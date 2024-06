La confesión de Lionel Messi: “Creo que Inter Miami va a ser mi último club”

Escuchar

Lionel Messi afirmó que Inter Miami será su “último club”, por lo que descartó un eventual regreso a la Argentina, donde Newell’s lo espera hace años con las puertas abiertas. “Toda mi vida hice esto. Me encanta jugar a la pelota y disfruto de los entrenamientos, del día a día y de los días de partido. Y sí, siempre está el miedo a que se termine todo ”, dijo el capitán de Inter Miami y de la selección argentina en una entrevista con ESPN.

La Pulga agregó: “Fue un paso difícil dejar Europa para venirme acá. El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho, y también a ver las cosas de otra manera. Pero no lo pienso. Intento disfrutar. Por eso disfruto muchísimo más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien. La paso bien en el club, con la suerte que tengo de tener compañeros y amigos al lado. La paso bien en la selección, donde tengo compañeros y amigos también. Y disfruto de los pequeños detalles que sé que cuando no juegue más, voy a extrañar. Sí, creo que Inter Miami va ser mi último club. Hoy por hoy creo que va a ser mi último club”.

"INTER MIAMI VA A SER MI ÚLTIMO CLUB", la frase de Leo Messi con #ESPN que dará la vuelta al mundo.



📺 HOY no te pierdas el mano a mano con Messi por #ESPNenStarPlus (18:30 ARG) pic.twitter.com/QXtKGqQGyK — SportsCenter (@SC_ESPN) June 12, 2024

Vestido con la indumentaria oficial de la selección, ya que integra el equipo nacional que este viernes jugará el segundo partido amistoso de preparación para la Copa América en Washington, Messi habló con el periodista Martín Arévalo. Más allá del adelanto y del título sobre su futuro, la entrevista completa podrá verse hoy a las 18.30. Este mismo miércoles, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, publicó en sus redes sociales fotos de la “cena de campeones”, que mantuvo en Miami con los integrantes de la selección. Messi, el entrenador Lionel Scaloni, Emiliano “Dibu” Martínez y Rodrigo De Paul, entre otros campeones, posaron junto al máximo dirigente del fútbol argentino.

¡Cena de campeones del 🌍!



Anoche, junto a La Scaloneta y toda la delegación, disfrutamos del último asado previo a la Copa América.



¡Vamos, Argentina! 🇦🇷⚽️ pic.twitter.com/tQCzvcSh6P — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) June 12, 2024

No es la primera vez que Messi se refiere a su futuro inmediato. Si bien los hinchas de Newell’s abrigaban una mínima esperanza de que la Pulga decidiera regresar a su Rosario natal, el capitán de la selección mató cualquier ilusión con su frase. Sin embargo, puede que todavía queden varios partidos del crack con la camiseta albiceleste: “El Mundial depende de cómo me sienta, de cómo esté yo físicamente y de ser realista conmigo mismo ”, había dicho hace unos días en una entrevista con Infobae. Messi agregó: “Y saber si estoy a la altura de poder competir y ayudar a los compañeros que tengo al lado. Saber cómo estoy físicamente”.

Además, la Pulga añadió: “Todavía queda mucho para... entre comillas ‘queda mucho y poco’, porque pasa rápido, pero queda un tiempo y no sé cómo voy a estar en ese momento. También la edad es una realidad que está ahí, si bien es un número, los partidos que voy a jugar yo, tampoco son los mismos que jugaba cuando estaba en Europa en competición, que eran cada tres días, o en Champions o en la Liga donde estaba, tanto en Francia como en España. Pero depende de cómo me sienta y lo que sienta yo al estar al lado de mis compañeros y ver si sigo estando a la altura o no ”.

Messi también se refirió a la transición que habrá en la selección argentina una vez que se retire Ángel Di María tras la próxima Copa América: " Si hoy somos, si bien somos tres nomás (por él, Nicolás Otamendi y Di María, los tres más veteranos), creo que es bueno el proceso de recambio, si bien ya está hecho el proceso en esta Selección, pero vienen muchos más jóvenes todavía, que vienen fuerte también, y que ojalá también sea de esa manera. La integración de ellos sea con confianza y suelto como para poder adaptarse lo más rápido posible a la Selección. Y creo que cuando uno está bien y se siente feliz, rinde de diferente manera también”.

Lionel Messi, con Di María y Nicolás Otamendi tras consagrarse campeones del mundo

