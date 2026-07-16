¿Vuelve a cantar el himno? La respuesta de Lali Espósito al clamor de sus fans para la final del Mundial

El triunfo de Argentina en la semifinal del Mundial 2026 ante Inglaterra no solo revolucionó a los fanáticos de ‘La Scaloneta’, quienes esperan ansiosos que su equipo se convierta en bicampeón, sino también a los seguidores de Lali Espósito, los mismos que en la final del último campeonato internacional se deleitaron con el himno bajo su interpretación. A raíz de esto es que las redes sociales piden fervientemente que aquello vuelva a suceder.

Lali cantó el himno nacional en la final del Mundial de Qatar (Foto: Instagram @lalioficial)

Luego de que el equipo liderado por Lionel Messi se consagrara finalista, algunos de los 11 millones de usuarios que siguen a la intérprete de “Disciplina” llenaron el último posteo de Instagram de la ex Casi Ángeles con cientos de comentarios. “Dale, Chiqui Tapia. Es nuestra cábala. La que más nos representa”; “No nos olvidemos de que ELLA es cábala”; “Dale, nena. ¿Qué hacés que no estás comprando pasaje?" y “Lali, andá sacándole polvo al vestido que usaste para cantar en la final del mundial... ¿Sabés a lo que me refiero, no? Y anda mirando la agenda, no sea cosa que pase lo que todos queremos y tengas que cancelar algún show", fueron solo algunos de los pedidos que recibió.

Lali Espósito reaccionó al aluvión de mensajes que recibió por parte de sus fanáticos (Foto: Captura Instagram/@polenta.polenta)

Pero eso no fue todo. Desde la cuenta oficial de Fiesta Polenta, la reconocida fiesta argentina de música urbana, pop y reggaetón, realizaron un posteo en el que sobre una imagen de Lali el 18 de diciembre de 2022 en la apertura del Mundial Qatar, donde minutos después Argentina se enfrentaría a Francia. “Calentá que entrás”, expresaron y desataron un aluvión de mensajes, entre los que se encuentra el de la propia Lali, quien se limitó a lanzar: “Lpm”.

Actualmente, la cantante disfruta de un descanso en el Viejo Continente con Pedro Rosemblat. Tras un arranque mundialista en suelo argentino, la pareja se trasladó a España —país donde la cantante dijo presente en la emblemática Marcha del Orgullo de Madrid— y ahora siguen el minuto a minuto del torneo desde Italia. Incluso una usuaria de X publicó un posteo en el que mencionó que un amigo suyo que está en Cerdeña se encontró a la cantante pop.

Pedro Rosemblat y un posteo en redes dedicado a su novia (Foto: Instagram/@pedrorosemblat)

“Un amigo está en Cerdeña, Italia, y en los festejos se encontró con Lali Lpmm”, escribió la joven junto a una imagen que daba cuenta del chat grupal y de la foto del momento.

Lali junto a un fanático en Cerdeña (Foto: Captura X)

Cabe recordar que el vínculo de Lali con la selección tiene un antecedente épico en Qatar 2022. Invitada por Marley para participar de los especiales de Por el Mundo (Telefe) —donde incluso se la vio divertirse jugando al fútbol con otras celebridades—, recibió la sorpresiva propuesta de cantar el Himno a menos de un día del partido definitivo.

Además, mediante sus historias de Instagram, posteó tres imágenes muy emotivas. En la primera lloró, en la segunda se agarró la cabeza y en la tercera escribió: “Es de manija, nervios, emoción y felicidad”.

El posteo de Lali Espósito tras cantar el himno en la final del Mundial Qatar 2022 (Foto: Captura Instagram /@lalioficial)

Después del primer tiempo del partido, subió a Instagram una serie de fotos donde se la ve después de haber cantado el himno, con un despampanante vestido negro. “Esto es más de lo que podía soñar... y miren que siempre fui de soñar en grande. ¡Soy del país más lindo del mundo! Coronados de gloria vivamos”, lanzó.