Mauricio Hanuch está internado en terapia intensiva y pelea por su vida

El Turco Hanuch, emblema de Platense, y una situación de salud muy complicada Crédito: Platense

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 24 de abril de 2020 • 10:31

La lucha de Mauricio Hanuch es conmovedora. Hace 10 años, el e x futbolista de Platense e Independiente estuvo al borde de la muerte y tuvo que ser intervenido por una insuficiencia renal. Hoy, a los 43 años, el Turco se encuentra internado en terapia intensiva por un cáncer de estómago.

"Su estado es crítico, está muy flaco, hace un mes que no come. El último sábado los médicos pensaron que se iba, pero gracias a Dios no fue así. Ahora está en terapia intensiva", informó su hermana Yanina. Ella fue quien varios años atrás le donó un riñón después de que constataran que sufría una insuficiencia renal. "Le agarró un cáncer de estómago muy fuerte, estaba haciendo quimioterapia y se descompuso. Ahora nos enteramos de que no le funcionaba el hígado y el domingo nos dijeron que no le funcionaba el riñón. Por suerte se está recuperando de a poco. Es un milagro", apunto Yanina en el programa de radio Campanas del Infierno.

Hanuch, durante su etapa en Independiente

En su extensa carrera como jugador, Hanuch se inició y finalizó en Platense. Con el Calamar se hizo famoso tras marcarle dos tantos a Boca en la goleada 4-0 en la Bombonera, por el torneo Clausura 1998. Luego pasó a Independiente, antes de llegar al fútbol europeo, donde se destacó en Sporting de Lisboa y el Badajoz español. En la Argentina también se desempeñó en Deportivo Morón, Olimpo de Bahía Blanca, Talleres de Córdoba, Defensores de Belgrano y Nueva Chicago.

Tras haber dejado el fútbol profesional en 2009, Hanuch se dedicó a ser intermediario entre los jugadores argentinos y los clubes de Portugal para venderlos en el mercado europeo. Cabe recordar que el Turco tuvo un paso por Sporting de Lisboa en 1999-2000 y Santa Clara en 2001-2002. "Gracias a todos los que piden por él, a quienes que hicieron cadenas de oración, se los agradezco de corazón. En este momento nos pueden ayudar desde la espiritualidad", remarcó su hermana.

A la batalla diaria de la familia Hanuch se suma que la pandemia por el coronavirus está dificultando la posibilidad de ir a visitarlo, aunque confían en la recuperación del ex futbolista: "Esa situación no nos permite estar siempre a su lado. Nos dejan verlo un ratito, pero él es un guerrero, la está peleando un montón", finalizó su hermana.