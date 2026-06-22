Marruecos vs. Haití, por el Mundial 2026: día, horario, TV y cómo ver online

Marruecos y Haití se enfrentan este miércoles en un partido correspondiente a la fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026. Los africanos buscan la clasificación a 16vos de final, mientras que los centroamericanos afrontarán su último partido porque ya fueron eliminados. El encuentro está programado para las 19 (horario argentino) en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, con televisación de TyC Sports y DSports+, y transmisión vía streaming por parte de Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

Los Leones del Atlas se mantienen en el segundo lugar de la tabla de posiciones de su zona con cuatro puntos, producto de un empate 1 a 1 con Brasil por los goles de Ismael Saibari y Vinícius Jr., y un triunfo 1 a 0 frente a Escocia con un tanto de Saibari. El equipo dirigido por el francés Sébastien Migné, por su parte, está último sin unidades y ya sin posibilidades de avanzar de ronda debido a que únicamente podría igualar en puntos a los escoceses, contra los que perdería en el desempate olímpico por la caída en la jornada inicial (se pondera el resultado de los países igualados en puntos como primer criterio de desempate).

La selección de Haití ya quedó eliminada del Mundial 2026, por lo que se despedirá ante Marruecos Rebecca Blackwell - AP

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos, por lo que inaugurarán el historial.

por lo que inaugurarán el historial. En simultáneo, en el otro partido del grupo J, Brasil y Escocia juegan en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Estados Unidos.

Marruecos vs. Haití: todo lo que hay que saber

Fecha 3 del Grupo C del Mundial 2026.

Día : Miércoles 4 de junio.

: Miércoles 4 de junio. Hora : 19 (horario argentino).

: 19 (horario argentino). Estadio : Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos.

: Mercedes Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos. Árbitro: Danny Makkelie (Países Bajos).

Marruecos vs. Haití: cómo ver online

El partido está programado para este miércoles a las 19 (horario argentino) en Atlanta, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports y DSports+, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

DSports+.

TyC Sports.

Paramount+.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Marruecos corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este miércoles. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 1.20 contra los 19.50 que se repagan por un hipotético triunfo de Haití. El empate, por su parte, cotiza cerca de 7.50.