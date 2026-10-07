Máximos goleadores del mundo 2026: así está la tabla de la temporada

A falta de poco menos de tres meses para que finalice el 2026, la carrera por ser el goleador del año a nivel de clubes está al rojo vivo. Como suele ocurrir, los jugadores con más tantos anotados no juegan en las principales ligas del mundo, pero hay algo que se repite desde hace muchos años: Lionel Messi siempre aparece en la portada. Actualmente ocupa el 14° puesto con 25 tantos en 29 partidos con Inter Miami y, a su vez, como el más longevo entre los primeros 60 máximos anotadores alrededor de todo el mundo.

Teniendo en cuenta todas las ligas de Primera División y las copas nacionales e internacionales, el líder hasta el momento es el irlandés Garbhan Coughlan, que convirtió 39 goles en 21 encuentros con Cashmere Technical de Nueva Zelanda. Segundo aparece el croata de Dion Beljo, con 38 en 36 vistiendo la camiseta de Dinamo Zagreb de su país natal. El Top 3 lo completa el inglés Iván Toney, quien anotó 38 goles en la misma cantidad de compromisos con Al Ahli de Arabia Saudita.

Ivan Toney con la camiseta de Al Ahli; el inglés brilla en su club y jugó el Mundial 2026 con Inglaterra Instagram

El cuarto lugar es para quien lidera la carrera por la Bota de Oro, el inglés Harry Kane de Bayern Múnich, que ya suma 37 en 33 juegos. Luego dice presente el primer argentino de la lista, Fernando Zampedri, quien a sus 38 años brilla en Universidad Católica de Chile, país donde ya obtuvo la nacionalidad, y entre enero y octubre de este año celebró 35 anotaciones en 42 compromisos.

El nacido en Chajarí, Entre Ríos, es uno de los cinco argentinos entre los primeros 50 del escalafón de goleadores a nivel internacional. Los otros son Messi, Nazareno Gómez (21 en 30 con Managua de Nicaragua), Nicolás Martínez (21 en 35 con Deportivo Mixco de Guatemala) y José Manuel ‘Flaco’ López (21 en 51 con Palmeiras de Brasil). En los otros 50 integrantes del Top 100, Federico Andrada aparece como el único nacido en la Argentina, con 18 tantos en 34 encuentros con CD Águila de El Salvador.

Fernando Zampedri es el máximo goleador argentino en lo que va del 2026, por delante de Messi Gustavo Garello - AP

Máximos goleadores en lo que va del 2026

Garbhan Coughlan (Cashmere Technical de Nueva Zelanda): 39 goles en 21 partidos.

Dion Beljo (Dinamo Zagreb de Croacia): 38 en 36.

Iván Toney (Al Ahli de Arabia Saudita): 38 en 38.

Harry Kane (Bayern Múnich de Alemania): 37 en 33.

Fernando Zampedri (Universidad Católica de Chile): 35 en 42.

Kevin Torres (DS Edusoccer de Puerto Rico): 34 en 27.

Chrigor Moraes (Selangor de Malasia): 32 en 29.

Pa Ousman Gai (Visakha de Camboya): 31 en 23.

Bérgson (Johor Darul Ta’zim de Malasia): 30 en 31.

Julián Quiñones (Al Qadsiah de Arabia Saudita): 30 en 32.

El delantero irlandés Garbhan Coughlan es el máximo goleador a nivel mundial en lo que va del 2026 @nzleagues

*Para este ranking se tienen en cuenta los goles convertidos desde diciembre de este año hasta la fecha en ligas de Primera División y copas nacionales e internacionales

Máximos goleadores argentinos en lo que va del 2026