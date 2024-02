escuchar

Javier Mascherano, DT de la selección argentina Sub 23, destacó la actuación de su equipo luego del empate con Uruguay, por 3 a 3, que le otorgó el primer puesto del grupo B de cara al cuadrangular final del Torneo Preolímpico de la disciplina, que se disputa en Venezuela, y otorgará dos plazas para los Juegos Olímpicos de París 2024. “Hicimos un gran partido contra un rival que, a mi manera de ver, obtuvo mucho menos de lo que merecía en la primera fase”, comentó Mascherano en conferencia de prensa en referencia a la temprana eliminación del equipo que dirige el rosarino Marcelo Bielsa.

”Jugamos de una manera diferente a la que estamos acostumbrados. Decidimos asumir el riesgo de armar una línea de tres atrás porque era con lo que contábamos y porque sabíamos que de esa manera podíamos hacerles daño?, continuó Mascherano. Además, excapitán de la selección argentina, se refirió a Venezuela, rival a enfrentar en el cruce inicial del cuadrangular. ”Los tres rivales van a ser durísimos. Hemos visto a Venezuela contra Brasil y otros partidos también. Nos ha tocado enfrentarlos en un amistoso en Ezeiza y son un equipo físico, muy fuerte y que de local con su gente se van a fortalecer más”, anticipó.

Federico Redondo, capitán de Argentina, domina la pelota ante el delantero Luciano Rodríguez, pretendido por River Agencia AFP - AFP

Con respecto a los futbolistas lesionados del plantel, los defensores Marco Di Cesare y Joaquín García, comentó que confía en que podrán contar con ellos de cara a la fase final, aunque deben trabajar paso a paso. “Estamos contentos por lo que viene y esperamos mantener este nivel la semana que viene en la fase final, vamos a poner toda nuestra energía para conseguir el objetivo de clasificar a los Juegos Olímpicos”, continuó.

Por último, se refirió al cruce con Bielsa, técnico que lo hizo debutar en la selección argentina en 2003, con solo 19 años. ”Hacía tiempo que no lo veía y para mí enfrentarlo como entrenador es motivo de orgullo. Él me dio la oportunidad de jugar en la selección y es una alegría que gracias a los jugadores haya estado a altura de las circunstancias”, concluyó.

El volante central de Argentinos Juniors Federico Redondo expresó su satisfacción porque lograron el objetivo de “salir primeros” en el grupo B. ”Uruguay tiene un muy buen equipo, fue un lindo partido. Hicimos un muy buen primer tiempo. Logramos el objetivo que era salir primeros en el grupo. Pero nuestro objetivo principal es clasificar a los Juegos Olímpicos y si se nos dan los resultados ojalá podamos campeonar”, manifestó Redondo a TyC Sports. Sobre llevar la cinta de capitán, Redondo manifestó: “Es un honor, pero el capitán es Thiago (Almada). Hoy me tocó usarla a mi porque a le tocó descansar, pero siempre es un honor”.

Bielsa mira adelante

La eliminación de Uruguay, consumada en la fecha anterior, le quitó peso al clásico rioplatense de anoche. Pero no emociones: el 3-3 retrató un partido volcánico, de ida y vuelta, Tras el empate, Bielsa volvió a referirse a la temprana salida de su selección del torneo. “Por un lado, deberíamos haber obtenido más puntos de los que conseguimos. Por el otro, recibimos una cantidad de goles evitables que nos hubieran permitido agregar más puntos”, comenzó analizando el DT, quien posteriormente definió como “positivos” el juego, el dominio y la creación.

Enseguida, en la conferencia de prensa que brindó, un periodista venezolano volvió sobre el tema. “Uruguay cierre este Preolímpico con otro encuentro en el que demuestra temperamento y personalidad, pero, para mucha gente, eso no es suficiente. Para aquellos aficionados que les gusta hablar de proyectos y les cuesta tener calma, ¿qué mensaje tienes?”, le dijo. La pregunta molestó al DT celeste: “Me obliga a repetir por tercera vez la misma respuesta”, arrancó. Y luego se explayó: “Cuando se evalúa una actuación, se evalúan muchos aspectos. En la mayoría, el saldo es positivo. Recibimos muchos goles, sí. Ya lo hecho dicho. La relación entre merecimiento y puntos obtenidos, como usted bien dice, no le interesa a nadie”.

Bielsa sentado en la heladerita, un clásico, mientras observa el partido Matias Delacroix - AP

Uruguay recibió un total de ocho goles en cuatro partidos. La participación de la Celeste llegó a su fin en el Torneo Preolímpico Sub 23 al quedar en la cuarta posición del Grupo B con cuatro unidades gracias a una victoria, un empate y dos derrotas. La Celeste fue la mayor decepción del Preolímpico. Pese a contar con la base del equipo campeón mundial sub 20, la “Celeste” quedó condicionada por una increíble derrota ante Paraguay (3-4) en el debut y la siguiente caída ante Chile (0-1). De ese modo, la goleada sobre Perú (3-0) el martes pasador no le alcanzó para llegar con chances mañana debido al triunfo de Argentina, lo que aseguró su pase de instancia junto al seleccionado “guaraní”.

“Hay jugadores que se destacaron. Los vamos a seguir en los clubes donde juegan y en las competencias, y si superan a los jugadores que ya están conformando el grupo tendrán su espacio, porque esa es la ley del fútbol, ¿no? Que el sitio lo ocupen los que más se destacan”, puntualizó Bielsa sobre el plantel que condujo en Venezuela, de cara a lo que viene para la selección mayor uruguaya.

Lo mejor del partido

Bielsa comenzará a pensar en los encuentros amistosos que tendrá en la doble fecha FIFA de marzo para iniciar lo que será la preparación del equipo que participará en la Copa América en Estados Unidos. Todavía no están definidos cuáles serán los rivales de Uruguay en marzo y dónde se llevarán a cabo. El presidente de la AUF, Ignacio Alonso, sostuvo que “aún no” están definidos, aunque sí lo estarán “en las próximas horas”. “O es China el destino, o es País Vasco y Marruecos”, expresó este jueves en rueda de prensa.

Cómo sigue el Preolímpico

Argentina, campeón defensor, terminó en el primer lugar del Grupo B con ocho puntos, seguido de Paraguay, con siete, que a la vez perdió 2-1 con Chile, que termina con seis unidades. Uruguay y Perú quedaron con tres cada uno. Argentinos y paraguayos avanzan al cuadrangular final, junto a los dos clasificados del Grupo A, Brasil y Venezuela.

El campeonato continuará el lunes con el cuadrangular final, en el que los cuatro mejores seleccionados de la instancia inicial se enfrentarán todos contra todos para dirimir los dos clasificados a los Juegos Olímpicos París 2024. Todos los partidos del certamen se transmiten en vivo a través de DSports y la plataforma digital DGO. Los encuentros de la selección albiceleste y otros destacados también se emiten por TyC Sports.

El programa de partidos

Lunes 5 de febrero

Argentina vs Venezuela | Horario a confirmar | Estadio Metropolitano, Barquisimeto

Brasil vs Paraguay | Horario a confirmar | Estadio Metropolitano, Barquisimeto

Jueves 8 de febrero

Argentina vs Paraguay | Horario a confirmar | Estadio Metropolitano, Barquisimeto

Venezuela vs Brasil | Horario a confirmar | Estadio Metropolitano, Barquisimeto

Domingo 11 de febrero

Paraguay vs Venezuela | Horario a confirmar | Estadio Metropolitano, Barquisimeto

Brasil vs Argentina | Horario a confirmar | Estadio Metropolitano, Barquisimeto

