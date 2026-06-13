Mauricio Pochettino, DT de EE.UU.: de aquel chico de pueblo al hombre al que Trump felicitó e ilusiona a los dueños de casa

HOUSTON (enviado especial).- Un joven Marcelo Bielsa llegó casi de madrugada a Murphy. Lo hizo junto a su maestro Jorge Bernardo Griffa a bordo de un desvencijado Fiat 147. Habían marcado en el mapa a esa pequeña localidad a la vera de la ruta 33, en el corazón agrícola del sur de la provincia de Santa Fe. Como parte de su plan de reclutar talentos por todo el país para Newell’s, Bielsa y Griffa recalaron en la casa de los Pochettino.

Pochettino y Bielsa, durante el último amistoso de preparación entre EE.UU. y Uruguay; Bielsa lo fue a buscar a su casa de Murphy cuando tenía 14 años MIGUEL J. RODRIGUEZ CARRILLO - AFP

Mauricio, que por entonces tenía 14 años, ya era conocido en la Liga Venadense como uno de los mejores jugadores de Unión y Cultura, el club de su pueblo. Los reclutadores de talentos lograron convencer a la familia que firme para Newell’s y no lo haga para su clásico rival, donde la joven promesa ya había tenido una prueba unos días antes. Entre charlas y promesas del futuro que le esperaba a su hijo, Héctor y Amalia finalmente aceptaron la propuesta.

Mauricio no se enteró de esa charla que marcó su futuro y que terminó pasada la 1 de la madrugada. Antes de irse, Bielsa y Griffa pidieron ver a aquel rubio que dormía en su habitación de la infancia de Murphy. “Tiene piernas de futbolista”, les comentaron a sus padres.

Esa anécdota, contada en un libro que escribieron Rafael Bielsa y Eduardo van der Kooy, es parte del ADN del director técnico que quedó en boca de todo el mundo tras el rotundo triunfo de Estados Unidos por 4 a 1 ante Paraguay, en el debut de los locales en el Mundial 2026.

Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, le ganó a Paraguay por 4 a 1 JAMIE SQUIRE,Agencia AFP - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Aquella gestión de Bielsa trajo sus frutos. Pochettino ganó tres campeonatos con Newell’s: en 1990, con solo 17 años, y repitió en 1991 y 1992. También fue subcampeón de la Copa Libertadores. Tras ese comienzo arrollador, “Poche” como lo llaman acá o “Poch” como lo llaman en Estados Unidos, siguió su carrera en lo que se transformó en su segunda casa, el Espanyol de Barcelona. Jugó en la selección, donde fue titular en el Mundial 2002.

Antes de su retiro como futbolista, tuvo un paso por Francia, donde dejó un gran recuerdo en el París Saint Germain, antes de la llegada de los petrodólares qataríes.

El hombre que siempre volvía al pueblo inició una carrera ascendente como entrenador alejado de la Argentina. Su primera y larga experiencia fue en el Espanyol antes de recalar en la liga que lo terminó de transformar en un entrenador de elite europeo.

Mauricio Pochettino es la gran apuesta del fútbol estadounidense para intentar hacer historia en un Mundial @USMNT

En Inglaterra dirigió por seis temporadas a Tottenham, que lo catapultó a su primera final de Champions en 2019. Fue entrenador de Lionel Messi en PSG, antes de la consagración del capitán argentino en el Mundial de Qatar. Tras un paso por Chelsea, donde dirigió a Enzo Fernández, su nombre sonó con fuerza para dirigir al Real Madrid.

Trump y debut arrollador

Antes del encuentro del viernes a la noche en el SoFi de Los Ángeles, el entrenador argentino recibió el llamado del presidente Donald Trump para desearle suerte en el arranque del Mundial.

El llamado de Trump al argentino Pochettino, el entrenador de la selección estadounidense

“Sólo llamaba para decir que sos un tipo fantástico, un entrenador fantástico (...) y sé lo grandes que son los jugadores. Creo que tienen una muy buena posibilidad de llegar hasta el final”, destacó el mandatario, que en su lugar envió a Los Ángeles a su secretario de Estado, Marco Rubio. “Muchísimas gracias por su apoyo, señor presidente”, respondió, entre orgulloso y agradecido, el hombre de Murphy.

La elección del perfil del argentino encaja a la perfección con la apuesta del fútbol estadounidense, que ya dejó de ser una promesa y ahora intentará hacer historia con el segundo mundial en su casa.

Mauricio Pochettino celebra con el equipo JAMIE SQUIRE - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“La contratación de Mauricio representa un paso adelante en nuestra misión de competir al más alto nivel”, declaró hace dos años JT Batson, director ejecutivo de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, al anunciar la gran apuesta para el Mundial que arrancó esta semana. “Su profundo conocimiento del juego, su compromiso con el desarrollo del talento y su incansable afán de excelencia son precisamente lo que necesitamos”, agregó.

Bajo perfil por la ruta 33

“Poche” guarda varias similitudes con Lionel Scaloni. El DT de la selección nacional también nació y se crio a la vera de la ruta 33, en Pujato, a unos 100 kilómetros de Murphy. Los dos se formaron en Newell’s y hacen culto del bajo perfil de su vida privada y prefieren mantenerse alejados de los flashes.

Pochettino dirigió a Messi durante el primer año del capitán argentino en PSG Aurelien Meunier - PSG - PSG

Casado desde su época de jugador con Karina Grippaldi, Pochettino tiene dos hijos.

Tras el aplastante triunfo en el debut, eligió la mesura y siempre con una sonrisa: “El rendimiento fue realmente bueno. Creo que jugamos muy bien, estamos muy contentos, pero esto es solo el comienzo. Todavía quedan dos partidos por jugar”.

Pochettino, que no bien terminó el encuentro del grupo D en Los Ángeles abrazó feliz al árbitro neerlandés Danny Desmond Makkelie, expresó su satisfacción. “Es difícil encontrar a un equipo que juegue así”, afirmó en la conferencia de prensa, con orgullo por el funcionamiento colectivo que mostró su selección. El DT destacó la personalidad de sus dirigidos para imponer condiciones desde el comienzo y valoró haber sostenido el ritmo durante gran parte del juego.

“Cuando un equipo juega de esta manera hay que disfrutarlo. Los futbolistas interpretaron muy bien lo que habíamos trabajado”, señaló, y envió un mensaje a los hinchas: “Estuvieron fantásticos; esto es lo que uno quiere ver de estadounidenses apasionados. Ahora ya lo saben: el fútbol es algo enorme”.