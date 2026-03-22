Joaquín Panichelli hizo dos goles de “9″ para Estrasburgo y llega entonado para sumarse a la selección

Racing de Estrasburgo consiguió un gran resultado ante Nantes ganándole por 3-2 este domingo, por la 27ª jornada de la Ligue 1, donde el Olympique se impulsa con una racha de tres triunfos consecutivos en el campeonato francés. Con 49 puntos, el Marsella, tercero de la tabla, parece despedirse ya definitivamente de la lucha por el título al quedar lejos, a 11 puntos del líder PSG, que el sábado había goleado 4-0 en Niza. Pero en el “mapa” argentino lo más importante fueron los dos goles de Joaquín Panichelli para el triunfo de Racing de Estrasburgo. El centrodelantero fue suplente e ingresó para el arrnque del segundo tiempo para convertir y dar vuelta el partido.

En el equipo vencedor fue titular Valentín Barco, que también se había ganado la consideración del entrenador del seleccionado argentino. Sin embargo, así como terminó “entrando por la ventana” en la convocatoria al suspenderse la Finalíssima con España pero agregarse dos amistosos ante Mauritania y Zambia, Scaloni decidió agregar dos convocados a la nómina inicial y ahí fue cuando ingresaron Panichelli y Franco Mastantuono.

El remate de zurda para el 3-2 de Panichelli a Nantes SEBASTIEN SALOM-GOMIS - AFP

Panichelli hizo dos goles de “9″, posición en la que lo imagina Scaloni en la pelea con Lautaro Martínez, Julián Alvarez y Juan Manuel López (delantero de Palmeiras). A los 33 minutos del segundo tiempo, tomó un pase atrás dentro del área y sacó un derechazo alto para convertir el 2-2. El tanto le dio impulso a su equipo, que fue con todo en busca de la victoria en los instantes finales.

Y así sería. Panichelli volvió a mostrar su cuota oportunista, esta vez tras un rebote dentro del área de un tiro libre de Enciso que había sido desviado por el arquero y definió desde el punto penal con zurda para desatar el festejo visitante y sellar el 3-2 definitivo en tiempo adicionado. Miró enseguida al línea para ver si habían sancionado alguna posición adelantada (que no hubo) y soltó el festejo alocado hacia la tribuna visitante.

Panichelli suma 20 goles en 39 partidos en la temporada, una cifra que lo consolida en toda Europa. Y se mantiene además como el máximo artillero de la Ligue 1 con 16 conquistas. Con los tantos de este domingo se anotó uno más que Mason Greenwood (Marsella), que lleva 15.

Los goles de Panichelli

En otro partido, Olivier Giroud consiguió el tanto de la victoria del Lille por 2-1 en el campo del Marsella. Respecto al segundo clasificado, el Lens, que el viernes había vencido 5-1 al Angers, el Marsella queda distanciado a 10 unidades, por lo que también parece tener fuera de su alcance el subcampeonato. El Lille escala al quinto puesto, igualando a 47 puntos con el último equipo dentro de la zona Champions, el Lyon, que este domingo perdió 2-1 en casa ante el Mónaco.

En Marsella, el Olympique se había llegado a adelantar en el minuto 43, cuando el joven inglés Ethan Nwaneri, que reemplazó a su compatriota Mason Greenwood apenas tras un cuarto de hora de partido por un fuerte golpe, anotó poco antes del descanso. En la segunda parte, el belga Thomas Meunier igualó primero el partido en el 49′ y luego envió el centro decisivo para que Giroud firmara el 2 a 1 definitivo en el 86′.

⛔️🇦🇷 NICOLÁS TAGLIAFICO FUE EXPULSADO POR ROJA DIRECTA. pic.twitter.com/IE74HBUKT6 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) March 22, 2026

“Es un partido ganado, tampoco quiero que nos invada la euforia porque hayamos vuelto a la carrera por el podio. Un paso adelante, pero quedan siete partidos y van a pasar muchas cosas”, relativizó el entrenador del Lille, Bruno Genesio.

Además de la derrota, el Marsella volvió a vivir una diferencia con las tribunas. Hace una semana un sector de la hinchada ya protagonizó una huelga de animación de su equipo durante la primera parte del partido ganado al Auxerre por 1-0. Después hubo una reunión entre los dirigentes del club y representantes de los grupos de aficionados, que parecía haber apaciguado los ánimos, según informó la agencia AFP. Pero después del silbatazo final, la bronca fue enorme para sus jugadores y por los megáfonos de hinchas situados en los dos fondos se escucharon términos poco halagadores para los jugadores locales.

Expulsaron a Tagliafico

Mónaco reaccionó en Lyon. Junto al Lille (5º), el triunfador del día en la lucha por el Top 4 clasificatorio para la próxima Champions League fue el Mónaco (6º), que se acercó a un punto del Lyon (4º), al que venció 2-1 como visitante. El Lyon se adelantó en el 42 minutos gracias al checo Pavel Sulc, pero el equipo del Principado lo dio vuelta en la segunda mitad por medio de Maghnes Akliouche (62′) y el estadounidense Folarin Balogun (72′ de penal). En el partido fue expulsado Nicolás Tagliafico por una falta desde atrás sobre Lamine Camara cuando quedaba un minuto para el final. Y eso que el exlateral de Banfield e Independiente venía de otra expulsión: se suma a la que había sufrido hace cuatro días en la eliminación de Lyon en la Europa League frente a Celta de Vigo.

El Rennes (7º) se acercó a tres puntos de la zona Champions a pesar de un tropiezo inesperado al empatar 0-0 como local con el colista Metz.