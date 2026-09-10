Mauricio Pochettino fue contundente en su pedido para que despojen a Chelsea de su título de la temporada 2016/17

La controversia no se detiene cuando se habla de Chelsea y la época en la que estaba bajo la órbita del ruso Roman Abramovich. La investigaciones sobre el club por infracciones a las normas financieras se mantienen vigentes y el título de la Premier League 2016/17 está bajo la lupa. En ese contexto, la palabra de Mauricio Pochettino toma un peso muy particular, porque el DT que conducía a Tottenham en esa temporada luchó palmo a palmo por esa corona; en estos días fue muy claro en su postura respecto de qué debe suceder si se comprueban las irregularidades.

El técnico, que renovó su contrato con la selección de los Estados Unidos, mantuvo una charla con el medio inglés The Guardian y sin rodeos dijo que Chelsea debería ser despojado de su título de la Premier League 2016-17 por infracciones a las normas financieras y que el galardón debería otorgarse retroactivamente a Tottenham.

El argentino Mauricio Pochettino, entrenador de Estados Unidos, no duda en que Tottenham deberían quedarse con la Premier League de 2016/17 (AP Foto/Martin Meissner) Martin Meissner - AP

En principio, Chelsea fue multado con 10 millones de libras por la Federación Inglesa de Fútbol en julio último y recibió una sanción de dos mercados de pases, con suspensión condicional, por múltiples infracciones del reglamento durante la era de Abramovich. Además, la Premier League le impuso una multa de 10,75 millones de libras en marzo de 2026.

Las investigaciones desnudaron que Chelsea había utilizado agentes sin licencia e intentado ocultar la naturaleza de sus transferencias entre 2009 y 2022. Entre las operaciones que se investigaron aparecen los desembarcos de Eden Hazard, Willian, David Luiz y Nemanja Matic. Estos jugadores fueron decisivos en la consagración del Chelsea en la temporada 2016-17 bajo la dirección de Antonio Conte. Se determinó que estas operaciones fueron canalizadas a través de la red de empresas offshore de Abramovich y se conocieron tras una investigación publicada por The Guardian en 2023.

Frente a todas estas irregularidades, Pochettino, que también dirigió a Chelsea en la temporada 2023-24, considera que las autoridades no fueron lo suficientemente estrictas con el club de Stamford Bridge y que deberían considerar a Tottenham como campeón, porque terminó en el segundo lugar, a siete puntos de Chelsea. “Deberíamos haber ganado una Premier League, deberíamos haberla recibido. Si eso [la infracción del Chelsea] fue cierto, entonces merecíamos ser campeones ese año, sin duda. Fueron castigados, ¿lo admitieron? Así que eso es todo".

Y continuó: “El título debería ser para el segundo clasificado. No competimos con las mismas reglas. Está bien, ahora podemos decir que marcaron goles, que ganaron partidos. Pero es totalmente justo decir que no competimos con las mismas reglas antes del inicio de la temporada. Quizás con las mismas reglas, si aplicáramos lo mismo, podríamos haber fichado a algunos jugadores que hubieran mejorado al equipo o marcado más goles. No me quejo. Es la verdad”.

Además, Pochettino dejó en claro que no pretende cuestionar a los jugadores ni a los entrenadores, sino que el reclamo es sobre cómo el club incumplió con las reglas: “No digo que no jugaran bien. Conte, el entrenador, estuvo genial. No quiero que se malinterprete este mensaje. Pero si se incumplieron las reglas, en ese momento, entonces adiós. Hay que ceder el protagonismo a otro equipo”.

Entre 2009 y 2022, Chelsea ganó tres títulos de liga, dos Ligas de Campeones, dos Ligas Europa, cuatro Copas FA y una Copa de la Liga. Y cuando en la entrevista le enumeraron todos estos logros, el entrenador argentino volvió a repetir que su crítica no se enfoca el plantel o el cuerpo técnico, incluso, hasta reconoció el poder de Chelsea a nivel futbolístico, sin embargo, insistió: “No tengo ninguna duda de lo que digo y no me da miedo decir la verdad. Los hinchas de Chelsea se enojarán conmigo, pero si estuviéramos en Tottenham e incumpliéramos las normas, admitiría lo mismo: ‘No merecemos el título porque incumplimos las normas’“.