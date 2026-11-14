Máximo goleador de la selección argentina: cómo está la tabla, tras el retiro de Messi

Lionel Messi ya no está en la selección argentina, donde vivió una estadía de 22 años. Sin embargo, se seguirá hablando de él por mucho tiempo, especialmente en éste, inmediato. El legado y las comparaciones son inevitables. Los números, también. Y hablan por sí solos: 126 goles en 208 partidos. Una cifra que pondrá en dificultad a todo aquel que quiera superarla.

El astro argentino se fue dominando ampliamente la tabla de artilleros de la Argentina. Le saca 70 a su perseguidor más cercano, Gabriel Omar Batistuta, que anotó 56 en 78 encuentros y se mantiene con un promedio de 0,72 el mejor dentro de los 10 primeros. ‘Leo’ anotó el último en el que fue su partido despedida frente a Benín en Buenos Aires, por un amistoso de fecha FIFA el 6 de octubre, que la albiceleste ganó 3 a 0.

Nadie hizo tantos goles ni ganó tanto como Lionel Messi en la selección argentina Manuel Cortina

Lautaro Martínez es el único futbolista en actividad en la selección dentro de ese Top 10, con 42 anotaciones al igual que Sergio Agüero, aunque el ‘Toro’ llegó a esa cifra en 86 compromisos y el ‘Kun’ hizo lo propio en 101, por lo cual el actual delantero de Inter de Milán está tercero y el ídolo de Manchester City se mantiene en el cuarto puesto.

Quien sigue en el ranking es Hernán Crespo, autor de 35 goles, apenas más arriba que el otro gran ídolo, Diego Armando Maradona, que figura sexto con 32. Más atrás aparecen con 31 tantos, Gonzalo Higuaín y Ángel Di María, con el ‘Pipa’ en el séptimo lugar por acumular mejor promedio (0,41 contra 0,21 de ‘Fideo’).

Lautaro Martínez está en el Top 10 de los goleadores de la selección argentina y es el único activo entre ellos Nicolas Aguilera - AP

Por último, Luis Artime llegó a los 24 y Daniel Passarella y Leopoldo Jacinto Luque se quedaron en la línea de los 23, aunque el ‘Kaiser’ le suma un extra a ese logro por haber sido defensor.

Tabla de goleadores de la selección argentina

Lionel Messi - 126 goles

Gabriel Batistuta - 56

Lautaro Martínez y Sergio Agüero - 42

Hernán Crespo - 35

Diego Armando Maradona - 32

Gonzalo Higuaín y Ángel Di María - 31

Luis Artime - 24

Daniel Passarella y Leopoldo Jacinto Luque - 22

Herminio Masantonio - 19

José Sanfilippo, Norberto Méndez y Mario Alberto Kempes - 18

Los goles de Messi, al detalle