Matías Soulé, una de las sorpresas de la selección: del conflicto con Vélez a su aterrizaje en Juventus

Matías Soulé, a los 18 años, ya disfruta de su primera convocatoria a la selección mayor y se entrena junto con Lionel Messi para la doble fecha de Eliminatorias, ante Uruguay y Brasil. Todo un sueño. Claro que sólo su andar, una vez que haya debutado en primera, ya sea en el equipo albiceleste o en Juventus, determinará si los pasos dados fueron lógicos o apresurados. Lo único concreto, hasta ahora, es el camino transitado entre Mar del Plata, Buenos Aires, Turín y, sí, Ezeiza.

Quienes lo conocen destacan su habilidad, su pegada, su visión de juego y su personalidad, virtudes por las cuales aseguran que tiene el potencial para soñar en grande. Nació el 15 de abril de 2003, su padre -Néstor- lo hizo futbolero y de Independiente. A los 3 años lo llevaron a Argentino del Sud y en Mar del Plata cuentan que a esa edad ya mostraba destellos de talento. Mucho más cuando a los 6 años Alberto Curuchet lo acercó a Kimberley. Era tímido, de perfil bajo, pero en la cancha se soltaba.

“Desde chiquito marcaba diferencias. Jugaba de volante por izquierda o enganche, y siempre lo hacíamos jugar en alguna categoría superior”, recuerda, ante LA NACION, Juan Manuel Vuoso, ex coordinador de las divisiones inferiores del club de la Avenida Polonia, a quien Soulé, a los 11 años, le comentó la posibilidad de ir a probarse a Vélez, recomendado por Carlos Cubero, padre de Fabián.

Su primer gran desarraigo estaba en marcha, pero lo superaría con éxito, ya que se adaptaría rápidamente a la pensión y a la vida en la Ciudad de Buenos Aires. “Desde los primeros meses en Vélez lo suyo fue muy bueno, no sintió mucho el cambio desde Mar del Plata a Buenos Aires, porque es un chico que tiene mucha contención familiar, con los pies sobre la tierra y con humildad”, valora Vuoso.

En Vélez explotó su zurda, su gambeta y su velocidad para destacarse en el uno contra uno y rematar al arco, siempre partiendo desde la banda derecha. “Matías tiene muchos atributos para ser un futbolista profesional y una carrera importante por delante. Tiene personalidad, técnicamente es muy bueno y entiende muy bien el juego”, lo describe, ante la consulta de LA NACION, Sebastián Pait, ex coordinador de las divisiones inferiores del Fortín, que siguió de cerca la evolución del marplatense que en 2018 fue campeón con la octava categoría dirigida por Ariel Zárate.

“Matías ve cuando otros se nublan, puede mirar y ver por dónde pasa el juego. Se asocia bien en el juego colectivo y no se inhibe en los partidos de peso, juega siempre igual”, agrega Pait.

Todas esas virtudes fueron puliéndose con roce internacional en las selecciones juveniles, bajo la dirección técnica de Diego Placente, en la Sub 15, y de Pablo Aimar, en la Sub 17, donde coincidió con Cristian Medina y Exequiel Zeballos, de Boca y con Santiago Simón, de River, tres de los jóvenes convocados por Lionel Scaloni para la selección mayor.

Tanto talento a la vista le abriría las puertas del fútbol europeo, aunque también podría haberle cerrado alguna en la Argentina. Con la imposibilidad de hacer un contrato a un jugador menor de 16 años, la dirigencia de Vélez venía manteniendo conversaciones con la familia de Soulé para poner la firma cuando cumpliese dicha edad, pero la necesidad, la oportunidad y el apuro por resolver un futuro incierto acortaron los tiempos y provocaron un corte de relaciones ante la negativa de aceptar la propuesta velezana.

El jugador, en conflicto, estuvo sin jugar en Vélez durante 2019 y, por ende, sin ser convocado a las selecciones juveniles hasta que finalmente, y por la patria potestad, se precipitó su salida hacia Turín para firmar por Juventus. En el club de Liniers lo consideran un “robo” similar al de Manchester City con Benjamín Garré, actual jugador de Racing. Dirigentes e hinchas se sienten dolidos por la salida y también desprotegidos legalmente ante el riesgo de perder jugadores por no poder firmar con ellos antes de que cumplan 16 años. A esto le suman la falta de solidaridad de los clubes argentinos por contratar jugadores “robados”, y de la AFA por “premiarlos” con una convocatoria al seleccionado.

Mientras tanto, el primer llamado de Soulé a la mayor habla más de su futuro que de su presente. Pero aun así es auspicioso su andar en Juventus. En la actual temporada lleva disputados dos partidos y dos victorias por la Youth League con el equipo Sub 19 (3-1 ante Chelsea, con un gol suyo, y 2-0 contra Zenit) y 11 partidos con el equipo Sub 23 de la Vecchia Signora que compite en la Serie C de Italia. Su primer gol en esta división, con una definición del estilo de su ídolo -Messi-, lo marcó el 7 de noviembre en el 1-0 ante Lecce, cuando ya había recibido el llamado de Scaloni, cumpliéndole su deseo y también evitando que a la selección le suceda lo mismo que a Vélez.

“Me han llamado para convocarme acá en la Sub 19 italiana, pero yo estoy esperando a la Argentina. No pienso eso, estoy concentrado con el club y si hay un llamado para el Sub 20 veremos”, le comentó hace un tiempo, al diario AS, el futbolista argentino que ya disfrutó de una charla de una hora y media con Cristiano Ronaldo.

Por lo pronto, los hinchas de Juventus, club que ya se lo aseguró con un nuevo contrato hasta 2026, lo disfrutan por anticipado y ya lo quieren ver debutando en el primer equipo. Massimiliano Allegri lo subió al plantel principal para el duelo ante Napoli, por la tercera fecha de la Serie A, pero aclaró que aun es joven y necesita tiempo. “Es un gran talento. Tuve la chance de verlo en dos o tres amistosos con el plantel principal y creo que tranquilamente podría integrar el primer equipo. Por supuesto que aun es muy joven, pero tiene el potencial para soñar en grande”, analiza Romeo Agresti, periodista de Goal que cubre diariamente a la Juve.

Al contrario de la mayoría que a Soulé le ve un parecido con Ángel Di María, Agresti lo asocia más al estilo del número 10: “Creo que es más parecido a Dybala. Tiene un gran toque, es muy técnico, muy rápido y además tiene gol”.

Argentino del Sud, Kimberley, Vélez, Juventus, selección nacional. Un recorrido que a simple vista podría ser asociado a un jugador experimentado y consagrado, pero habla de Matías Soulé, que tiene solamente 18 años y aun no debutó en primera división.