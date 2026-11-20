Mauricio Pochettino no puede dormir. Cambió la selección de los Estados Unidos por Manchester United y su vida dio un giro de 180 grados. Pasó del mar calmo de un equipo al que conocía de memoria y había contribuido en su crecimiento a la tempestad de un club que capea un temporal. Los Diablos Rojos están en zona de descenso y necesitan un capitán que tuerza el destino. Para eso lo llamaron.

No la tendrá nada fácil, porque con la historia ya no se juega. Y Sir Alex Ferguson, el entrenador que hizo grande al United, se jubiló. El fixture tampoco ayudó a Poch: su debut será el domingo, desde las 13.30 (hora de la Argentina) ante Liverpool, y en Anfield, una de las catedrales del fútbol inglés.

“Lo importante es que estamos aquí y estamos muy emocionados de estar aquí. Creo que es un club increíble. Sí, estamos contentos, pero al mismo tiempo muy ocupados. Nos hemos estado adaptando en los últimos días: es una carrera para ponernos a punto y poder competir contra el Liverpool. Ahora nuestra atención está centrada al 100% en el partido del domingo”, afirmó el entrenador argentino este viernes, en su primera conferencia de prensa como DT del United.

Mauricio Pochettino dirige al plantel de Manchester United Ash Donelon - Manchester United

Poch dejó también un mensajes para los hinchas: es consciente de que pocas cuestiones pueden resolverse con un puñado de entrenamientos. Y también sabe la magnitud del trabajo que tiene entre manos. No es un bombero y cree en los procesos a largo plazo. “Esperemos que los hinchas nos acompañen. Pero creo que aceptaremos cualquier cosa que ellos expresen. Voy a ser muy empático con ellos”, adelantó.

A propósito de ese proceso que acaba de empezar, Pochettino ahondó: “Llegamos con la idea de crear algo desde cero, a partir de nuestras propias ideas y filosofía, de la forma en que nos encanta trabajar. Creo que encontramos gente muy comprensiva en el club que facilita la adaptación, pero, al mismo tiempo, tenemos que mejorar a nuestros jugadores”, admitió. Y agregó: “Parece que se necesitan diez años para crear una cultura. Creo que la cultura y la identidad del club están muy claras. Es un club histórico con años increíbles de competición y que está entre los mejores del mundo. Es difícil encontrar otro club de la envergadura del Manchester United. Y creo que lo que tenemos que hacer es tener una mentalidad muy abierta e intentar dar lo mejor de nosotros mismos para rendir, y los jugadores deben aceptar la idea de que tenemos que mejorar; ese es nuestro trabajo. Tras unos días de trabajo, la tarea consiste en encontrar la manera de, a partir del domingo, rendir al máximo y empezar a conseguir los resultados que el club necesita históricamente, y es porque el Manchester United tiene que estar en un lugar diferente al que estamos ahora”, opinó.

Mauricio Pochettino sonríe junto a sus ayudantes Sebastiano Pochettino (su hijo) y Alex Scott (analista de rendimiento) Ash Donelon - Manchester United

Al hablar sobre sus objetivos, Pochettino provocó las risas contagiosas de su auditorio: “Mi primer objetivo es dormir, pero no puedo; solo duermo tres o cuatro horas al día. Pero creo que el objetivo es conocer a la gente, al cuerpo técnico, a toda la gente del club y, por supuesto, a los jugadores, e intentar, desde el principio, dejar huella. Eso es importante: dejar huella, una huella positiva. También se puede tener un impacto diferente, pero creo que intentar ser positivo y generar un impacto positivo es nuestra tarea más importante. Se trata de sacar lo mejor de ellos [los jugadores], de crear el entorno adecuado para que puedan expresar su talento, porque contamos con jugadores con talento en la plantilla. Ese es nuestro principal objetivo”.

El entrenador argentino también aprovechó para agradecer el cariño recibido en sus primeros días: “Sentimos el apoyo desde el principio; quieren que empecemos a trabajar y que no pensemos en el pasado porque, al fin y al cabo, no sirve de nada pensar en lo que pasó ayer. Siempre hay que seguir adelante, como comentábamos con los jugadores: lo más importante es pensar en lo que viene después, igual que en el fútbol la acción más importante es siempre la siguiente. No podés quedarte anclado en el pasado. [Me siento] muy optimista. El primer contacto con los jugadores fue muy positivo; por supuesto, también con el cuerpo técnico y con todo el mundo en el club; sentimos el apoyo y, sí, somos capaces de trabajar muy duro para intentar ayudar a los jugadores a rendir al máximo. Eso es lo más importante ahora mismo”.

Working towards Sunday 👊 pic.twitter.com/T2Sr8oRSPq — Manchester United (@ManUtd) November 20, 2026

Además, y como sabe que los va a necesitar para enderezar el rumbo del equipo, Pochettino elogió a sus futbolistas: “Creo que el compromiso de todos los jugadores —estábamos charlando— es increíble. Bruno [Fernandes] es nuestro capitán y un jugador muy importante. Pero todos los jugadores deben sentirse importantes, de arriba abajo o de abajo arriba. Ayer estuvimos hablando; pasé tres horas charlando individualmente en mi despacho con todos los jugadores. Quizá me falten algunos lesionados. Pero, en los próximos días, hablaremos con todos. Fue un contacto muy agradable; es importante escuchar lo que los jugadores tienen que decir, para entender en qué situación se encuentran. No se trata solo de lo que ocurre en el campo de juego, sino también fuera de él. Pero luego mantuvimos algunas conversaciones en grupo, algunas reuniones muy centradas en prepararnos para el domingo. Bruno es nuestro capitán y un jugador muy importante”.

Y sobre lo que le espera en Manchester, Pochettino apuntó: “Creo que nuestro trabajo consiste en adaptarnos y seguir adelante un poco. Lo más importante es comprender, cuando llegás a un nuevo club, la cultura, la historia y la identidad. Sabemos muy bien lo que significa el club para los aficionados, para todo el mundo. Y lo que puedo decirte es que los jugadores son un grupo de personas a las que realmente les importa y que quieren rendir. Quieren rendir para los aficionados, pero también quieren rendir para sí mismos, y quieren rendir para sus amigos y sus familias. Noté, cuando llegamos, que sienten la responsabilidad. Están muy comprometidos con el club. Lo importante es encontrar la manera, gracias a nuestra experiencia, de crear esa plataforma que les permita expresar su talento y rendir tal y como esperamos”. El domingo se sabrá si Pochettino empieza a enderezar la nave. O si los problemas continúan.