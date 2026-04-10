Arqueros argentinos en Europa: de Paulo Gazzaniga a Gerónimo Rulli, dos errores que pudieron ser más caros

Una jornada con fuerte presencia argentina en Europa dejó sensaciones contrapuestas. Paulo Gazzaniga tuvo un desempeño destacado por Girona ante Real Madrid en el Santiago Bernabéu, pero cometió un error que facilitó un gol de Federico Valverde, decisivo en el 1-1 por la liga de España. Gerónimo Rulli, por su lado, agregó con otra falla algo de tensión al cierre de lo que terminó siendo un triunfo de Olympique Marseille sobre Metz en la liga de Francia.

En el Bernabéu, Gazzaniga, que jugó como titular, al igual que su compatriota Claudio Echeverri, había construido una actuación sólida. El arquero de Girona respondió bien en varias intervenciones y sostuvo el empate en cero durante el primer tiempo, en una jornada especial retro de LaLiga, por detalles estéticos de otra época tanto en la transmisión como en la indumentaria arbitral. Real Madrid, dominante en el desarrollo, apenas había sido exigido con una intervención de Andriy Lunin, titular por una lesión de Thibaut Courtois, y un intento desviado del Diablito, que no logró gravitar.

El quiebre llegó en el segundo tiempo. A los 6 minutos, Valverde recibió de Brahim Díaz en la medialuna y sacó un remate potente. La respuesta de Gazzaniga fue deficiente: la pelota, atajable a pesar de la fuerza del disparo, se le filtró por debajo. El local pasó a ganar por el tercer tanto del uruguayo en los últimos cinco partidos.

El error de Gazzaniga en el gol de Valverde

Girona reaccionó con rapidez. Apenas 11 minutos después, Thomas Lemar, ex atacante de Atlético de Madrid, estableció el 1-1 final con un zurdazo preciso junto a un palo, imposible para el arquero ucranio. El empate terminó siendo valioso para el conjunto visitante, que suma 38 puntos y se ubica en el 12° puesto en medio de la fecha 31.

Para Real Madrid, en cambio, el resultado profundizó un momento adverso: suma tres encuentros seguidos sin éxitos, entre la liga y la derrota en la Champions League frente a Bayern. Además, la Casa Blanca quedó, con 70, a 6 unidades del puntero, Barcelona, que jugará mañana el clásico frente a Espanyol. Silbidos al cierre reflejaron el malestar del público merengue.

Compacto de Real Madrid 1 vs. Girona 1

En Francia, Rulli también quedó bajo la lupa pese a la victoria de Olympique contra Metz. El equipo local construyó el resultado con autoridad. A los 13 minutos, una acción iniciada por Facundo Medina, titular como el también argentino Leonardo Balerdi, derivó en un contragolpe que Mason Greenwood condujo antes de asistir a Pierre-Emerick Aubameyang, autor de una precisa definición a un ángulo.

En el segundo tiempo, el cuadro de Marsella amplió la ventaja con otra transición bien ejecutada: Greenwood filtró un pase a Igor Paixão, que resolvió con un toque sutil por arriba en un mano a mano con el arquero Pape Sy. Sin embargo, una reacción inmediata de Metz expuso una duda. En la jugada siguiente, Georgiy Tsitaishvili desbordó por la izquierda, se perfiló y definió al primer palo; Rulli alcanzó a tocar la pelota, pero no logró evitar el descuento, en una intervención floja que abría incertidumbre con miras al desenlace del encuentro.

El gol del descuento de Metz ante Rulli

El 3-1 definitivo, sellado por el marfilense Hamed Junior Traoré en tiempo adicional, sostuvo a Olympique en el tercer lugar de la Ligue 1, con 52 unidades, aunque a distancia considerable de su archirrival y líder, Paris Saint-Germain, que suma 11 puntos más y en dos compromisos menos. Metz, en cambio, continúa en la última posición de la tabla, con 15.

El triunfo de Marsella

La jornada dejó, así, flojas intervenciones de arqueros argentinos en Europa en algunos instantes. Tanto Gazzaniga como Rulli tuvieron intervenciones correctas en distintos pasajes, pero fallaron en acciones específicas que terminaron por condicionar la evaluación final de sus rendimientos. No se trató de desempeños completamente negativos, sino de acciones que, en ese puesto, suelen tener un peso decisivo y exponer a sus autores, que en este caso no permitieron llevarse una victoria de nada menos que el Bernabéu y pusieron dudas hasta el final en un triunfo sobre el colista, respectivamente.