María Becerra publicó una sugestiva foto en medio de la expectativa por quién cantará el himno

La artista María Becerra publicó una sugestiva foto en redes sociales en medio de la expectativa sobre quién va a cantar el himno argentino en la final del Mundial 2026 ante España este domingo en el estadio de Nueva Jersey. La cantante y compositora nació en Quilmes, provincia de Buenos Aires, el 12 de febrero de 2000 y, tras saltar a la fama como creadora de contenido en YouTube, se convirtió en una de las máximas figuras del pop y la música urbana a nivel internacional.

Luego de varios días de incertidumbre sobre quién entonaría las estrofas del himno nacional, Becerra compartió una imagen en su cuenta de Instagram en donde se la ve posando con la pelota oficial del Mundial 2026 y una camiseta argentina con el número diez, todo, bajo un mensaje: “Yendo”. La intérprete de Automático hizo el posteo después de rumores sobre su presencia, ya que, horas atrás, había adelantado dos horas y media su show en España de este sábado por “motivos de agenda”.

La historia que publicó la cantante en la previa de la gran final

En Qatar 2022 la elegida para cantar el himno fue Lali Espósito. Por su parte, España no tendrá ningún representante ya que su melodía patria, popularmente conocida como Marcha Real, es una composición exclusivamente instrumental y no tiene letra oficial.

El nombre de Becerra como posible participante en la final de la Copa del Mundo empezó a tomar trascendencia en el programa televisivo Sálvese Quien Pueda (América TV), donde hicieron alusión a que, si bien el entorno de la artista mantuvo una postura de hermetismo, nunca descartaron de lleno la posibilidad que finalmente se terminó concretando.

María Becerra sería la elegida para cantar el Himno, según Sálvese Quien Pueda

Días atrás, Nicolás Peralta, panelista del ciclo, reveló, tras mantener contacto con el equipo de la cantante: “No me lo terminan de confirmar, pero tampoco lo niegan”. Aquella falta de desmentida, sumada a que la intérprete se encontraba en ese momento realizando una gira internacional, potenció las versiones que la ubicaban como la principal candidata.

A la par de la posibilidad de que Becerra fuese la elegida, en los días previos a la final se impulsó una campaña en redes sociales en favor de Lali Espósito. Los seguidores del seleccionado nacional reclamaban su presencia argumentando que, la última vez que la artista fue parte de la ceremonia, la Scaloneta terminó coronándose. Aún así, desde el círculo íntimo de la ex Patito Feo, desmintieron rápidamente la posibilidad de que se presente en Estados Unidos.

A su vez, en la última final de una Copa del Mundo previa al ciclo de Lionel Scaloni, que tuvo lugar en el estadio Maracaná de Brasil en 2014, no hubo representante argentino.

La encargada de la formalidad de confirmar a los artistas que serán parte de la ceremonia de cierre es la FIFA. Y pese a que la casa madre del fútbol mundial no organiza un show con un cantante diferente para cada himno nacional en el campo de juego, esta tradición fue ganando terreno en los últimos años.

Además de Becerra, en la final del Mundial también actuarán los artistas Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Scherzinger, encargados de interpretar el himno oficial de la FIFA titulado “Desiré”.