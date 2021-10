Mauro Icardi: la revelación de Mauricio Pochettino sobre la ausencia del delantero en las prácticas de PSG

El revuelo generado por la supuesta crisis matrimonial que atraviesan Mauro Icardi y Wanda Nara no solo rellena páginas relacionadas con chismes del espectáculo, sino que también interfiere en la diagramación deportiva del PSG.

En relación a esto último, el técnico Mauricio Pochettino reveló qué es lo que está pasando con el delantero, que ya se ausentó de dos entrenamientos y es duda para formar parte de la delegación, rumbo al partido de este este martes, donde recibirá a Leipzig por la tercera fecha del Grupo A de la Champions League).

“Tiene un problema personal, no pudo entrenarse hoy. Está en la lista para mañana y lo veremos esta noche cuando llegue. Analizaremos la situación para ver si puede estar dentro del grupo o no”, explicó el técnico rosarino sobre la compleja situación de su dirigido.

El mensaje que Mauro Icardi le dedicó a Wanda Nara por el Día de la madre Instagram: @mauroicardi

De acuerdo a otra información, la licencia especial que recibió Icardi fue para que pueda viajar a Milán, a intentar recomponer su relación con Wanda Nara, madre de sus hijas Francesca e Isabella, y a la vez su representante.

No solamente la ausencia del delantero altera los planes de Pochettino. Se sabe que Sergio Ramos todavía no está OK (aún no pudo debutar y tiene para al menos 10 días más de puesta a punto). Pero a elos se suman Leandro Paredes, con una lesión en el cuádriceps derecho (consecuencia de su última actuación con la selección argentina frente a Perú) y Neymar, quien no pudo completar la segunda parte de las tareas por una molestia en los aductores.

“La prioridad es la salud de todos los jugadores. Ney tiene un pequeño problema, esperamos que sea cuestión de unos días. Todos los días, una hora antes del entrenamiento, tenemos una reunión con el personal médico en la que evaluamos la salud de los jugadores. No se juega con eso”, aclaró el DT.

Neymar no pudo completar la segunda parte de las tareas por una molestia en los aductores y está en duda BERTRAND GUAY - AFP

En relación a las críticas que recibió PSG en los primeros partidos, Pochettino evaluó: “Hay una idea y un método que son muy claros. Hay que tener en cuenta el contexto, las características. Estamos muy contentos con la evolución de forma global. Algunas cosas tardan más en verse”.

Por último, el entrenador rosarino elogió una vez más a Lionel Messi: “Leo brilla por luz propia. Brilló para el Barça, para Argentina y para PSG. Está totalmente adaptado. Es un jugador con una inteligencia y una capacidad de adaptación al más alto nivel. Está claro que está mucho más tranquilo. Estamos muy contentos con él, está empezando a sentirse cada vez mejor. Está contento de estar en París”.