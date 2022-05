Matías Almeyda, nuevo DT de AEK de Grecia: “Este equipo será el mejor del mundo”, dijo ilusionado

Matías Almeyda se convirtió en el nuevo entrenador de AEK Atenas de Grecia, en lo que será su primera experiencia en el fútbol europeo tras su paso por México y Estados Unidos. El ex volante del seleccionado argentino viene de su última experiencia en San José Earthquakes de la MLS, en los Estados Unidos. “De la época en que jugaba que se mencionaba a AEK como uno de los más importantes de Grecia”, dijo el DT en su llegada.

“Es un placer poder entrenar a un club con esta historia. Recuerdo que cuando jugaba y hablábamos de los equipos de Grecia, el AEK era y es uno de los más fuertes, por su historia, por la pasión de su gente”, sostuvo Almeyda, de 48 años. Y, sentenció: “Estoy muy emocionado de estar aquí. Dejaremos hasta la última gota de nuestro sudor para lograr los objetivos”.

La institución griega hizo el anuncio oficial en sus redes sociales este viernes, tras la firma de un contrato con vigencia hasta mediados de 2024, con la opción de renovar por una temporada más. ”Es cierto que no he entrenado en Europa, Inicié mi carrera como entrenador en River, uno de los mejores clubes del mundo. Viví 10 años en Europa, donde jugué en grandes clubes, pero la gente siempre va a hablar y mucha gente comete un error en juzgar sin haber visto. Les pido que me vean trabajar y después me juzguen”, dijo Almeyda en un video difundido por el club.

”El problema es cuando hablan los exjugadores y algunos entrenadores. Creo en la honestidad y la palabra. Lo hago con amor, pasión y sin interés. A partir del primer entrenamiento, este equipo será el mejor del mundo . No voy a mirar otros equipos. Vengo a trabajar y que me vaya bien. Si me va mal, me echarán, y si me va bien, levantarán trofeos”, aseguró el exvolante central millonario sobre algunos cuestionamientos con respecto a su llegada.

Almeyda reconoció que estaba esperando una oportunidad para dirigir en Europa: y que está cumpliendo su sueño de dirigir en el Viejo Continente y remarcó: “Mi sueño era ir a Europa, pero no voy a hacer salto para otro club. Me gusta quedarme mucho tiempo en los clubes a los que voy. Quiero ir a triunfar en AEK, soy un agradecido al club porque fueron los que me voy me abrieron las puertas”.

El Pelado también reconoció que lo llamaron de la selección de Chile, entre otras selecciones sudamericanas, pero que lo más cerca fue la trasandina y señaló: “Me llamaron el año pasado sí, pero la cláusula en Estados Unidos era impagable. La verdad me quedé con ganas”.

Matías Almeyda, ilusionado con el nuevo proyecto en Grecia Prensa AEK

El entrenador argentino ya está pensando en refuerzos. Javier Chicharito Hernández y Javier Eduardo Chofis López estarían en los planes, según medios griegos, del proyecto que encabeza Matías Almeyda en el AEK de Atenas.

Almeyda comenzó como entrenador en River cuando se produjo el histórico descenso en junio de 2011. Lo devolvió a la primera división, pero se marchó a los pocos meses. Su carrera continuó en Banfield (2013-2015) y luego recaló en el fútbol mexicano para conducir a Guadalajara (2015-2018) y San José Earthquakes de la MLS, en los Estados Unidos.

La chance en Chile

A fines de enero de 2021, Almeyda fue tentado para dirigir a la selección de Chile. Después de la salida del colombiano Reinaldo Rueda, que regresó a Bogotá para conducir a la selección de su país, Chile buscaba un entrenador para su seleccionado, que estaba sexto en la tabla de las eliminatorias sudamericanas hacia Qatar 2022. Y la intención de los dirigentes de ese país es volver a contar con un director técnico argentino, luego de los buenos resultados logrados por los representantes de nuestro país.

Matías Almeyda cuando dirigía en la MLS SJ Earthquakes

Si bien Hernán Crespo había sonado con fuerza tras la consagración de Defensa y Justicia en la Copa Sudamericana, terminaron subiendo las acciones de Matías Almeyda. El Pelado no pudo rescindir su contrato con San José Earthquake, el club de la Major League Soccer al que estaba vinculado y por eso no pudo desembarcar en Chile.