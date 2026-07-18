Por qué el himno de España no tiene letra

El himno nacional de España solo tiene música. Por eso es habitual la imagen de los deportistas españoles en silencio mientras suena su himno en competiciones internacionales, como el Mundial 2026.

Este rasgo distintivo de España llama la atención, ya que se trata de una peculiaridad que ocurre en muy pocos países.

De hecho, solo hay otros tres Estados que tienen un himno compuesto únicamente por música: Bosnia y Herzegovina, San Marino y Kosovo.

Pero ¿cuál es el motivo de que el himno nacional de España no tenga letra?

La clave está en su origen

La respuesta está en su origen militar, ya que la composición fue creada para acompañar los desfiles militares.

La conocida como “Marcha Granadera” es considerada uno de los himnos nacionales más antiguos de Europa. Fue en 1770 cuando el rey Carlos III la declaró “Marcha de honor”.

Un fanático español durante el Mundial 2026

Sin embargo, el hecho de que se interpretara en los actos públicos a los que acudían los monarcas hizo que popularmente fuera más conocida como la “Marcha real”, nombre que continúa vigente a día de hoy.

Desde el siglo XVIII, esta melodía ha sido el himno de España a excepción de períodos históricos como el Trienio Liberal (entre 1820 y 1823) o la Segunda República (entre 1931 y 1939), cuando se adoptó el “Himno de Riego”.

Sin embargo, influenciada por la creación de otros himnos como “La Marsellesa” de la vecina Francia, España trató en varias ocasiones dotar a su canción de letra.

Músicos y poetas recibieron el difícil encargo de parte del general Prim, el rey Alfonso XIII o el general Miguel Primo de Rivera. Todos fracasaron en su intento y no contaron con el apoyo popular necesario.

Más recientemente, el Comité Olímpico Español convocó un concurso en 2007 para crear una letra oficial.

“¡Viva España! Cantemos todos juntos con distinta voz y un solo corazón”, rezaba la composición ganadora, que fue filtrada días antes de la presentación pública.

La propuesta, sin embargo, recibió tal cantidad de críticas que los organizadores decidieron aparcar la idea y nunca llegó a ser aprobada por el Congreso.