Jaguares XV y una despedida que no se condice con su reputación: perdió con Selknam y quedó eliminado de la Superliga Americana de Rugby

La despedida anticipada de Jaguares XV va en concordancia con una campaña opaca, que no se condice con la primacía que ostenta el rugby argentino en la región, arroja una penumbra sobre el proceso y obliga a un replanteo interno. Al contrario de lo que ocurrió en la etapa regular, en la semifinal ante Selknam los argentinos no escatimaron en entrega, pero la garra no alcanzó para terminar de conformarse como equipo.

La derrota por 16-10 dejó a Jaguares XV afuera de la final, en la que Selknam se enfrentará el viernes próximo al ganador de Peñarol y Cafeteros Pro, que se enfrentaban en el segundo turno en el mismo escenario del Estadio Charrúa de Montevideo. Después de haber ganado de manera arrasadora la primera versión completa de la Superliga Americana, la franquicia argentina estuvo lejos de alcanzar las expectativas que despertaban sus individualidades.

El resumen de Selknam - Jaguares XV

Jaguares XV llegó a este certamen con un equipo compuesto en un 66% por jugadores nuevos, salvo excepciones contadas jugadores sub-23. El objetivo primario es su desarrollo con mirada de largo plazo, pero no es excesivo exigirle, cuanto menos, que esté en el partido final. Sin embargo, nunca llegó a consolidarse como equipo y su juego distó del que plantearon los entrenadores.

No alcanzó con haber jugado su mejor partido. Esta vez no faltó actitud. Faltó precisión para concretar las oportunidades generadas, faltó inteligencia para capitalizar los momentos positivos. Al contrario de los dos partidos anteriores ante los chilenos, la derrota no fue clara. En el desarrollo del partido, Jaguares XV tuvo capacidad de generar juego y lograr quiebres, pero chocó contra la buena defensa rival o contra su propia impericia para anotar en los últimos metros. En cambio, Selknam, que igualó en intensidad, defendió con fiereza, se volvió con puntos cada vez que se puso en situación de ataque y, en definitiva, tuvo más entereza en los minutos finales.

Jaguares XV tuvo actitud ante Selknam, pero falló más que lo que acertó y le costó la derrota Prensa UAR

“En los momentos que fuimos superiores no pudimos capitalizarlos en puntos. Generamos durante los 80 minutos. Tuvimos algunos errores, pero hoy puedo decir que el equipo se vació, dejó todo en la cancha. No nos alcanzó”, reconoció el head coach Carlos Fernández Lobbe. “Es un equipo joven, que fue madurando en el proceso del torneo. Mucho llanto, eso quiere decir que la derrota nos dolió. A seguir trabajando, a mejorar. Nos tocó perder, hay cosas para analizar pero me voy contento porque el equipo jugó como una final; se vaciaron y eso está bien para mí”.

Jaguares fue superior durante la primera mitad, pero si se fue al descanso igualado 10-10 fue porque se excedió en errores de manejo y no supo capitalizar sus incursiones ofensivas, de las que desperdició por lo menos cuatro bien profundas por falencias propias. En cambio, el conjunto chileno sí supo aprovechar su buen momento en ese primer pasaje. Entre los 10 y los 15 minutos, ganó un par de penales en el scrum (muy irregular el arbitraje en esta formación) y le bastó para ponerse en ataque: marcó un try jugando por el lado ciego y luego un penal que le permitió adelantarse por 10-0.

Jaguares XV estuvo 10-0 abajo ante Selknam y la reacción no alcanzó Prensa UAR

Pero durante la mayor parte del tiempo fue Jaguares el que impuso condiciones. Consiguió dinámica a partir de sacar la pelota rápido de los rucks, consiguió quiebres defensivos con pases planos y buenos ángulos de carrera (Agustín Segura y Martín Bogado a la cabeza), pudieron pasarse la pelota en el contacto y generaron peligro. Un par de veces se conformaron con patear a los palos (Gerónimo Prisciantelli falló dos envíos), hasta que a los 22 minutos marcaron un muy buen try, que combinó esos factores y una buena definición de Bogado.

Entre el final de la primera mitad y el inicio de la segunda Jaguares XV jugó con dos hombres de más por dos amonestaciones consecutivas en Selknam, pero fue demasiado conservador y no supo sacar rédito de esta ventaja. Volvió a desperdiciar un par de ataques francos y volvió a padecer la efectividad de Selknam, que otra vez sumó cuando tuvo la chance y se adelantó 13-10.

Jaguares XV no pudo con la fortaleza en la que se convirtió Selknam, incluso con dos jugadores menos Prensa UAR

El partido se iba a definir en los últimos 20 minutos anodinos, que se jugaron lejos de los in-goals y estuvieron plagados de errores de los dos lados. Selknam aprovechó, una vez más, su única chance, con un penal de Urroz a cinco del final. Jaguares tuvo la última. Estuvo cinco minutos presionando a centímetros del try, pero falló. Como no podía ser de otra forma, la acción se frustró por un knock-on.

Acorde con el recorrido en el certamen, Jaguares XV se despidió antes de lo previsto y quedó en deuda con la reputación que exige el rugby argentino.

La síntesis del partido

Selknam (16): Francisco Urroz; Nicolás Garafulic, Domingo Saavedra, Matías Garafulic y Luca Strabucchi; Juan Zuccarino y Benjamín Videla; Santiago Edwards, Alfonso Escobar y Martín Sigren; Franco Molina y Santiago Pedrero; Matías Dittus, Diego Escobar y Salvador Lues. Entrenador: Nicolás Bruzzone.

Cambios: PT: 38m, Javier Carrasco por Strabucchi (temporario). ST: al inicio, Ignacio Silva por Edwards y Tomás Dussaillant por Escobar; 5m, Carrasco por Lues y Benjamín Torrealba por B. Videla; 12m, Vittorio Lastra por N. Garafulic (temporario); 18m, Lastra por Dittus; 20m, Augusto Sarmiento por Pedrero; 25m, Santiago Videla por Saavedra y 40m, Ernesto Tchimino por N. Garafulic.

Jaguares XV (10): Martín Bogado; Ignacio Mendy, Agustín Segura, Tomás Cubilla (c) y Juan Pablo Castro; Gerónimo Prisciantelli y Rafael Iriarte; Jerónimo Gómez Vara, Santiago Ruiz y Andrea Panzarini; Manuel Bernstein y Pedro Rubiolo; Lautaro Caro Saisi, Ignacio Ruiz y Mayco Vivas. Entrenador: Carlos Ignacio Fernández Lobbe.

Cambios: ST: 18m, Nicolás Revol por Gómez Vara (temporario); 20m, Bautista Bernasconi por I. Ruiz y Javier Coronel por Caro Saisi; 24m, Revol por Vivas y Eliseo Chiavassa por Gómez Vara; 29m, Bautista Pedemonte por S. Ruiz y Mateo Albanese por Iriarte, y 35m, Federico Albrisi por Panzarini y Tomás Suárez Folch por Cubilla.

PT: 10m, gol de Urroz por try de B. Videla (S); 17m, penal de Urroz (S); 23m, gol de Prisciantelli por try de Bogado (JXV); 35m, penal de Prisciantelli (JXV).

Amonestados: 35m, Lues (S) y 36m, Escobar (S).

ST: 14m y 35m, penales de Urroz (S).

Amonestados: 2m, Dittus (S) y 13m, Vivas (JXV).

Cancha: Estadio Charrúa, Montevideo, Uruguay

Árbitro: Francisco González (Uruguay)