Mariano Closs, sobre la salida frustrada de Messi de Barcelona: "Es muy egoísta"

9 de septiembre de 2020 • 15:25

El conductor de Radio Continental, Mariano Closs, se refirió a la frustrada salida del futbolista rosarino Lionel Messi de Barcelona, y calificó la actitud del astro argentino como "muy egoísta", al querer irse en un mal momento del equipo.

"Con ciertas declaraciones, él no está diciendo nada malo de sus compañeros, pero sin querer, los roza. Por supuesto que nadie le va a decir nada. Pero cuando él habla de las derrotas y del desgano, el producto es el equipo que tenemos: a mis compañeros, no les da", comienza su comentario editorial Closs.

En ese sentido, el relator deportivo dijo que, "cuando lo vemos (a Messi) con los brazos caídos, ante un partido que se va desarrollando y él no se mete, no sé si es él que ve que está desganado y a veces decís: che, liderá, o ve que el equipo no responde y dice: yo con estos muchachos no puedo, me tienen harto".

Tras aclarar que no lo conoce personalmente, el animador radial señaló: "Yo puedo ver desde lo superficial: a ver, enganchate en el partido, que si no lo hacés vos que te llamas Messi, ¿cómo me voy a enganchar yo, que me llamo Sergi Roberto?".

Al mismo tiempo, el reconocido narrador consideró que el capitán de la selección argentina, no es líder de vestuario. "Él puede hacer la arenga porque el es el capitán, pero no es de ese tipo de jugadores. No es Mascherano".

Luego, reforzó su posición respecto del comportamiento del jugador surgido en La Masía, al manifestar que "si soy compañero de Messi, o me fui y fui parte de este proceso, la verdad que no me gusta, porque en definitiva, me está diciendo que yo también fui un tronco, o no serví. Eso no me gusta. Porque es muy egoísta lo que el está haciendo, cuando dice: perdimos acá con la Roma, perdimos con este, con el otro. Parece que somos un desastre todos. Messi es Messi, y tiene que estar en la bolsa de los derrotados. Contra Roma, Liverpool, y Bayern Múnich".

"Me suena bastante egoísta para con sus compañeros. Repito, para los que están, y lo que no están. Porque cuando el Titanic se hunde, o nos hundimos todos, o salimos todos. Como este es un deporte en equipo, más allá de que cada uno tenga su convicción individual, tendría que ser el maestro del grupo, y posiblemente, debería ser el último que diga que se quiere ir", agregó el periodista de Fox Sports.

Mariano Closs analizó la frustrada salida de Lionel Messi en su programa radial "Closs Continental" 13:58

Video

Por eso, el periodista deportivo reflexionó que sería el todavía 10 culé quien "debe salvar el Titanic, no ser el primero en tirarse para salvarse. Mi observación es más bien de experiencia de grupo. A mí me gustan los grupos, y voy a defender al grupo, y en todo caso, que se salve el grupo".

A su vez, señaló que aunque haga las declaraciones sin querer, es "ahí donde no le sale el liderazgo". "Cuando él se va o se quiere ir, se está yendo él. Está dejando el grupo, y él es la máxima referencia futbolística. Ahí se nota que Messi no es un líder, o un maestro de grupo. Pero que le asiste todo el derecho de ver que puede tener otro rumbo en otro sitio", matizó.

"El único que se quiso ir de los derrotados es Messi: yo soy el único que sirve y los otros no sirven para nada. Está muy bien que él quiera seguir disputando cosas importantes y ganando cosas, pero también las puede ganar en Barcelona", consideró Closs.

Finalmente, el cronista de Fox Sports se preguntó cómo será el día a día del jugador en Cataluña, teniendo en cuenta que "se la jugó mucho en hacer público esto, sin estar seguros que se iba a poder dar (su salida). Si estaban seguros, pésima información le dieron a Messi jugador. Los platos rotos los va a pagar él. (...) Si hubiese tenido un representante, y no el papá, capaz también hubiese estado mejor asesorado. Ahora, viene la lupa", concluyó su análisis el afamado relator.