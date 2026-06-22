Máximos goleadores en los Mundiales, con Messi

Lionel Messi sigue rompiendo récords. El astro argentino se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales en soledad. Con su doblete ante Austria, el capitán de la selección argentina llegó a los 18 tantos y superó al alemán Miroslav Klose, a quien había igualado con su hat-trick en el debut ante Argelia, en 16. Además, ya acumula cuatro en esta Copa del Mundo y se mantiene en lo más alto de la tabla de artilleros.

La de este año es la sexta Copa del Mundo de ‘Leo’, quien también tiene el récord de partidos jugados -28-. En esa cantidad de compromisos consiguió, además de los cuatro que lleva en Norteamérica, un tanto en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022. En Sudáfrica 2010 fue la única vez que no marcó.

Lionel Messi convirtió un hat-trick en el debut ante Argelia y un doblete en el segundo encuentro ante Austria

En tanto Klose, que ostentaba el récord desde 2014, jugó 24 partidos y celebró cinco veces en Corea-Japón 2002, otras cinco en Alemania 2006 que le sirvieron para obtener la Bota de Oro; cuatro en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil 2014, ambos en el recordado 7 a 1 del seleccionado teutón sobre el local en las semifinales. Antes de Messi, el alemán había sido el último en dejar atrás a Ronaldo, que anotó tres en Francia 1998, ocho en Corea-Japón 2002 donde fue el goleador; y tres en Alemania 2006.

El podio tiene en su último escalón a dos futbolistas, Gerd Müller y Kylian Mbappé, con 14 goles cada uno. El alemán necesitó solo 13 duelos en los torneos de México 1970 -10- y Alemania 1974 -4-; mientras que el francés hizo cuatro en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 para quedarse con la Bota de Oro; y lleva dos en Estados Unidos-México-Canadá 2026, donde debutó con un doblete ante Senegal y dejó atrás a su compatriota Just Fontaine -13- y a Pelé-12-.

Kylian Mbappé puede seguir aumentando su cuota goleadora en el Mundial 2026, en el que ya anotó dos Dan Mullan - Getty Images North America

La ventaja que tiene el delantero francés de Real Madrid es que, como máximo, aún puede jugar siete partidos más en esta Copa del Mundo. Y si convierte dos tantos más ya alcanzará a Klose en el segundo puesto de máximos anotadores. Para igualar a Messi, que también sigue en carrera, tiene que convertir cuatro tantos más, siempre y cuando el capitán albiceleste no anote más.

Tabla histórica de goleadores del Mundial