Máximos goleadores en los Mundiales, con Messi

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El argentino anotó cinco tantos en Estados Unidos-México-Canadá 2026 y lidera la tabla con 18, dos más que Kylian Mbappé y Miroslav Klose
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No hace mucho tiempo atrás era difícil imaginar que un jugador iba a pulverizar el récord de 16 goles anotados por Miroslav Klose en Mundiales, aun cuando el propio alemán había manifestado públicamente que deseaba que alguien lo supere. Pero la vigencia de Lionel Messi y la irrupción de Kylian Mbappé desde Rusia 2018 hicieron que la marca esté cada vez más cerca y en la edición número 23, la de Estados Unidos-México-Canadá, ambos futbolistas la alcanzaron y, en el caso del argentino, la superó.
Klose sostuvo la marca 12 años. En Brasil 2014 superó a Ronaldo y, desde entonces, fue un privilegiado que al momento de cada Copa del Mundo su nombre emergía mucho más. Quien lo relegó fue el astro rosarino, quizás el mejor futbolista de la historia. Con su hat-trick ante Argelia en el debut igualó la cifra y la quebró con su doblete a Austria. A la par, el atacante francés hizo de las suyas con dos dobletes vs. Senegal e Irak, cuatro festejos con los que llegó a los 16 y todo hace suponer que, más temprano que tarde, también superará al teutón.
Messi disputa su sexta Copa del Mundo y también el récord de partidos jugados -28-. En esa cantidad de juegos consiguió, además de los cinco que lleva en Norteamérica, un tanto en Alemania 2006, cuatro en Brasil 2014, uno en Rusia 2018 y siete en Qatar 2022. En Sudáfrica 2010 no marcó.
Mbappé, por su parte, hizo cuatro goles en Rusia 2018, ocho en Qatar 2022 y recibió la Bota de Oro; y lleva cuatro en Estados Unidos-México-Canadá 2026, donde ya dejó atrás a su compatriota Just Fontaine -13- y a Pelé -12-.
Klose, ya retirado, jugó 24 cotejos y celebró cinco veces en Corea-Japón 2002, otras cinco en Alemania 2006 que le sirvieron para obtener la Bota de Oro; cuatro en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil 2014, ambos en el recordado 7 a 1 del combinado germano sobre el local en las semifinales.
El podio tiene en su último escalón a Ronaldo, cuyas 15 celebraciones fueron tres en Francia 1998, ocho en Corea-Japón 2002 donde fue el ‘Pichichi’; y tres en Alemania 2006. El cuarto puesto es de Gerd Müller con 14 goles. El alemán necesitó solo 13 duelos en los torneos de México 1970 -10- y Alemania 1974 -4- para hacer su faena.
La ventaja que tienen Messi y Mbappé es que están en actividad y pueden seguir sumando goles. Lo mismo ocurre con Harry Kane y Cristiano Ronaldo. El inglés y el portugués anotaron por duplicado en la Copa del Mundo en curso y llegaron a una decena de tantos, con los que está en el octavo lugar de la general con varios futbolistas más, entre ellos Gabriel Batistuta.
Ambos tienen una gran ocasión de seguir escalando posiciones y, también, agigantando sus leyendas. En el caso del luso, incluso, es el único futbolista en haber convertido en seis torneos diferentes porque antes de hacerlo en Norteamérica celebró al menos un gol en Qatar 2022, Rusia 2018, Brasil 2014, Sudáfrica 2010 y Alemania 2006.
Tabla histórica de goleadores del Mundial
- Lionel Messi (Argentina) - 18 goles
- Miroslav Klose (Alemania) / Kylian Mbappé (Francia) - 16
- Ronaldo (Brasil) - 15
- Gerd Müller (Alemania) - 14
- Just Fontaine (Francia) - 13
- Pelé (Brasil) - 12
- Sandor Kocsis (Hungría) / Jürgen Klinsmann (Alemania) - 11
- Gabriel Batistuta (Argentina) / Harry Kane (Inglaterra) / Teófilo Cubillas (Perú) / Grzegorz Lato (Polonia) / Gary Lineker (Inglaterra) / Thomas Müller (Alemania) / Helmut Rahn (Alemania) / Cristiano Ronaldo (Portugal) - 10
Ganadores de la Bota de Oro en Mundiales
- Qatar 2022 - Kylian Mbappé (Francia) - 8 goles
- Rusia 2018 - Harry Kane (Inglaterra) - 6 goles
- Brasil 2014 - James Rodríguez (Colombia) - 6 goles
- Sudáfrica 2010 - Thomas Müller (Alemania) - 5 goles
- Alemania 2006 - Miroslav Klose (Alemania) - 5 goles
- Corea-Japón 2002 - Ronaldo (Brasil) - 8 goles
- Francia 1998 - Davor Šuker (Crocia) - 6 goles
- Estados Unidos 1994 - Oleg Salenko (Rusia) y Hristo Stoichkov (Bulgaria) - 6 goles cada uno
- Italia 1990 - Salvatore Schillaci (Italia) - 6 goles
- México 1986 - Gary Lineker (Inglaterra) - 6 goles
- España 1982 - Paolo Rossi (Italia) - 6 goles
- Argentina 1978 - Mario Kempes (Argentina) - 6 goles
- Alemania 1974 - Grzegorz Lato (Polonia) - 7 goles
- México 1970 - Gerd Müller (Alemania) - 10 goles
- Inglaterra 1966 - Eusébio (Portugal) - 9 goles
- Chile 1962 - Flórián Albert (Hungría), Valentín Ivanov (Unión Soviética), Garrincha y Vava (Brasil); Dražan Jerković (Yugoslavia) y Leonel Sánchez (Chile) - 4 goles cada uno
- Suecia 1958 - Just Fontaine (Francia) - 13 goles
- Suiza 1954 - Sándor Kocsis (Hungría) - 11 goles
- Brasil 1950 - Ademir (Brasil) - 9 goles
- Francia 1938 - Leônidas da Silva (Brasil) - 7 goles
- Italia 1934 - Oldřich Nejedlý (Checoslovaquia) - 5 goles
- Uruguay 1930 - Guillermo Stábile (Argentina) - 8 goles
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