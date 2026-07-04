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Marruecos goleó a Canadá por 3 a 0 y espera en cuartos de final

Los goles del equipo africano para sellar el pase a los cuartos de final, en el Houston Stadium. Espera por el ganador entre Paraguay y Francia

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Marruecos le gana a Canadá con un golazo de jugada preparada y festeja en Houston.
Marruecos le gana a Canadá con un golazo de jugada preparada y festeja en Houston.MOLLY DARLINGTON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Marruecos le ganó a Canadá por 3 a 0 con un doblete de Azzedine Ounahi y uno de Soufiane Rahimi, por los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, en el Houston Stadium, y se coloca entre los ocho mejores de la competición.

Los partidos en estas instancias se ganan por detalles, y fue Marruecos quien se puso en ventaja tras una jugada de pizarrón. En un momento en el Canadá dominaba el partido, el conjunto africano aprovechó a la perfección un tiro libre por la derecha, y con un pase preciso hacia la medialuna del área de Hakimi llegó el remate de Azzedine Ounahi, futbolista del Girona de España, que marcó el 1 a 0 ante Canadá a los 50′, en Houston.

El conjunto africano llegó a los octavos de final tras vencer por penales a Países Bajos luego del 1-1 en los 90′ y en el suplementario. Mientras que Canadá le ganó sin problemas a Sudáfrica por la mínima (1-0), con gol de Stephen Eustáquio.

En este caso el encuentro fue parejo en el juego, no así en el resultado. Los norteamericanos con el dominio del balón y los africanos con campo abierto y la ventaja, siempre buscaron el contragolpe. El arquero marroquí, Yassine Bono, se convirtió en una de las figuras y fue el máximo responsable de que su arco quede en cero.

Mientras Canadá buscaba con fuerza el empate, a los 82’, llegó el contrataque de la mano de Brahim Diaz que atacó a la perfección los espacios y, luego de un freno excelso, le cedió la pelota a Ounahi para que sentencie su doblete y amplíe la ventaja a 2-0.

El partido se terminaba, Canadá buscaba el descuento, pero llegó un nuevo contragolpe, también con el dominio de Brahim Diaz, que le entrega servida la pelota a Soufiane Rahimi para que a los 98’ defina con la zurda, de manera perfecta, como un pase a la red, y selle el resultado en 3-0.

Con esta victoria Marruecos vuelve a los cuartos de final de una Copa del Mundo, al igual que en Qatar 2022, y espera por el vencedor del encuentro entre Francia y Paraguay, que se juega hoy a las 18:00 de Argentina. Podría tener una revancha contra el equipo de Didier Deschamps, con el que perdió por 2 a 0, en las semifinales del último Mundial.

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