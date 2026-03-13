Así quedó River en la tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Apertura 2026, tras el triunfo vs. Huracán

River le ganó a Huracán por 2 a 1 como visitante y se trepó al quinto lugar de la tabla de posiciones del Grupo B del Torneo Apertura 2026. Los goles del Millonario fueron convertidos por Sebastián Driussi y Gonzalo Montiel, mientras que el tanto del Globo lo hizo el ecuatoriano Jordy Caicedo. El equipo dirigido por Diego Martínez, por su parte, quedó octavo.

Sin tiempo de descanso, volverá a jugar el domingo a las 19.45 ante Sarmiento de Junín, en el estadio Monumental, en el marco de la fecha 11 del Apertura. Llegará a ese compromiso en zona de clasificación a octavos de final. Tiene 15 puntos, la misma cantidad que Gimnasia de La Plata pero con mejor diferencia de gol (+1 contra 0 del Lobo).

Gonzalo Montiel fue uno de los mejores jugadores de River en el triunfo frente a Huracán por 2 a 1 Gonzalo Colini - La Nación

Ante el club de Parque Patricios, River dio indicios de lo que pretende el ‘Chacho’. Equipo corto, directo y casi obligatoriamente con dos puntas, algo que lo caracteriza como entrenador desde hace varios años. “Tenemos jugadores de buen pie, pero necesitamos que sean físicos. Quiero recuperar un poco el juego. Me gusta mucho jugar con dos puntas definidos, es más directo. Pero hoy tenemos que recuperar la intención de juego y la circulación”, afirmó en conferencia de prensa.

Fue un partido parejo, pero durante varios tramos, principalmente en el primer tiempo, el visitante fue superior. Sin embargo, primó la agresividad en ambos lados y eso hizo que el juego se empañe. Hubo tres penales, dos para River y uno para Huracán, y dos expulsados: Facundo Colidio y Lucas Carrizo. Además, el árbitro Nicolás Ramírez amonestó nada menos que a nueve jugadores: Ignacio Campo, Fabio Pereyra, Leonardo Gil, Juan Bisanz, Luciano Giménez y Sebastián Meza en Huracán; y Fausto Vera, Marcos Acuña y Matías Viña en River.

Una imagen que se repitió varias veces en el 'Palacio': los jugadores de ambos equipos increpando al árbitro Nicolás Ramírez Gonzalo Colini - La Nación

“Ya llevamos alrededor de una semana trabajando con él y en el campo tratamos de hacer, de alguna u otra forma, lo que nos pida (...) Es un entrenador intenso, trabaja muy fuerte y eso se nota en el partido. Trataremos de acoplarnos rápido a la idea para marcarlo en la cancha”, comentó Juan Fernando Quintero, quien erró un penal en el triunfo de este jueves, sobre la reciente llegada de Coudet. El clic debe ser casi instantáneo para poder pelear por el título.

El líder de la tabla de posiciones del Grupo B es Belgrano, que llegó a los 19 puntos tras vencer a Estudiantes de Río Cuarto por 1 a 0. En la clasificación general de la zona A, en tanto, Vélez se mantiene como el único líder con 19 unidades y le saca cuatro de ventaja a sus perseguidores más cercanos, Unión y Estudiantes de La Plata, aunque el Pincha podría quedar a uno si derrota a Lanús en el último partido de la fecha 10, programado para este viernes a las 20.