Marcos Senesi fue premiado en la gala de la Liga holandesa por haber convertido el mejor gol de la temporada pasada

Marcos Senesi es un marcador apto para el fútbol holandés. Quita sin foul y mantiene la calma. Es reconocido por sus facultades defensivas, aunque en el evento “Erediviese Jugador del Año”, recibió un trofeo individual por haberse destacado en el tercio contrario del campo de juego. Según los jueces de la Liga Eredivisie -la máxima categoría del fútbol holandés-, el concordiano, ex jugador de San Lorenzo de Almagro, convirtió el mejor tanto de la temporada 2020/2021. Inusual en un defensor. ¿El premio? Claro. ¿El gol? Por lo general, también. Porque no fue una anotación normalmente atribuida a un zaguero alto y de buen cabeceo. Pareció, en efecto, una pirueta de gimnasia artística, un recurso de Zlatan Ibrahimović...

La anotación del galardón ocurrió en septiembre de 2020, en un partido contra el ADO Den Haag. Senesi había ido a cabecear en un córner a favor de su equipo, pero vio que el centro no le llegaba a él ni a ninguno de sus compañeros. Entonces, emprendió la vuelta hacia su arco mientras uno de los defensores rechazaba, un poco atornillado al césped y con un frentazo débil. El cabezazo apenas voló y sorprendió al argentino, que improvisó un salto y pateó de tijera. El balón primero se elevó con mucho efecto, para descender en picada hacia el ángulo del arco custodiado por el arquero Luuk Koopmans. Koopmans no pudo hacer nada.

Marcos Senesi ganó el premio a mejor gol de la #Eredivisie 20/21. 🇦🇷🔥pic.twitter.com/7xSu1ld70W — DataRef (@DataRef_) September 8, 2021

“En el esfuerzo nace el premio”, dijo, tras ser galardonado. “Quiero felicitarlo porque ha demostrado como defensor lo que muchos delanteros desean”, lo felicitó Julio Cruz, que jugó en Feyenoord entre los años 1997 y 2000. Y desarrolló Senesi en su cuenta de Instagram: “Muy agradecido por haber recibido el premio al mejor gol del torneo. Siempre son lindos los reconocimientos, ahora a seguir trabajando para mejorar cada día”.

Senesi, de 24 años, 1.85 metros de altura y zurdo, transita uno de los mejores momentos de su carrera. La última temporada en el Feyenoord Rotterdam -club con el que firmó contrato hasta junio de 2023- lo consolidó como uno de los mejores defensores argentinos del momento. Se instaló como titular y se convirtió en uno de los marcadores más rendidores del fútbol holandés.

Senesi juega limpio. En casi 100 partidos, fue amonestado solo en 4 ocasiones. Bueno números para un marcador central. Twitter

Es zaguero, y zurdo, de modo que sus características de nacimiento ya lo hacen diferente. Y en los últimos meses, no ha desaprovechado la oportunidad de avalorar esas condiciones. En la temporada 2020/2021, jugó 2880 minutos -lo que equivale a 32 partidos completos- y siempre fue titular. Anotó 3 tantos, solo fue amonestado en 4 ocasiones y no recibió tarjetas rojas. Los números dan cuenta de algo: es confiable y tiene un limpio estilo de quite. Antes, no era un definidor: en tres años de rodaje en la primera división de San Lorenzo, jugó 69 partidos y convirtió un solo gol. Pero el rubro del gol fue un aspecto que trabajó mucho en Países Bajos, primero bajo la conducción del holandés Dirk Advocaat, y ahora con la guianza de Arnold Slot. En 73 encuentros disputados, consiguió 6 gritos (y asistió 5 veces).

Senesi ha enriquecido su currículum con un estilo “a la europea”. Muy probablemente, su técnica defensiva, que muy bien marida con el fútbol que se practica en esa región, le valió la continuidad necesaria para trabajar en su forma de jugar y transformarse en un defensor que hace tiempo suena como candidato en las convocatorias de la selección argentina.

El premio al mejor gol es un detalle, porque hay muchos números que grafican su proceso. Particularmente, los de su precio. Feyenoord lo compró por 7 millones de euros en septiembre de 2019. Un salto a Europa, sin escalas. Ahora, es uno de los centrales más codiciados en el mercado: su ficha estuvo cerca de triplicarse, cuando en marzo de este año, el sitio Transfermarkt lo tasaba en 20 millones de euros. Actualmente, se encuentra en el puesto número 22 del ranking de los futbolistas argentinos más caros. Y, al circunscribir esa tabla incluyendo nada más que defensores, Senesi aparece cuarto: por arriba suyo están Cristian Cuti Romero (35 millones), Lisandro Martínez (23 millones) y Nicolás Tagliafico (22 millones).

Los hinchas de Feyenoord, a sabiendas de esto, comienzan a valorar al chico que enloqueció a la tribuna con esa tijereta. Se lo agradecen, y desean que continúe, muchos años más, como patrón de la defensa.

LA NACION