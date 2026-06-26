Máximos goleadores en los Mundiales, con Messi

No hace mucho tiempo atrás era difícil imaginar que un jugador iba a pulverizar el récord de 16 goles anotados por Miroslav Klose en Mundiales, aun cuando el propio alemán había manifestado públicamente que deseaba que alguien lo supere. Pero la vigencia de Lionel Messi y la irrupción de Kylian Mbappé desde Rusia 2018 hicieron que la marca esté cada vez más cerca y en la edición número 23, la de Estados Unidos-México-Canadá, ambos futbolistas la alcanzaron y, en el caso del argentino, la superó.

Klose sostuvo la marca 12 años. En Brasil 2014 superó a Ronaldo y, desde entonces, fue un privilegiado que al momento de cada Copa del Mundo su nombre emergía mucho más. Quien lo relegó fue el astro rosarino, quizás el mejor futbolista de la historia. Con su hat-trick ante Argelia en el debut igualó la cifra y la quebró con su doblete a Austria. A la par, el atacante francés hizo de las suyas con dos dobletes vs. Senegal e Irak, cuatro festejos con los que llegó a los 16 y todo hace suponer que, más temprano que tarde, también superará al teutón.

Messi disputa su sexta Copa del Mundo y también el récord de partidos jugados -28-. En esa cantidad de juegos consiguió, además de los cinco que lleva en Norteamérica, un tanto en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022. En Sudáfrica 2010 no marcó.

Mbappé, por su parte, hizo cuatro goles en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y recibió la Bota de Oro; y lleva cuatro en Estados Unidos-México-Canadá 2026, donde ya dejó atrás a su compatriota Just Fontaine -13- y a Pelé -12-.

Kylian Mbappé alcanzó a Miroslav Klose y Lionel Messi, lo superó FRANCK FIFE - AFP

Klose, ya retirado, jugó 24 cotejos y celebró cinco veces en Corea-Japón 2002, otras cinco en Alemania 2006 que le sirvieron para obtener la Bota de Oro; cuatro en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil 2014, ambos en el recordado 7 a 1 del combinado germano sobre el local en las semifinales.

El podio tiene en su último escalón a Ronaldo, cuyas 15 celebraciones fueron tres en Francia 1998, ocho en Corea-Japón 2002 donde fue el ‘Pichichi’; y tres en Alemania 2006. El cuarto puesto es de Gerd Müller con 14 goles. El alemán necesitó solo 13 duelos en los torneos de México 1970 -10- y Alemania 1974 -4- para hacer su faena.

Miroslak Klose fue el máximo goleador de los Mundiales durante 12 años Archivo - AFP

La ventaja que tienen Messi y Mbappé es que están en actividad y pueden seguir sumando goles. Lo mismo ocurre con Harry Kane y Cristiano Ronaldo. El inglés y el portugués anotaron por duplicado en la Copa del Mundo en curso y llegaron a una decena de tantos, con los que está en el octavo lugar de la general con varios futbolistas más, entre ellos Gabriel Batistuta.

Ambos tienen una gran ocasión de seguir escalando posiciones y, también, agigantando sus leyendas. En el caso del luso, incluso, es el único futbolista en haber convertido en seis torneos diferentes porque antes de hacerlo en Norteamérica celebró al menos un gol en Qatar 2022, Rusia 2018, Brasil 2014, Sudáfrica 2010 y Alemania 2006.

Tabla histórica de goleadores del Mundial

Lionel Messi (Argentina) - 18 goles

Miroslav Klose (Alemania) / Kylian Mbappé (Francia) - 16

Ronaldo (Brasil) - 15

Gerd Müller (Alemania) - 14

Just Fontaine (Francia) - 13

Pelé (Brasil) - 12

Sandor Kocsis (Hungría) / Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11

Gabriel Batistuta (Argentina) / Harry Kane (Inglaterra) / Teófilo Cubillas (Perú) / Grzegorz Lato (Polonia) / Gary Lineker (Inglaterra) / Thomas Müller (Alemania) / Helmut Rahn (Alemania) / Cristiano Ronaldo (Portugal) - 10

Cristiano Ronaldo lleva 10 goles en la historia de los Mundiales PAUL ELLIS - AFP

Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales

Qatar 2022 - Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles

- 8 goles Rusia 2018 - Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles

- 6 goles Brasil 2014 - James Rodríguez (Colombia) - 6 goles

- 6 goles Sudáfrica 2010 - Thomas Müller (Alemania) - 5 goles

- 5 goles Alemania 2006 - Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles

- 5 goles Corea-Japón 2002 - Ronaldo (Brasil) - 8 goles

- 8 goles Francia 1998 - Davor Šuker (Crocia) - 6 goles

- 6 goles Estados Unidos 1994 - Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria) - 6 goles cada uno

- 6 goles cada uno Italia 1990 - Salvatore Schillaci (Italia) - 6 goles

- 6 goles México 1986 - Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles

- 6 goles España 1982 - Paolo Rossi (Italia) - 6 goles

- 6 goles Argentina 1978 - Mario Kempes (Argentina) - 6 goles

- 6 goles Alemania 1974 - Grzegorz Lato (Polonia) - 7 goles

- 7 goles México 1970 - Gerd Müller (Alemania) - 10 goles

- 10 goles Inglaterra 1966 - Eusébio (Portugal) - 9 goles

- 9 goles Chile 1962 - Flórián Albert (Hungría), Valentín Ivanov (Unión Soviética), Garrincha y Vava (Brasil); Dražan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile) - 4 goles cada uno

- 4 goles cada uno Suecia 1958 - Just Fontaine (Francia) - 13 goles

- 13 goles Suiza 1954 - Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles

- 11 goles Brasil 1950 - Ademir (Brasil) - 9 goles

- 9 goles Francia 1938 - Leônidas da Silva (Brasil) - 7 goles

- 7 goles Italia 1934 - Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) - 5 goles

- 5 goles Uruguay 1930 - Guillermo Stábile (Argentina) - 8 goles