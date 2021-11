Qué dijo Juan Fernando Quintero de su vuelta a River y los sorprendentes elogios para Juan Román Riquelme

Toda una revolución. La sola idea de poder contar nuevamente con el colombiano en Núñez despierta la ilusión de los fanáticos millonarios. Nada está resuelto, sin embargo, el protagonista tomó la palabra, no cerró ninguna puerta y dejó algunas reflexiones sorprendentes. Juan Fernando Quintero respondió a los posteos en lo que se había inferido un retorno a River con una frase muy cautelosa: “Uno nunca sabe”. Y en la misma charla habló sobre Juan Román Riquelme y sus palabras, por el contexto, resultaron sorprendentes.

El posteo con la palabra “Pronto”, junto a un emoji de un corazón rojo, generó un enorme revuelo en el entorno de River, ya que esa fue la respuesta que dejó Quintero en sus redes sociales ante la pregunta de un usuario sobre un posible regreso al club. “Cuando uno hace cosas buenas y las personas lo marcan, las puertas quedan abiertas. Eso fue lo que me pasó en la Argentina y el día que me toque tomar la decisión de retornar, seguramente lo hablaré y no habrá ningún tipo de problema”, dijo en el Súper Deportivo Radio.

Juanfer Quintero fue cauteloso a la hora de hablar de un retorno instagram/Juanfer

Si bien parece muy mesurado en estas declaraciones, fue el propio Quintero el que elevó la temperatura de este tema, ya que el mediocampista subió una foto junto a su representante, Rodrigo Riep, con el mensaje “estamos trabajando”, acompañado de un corazón rojo y otro blanco. Y al día siguiente acompañó una publicación con la frase: “¿Preparados para la segunda vuelta?”.

Juanfer fue muy claro acerca de sus sentimientos por la entidad de Núñez y comentó: “ Soy hincha, porque el club cambió mi vida . Fueron los años más importantes de mi carrera. Lamenté irme y no ver a los hinchas, por la pandemia. Vivo el día a día y ellos saben que nos mantenemos en contacto”.

Lo curioso de esta charla fue que habló sobre Juan Román Riquelme y tuvo palabras de elogio para el vicepresidente de Boca: “Es una persona que inspiró a muchas generaciones. Lo que pasó después de la final son emociones que hablan por sí solas. Hay un máximo respeto, porque tengo mucha admiración. Él en su momento tuvo la oportunidad de hablar bien de mí, y eso me llenó de orgullo. Él me inspiró también a mí, porque ese reconocimiento me ayudó a seguir haciendo las cosas bien . Ha sido una persona emblemática para el fútbol argentino, más allá de lo que significa el Boca-River”.

Juan Román Riquelme fue una fuente de inspiración para Juanfer Quintero @todosobreroman10