordinador de Platense y ex defensor central aporta más datos sobre su juego: “Pulió el cabezazo a partir de la competencia que tuvo. La experiencia en la primera división le hizo muy bien. Quizás todavía no se haya soltado del todo en el juego. De chico jugaba con la cabeza agachada, pero se lo corregimos. Es muy simple para pasar la pelota, no se complica. Nunca la da por perdida y tampoco tiene problemas en jugar en un equipo que presiona alto. De hecho, puede dejar espacio a sus espaldas porque tiene mucha recuperación. Hay que pasarlo más de una vez”. Si bien Pellegrino indica que su referente en el puesto es Sergio Ramos, Bocca lo compara con otro zaguero zurdo, campeón del mundo en Qatar 2022: Lisandro Martínez, hoy en Manchester United.

A los 15 años, y cuando apenas tenía un puñado de prácticas en la octava de Platense, Pellegrino fue con dos compañeros al predio de Ezeiza que hoy homenajea a Lionel Messi. Lo reseña Bocca: “Los entrenadores de las selecciones juveniles solían llamar a los clubes para ver a jugadores de las inferiores. Así que me preguntaron por chicos en edad de sub 15. Mandé a él y a otros dos chicos, Segovia y Hernández. Todavía le faltaba mucho trabajo”, recuerda. Seis años después, aquel chico que despuntaba en el tenis y también jugaba al fútbol con el 10 en la espalda está a un paso de dejar millones de euros en su club (”si se hace, la venta superará nuestras expectativas”, afirman en Platense). Y de la selección. Ya crecido, ya formado, lo espera la sub 23 dirigida por Javier Mascherano.