Mbappé: “Aprendí muchísimo de Messi, Cristiano es mi modelo y la Argentina fue un merecido campeón”

La preocupación inicial por la lesión de Kiylian Mbappé en un tobillo en el 3-0 de Francia a Azerbaiyán quedó disipada. Tras convertir un gol en la victoria que tiene al equipo de Didier Deschamps en el primer puesto -puntaje ideal en tres fechas- de la Zona D de las eliminatorias para el Mundial 2026, el delantero de Real Madrid quedó desafectado, ya regresó a España.

Antes de atender sus compromisos con la selección, Mbappé concedió una entrevista a Movistar Plus en el programa que conduce Jorge Valdano. Fue una excepción porque el atacante no suele aceptar propuestas de notas, salvo por compromisos comerciales o en conferencias de prensa de su club o selección. Valdano viajó hasta la concentración de Francia, en Clairefontaine, donde Mbappé lo recibió con la indumentaria de la selección.

Durante la charla, Mbappé fue consultado por Lionel Messi, con quien compartió plantel durante dos años en Paris Saint Germain. Siempre se especuló sobre el choque de egos entre una figura ya establecida en el equipo francés y la incorporación de quien encontró en PSG una alternativa de emergencia ante la sorpresiva decisión de Barcelona de no renovarle contrato.

Mbappé y Messi, cuando fueron compañeros en Paris Saint Germain DAMIEN MEYER - AFP

Juntos, Messi y Mbappé, como era de esperar, obtuvieron dos Ligue 1, pero quedaron lejos en el objetivo de levantar la Champions League, que PSG finalmente conquistó cuando los dos emigraron. Mientras fueron compañeros de club, se enfrentaron en la final del Mundial de Qatar, con decisiva influencia de ambos en el 3-3 que desembocó en la definición por penales.

El reencuentro en el PSG no fue inmediato, ya que se escalonaron las vacaciones de ambos. Cuando se reincorporó Messi, el plantel lo felicitó sin mucha efusividad. Sin sentirse plenamente integrado ni al fútbol ni a la vida en Francia, Messi no dudó en cerrar su ciclo a mediados de 2023 para empezar otra etapa familiar y deportiva en Inter Miami.

Puesto a rememorar sus dos años con Messi, Mbappé fue especialmente elogioso: “Fue una suerte para mí jugar con Leo. Nunca pensé que en mi carrera iba a jugar con él. Mi sueño era Real Madrid, yo no pensaba en ir a Barcelona ni un día de mi vida y creía que Leo se iba a quedar para siempre en Barcelona. Siempre tuve la idea de enfrentarlo, no de tenerlo de compañero. Jugar con él es muy especial. Yo aprendí muchísimo con Messi y solo puedo estar agradecido a los dos años que compartí. Fue una experiencia muy rica tener cerca a un jugador tan especial. Fue una oportunidad de oro”.

🇦🇷 𝗠𝗘𝗦𝗦𝗜



''Fue una suerte jugar con 𝑳𝒆𝒐 𝑴𝒆𝒔𝒔𝒊. Yo no pensaba que iba a jugar con él. Mi sueño fue Madrid y yo no pensaba ir a Barcelona en mi vida''.

Más allá de la ponderación a Messi, Mbappé admitió que Cristiano Ronaldo siempre fue su “modelo a seguir”. Con poco más de una temporada en Real Madrid, los números del francés son tan impactantes como los del portugués en su etapa en el club español. En su primera temporada en Real Madrid, Mbappé convirtió 44 goles en 59 partidos; en la segunda lleva 14 en 10.

Cuando Valdano le comentó que su producción goleadora es igual a la de Crisitano, Mbappé hizo una salvedad: “Sí, pero él lo hizo durante nueve años, yo recién voy por uno y medio. Cristiano siempre ha sido un modelo y ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, de que me aconseje. Me ayuda, pienso que Cristiano en el N° 1 en Real Madrid, el referente. La gente lo sigue recordando, yo debo hacer mi camino para que el hincha también me recuerde".

''𝙀𝙡 𝙗𝙞𝙘𝙝𝙤''



''Cristiano siempre ha sido un modelo y un ejemplo para mí. Tengo la suerte de hablar con él, me da consejos''.



🚨 𝙔𝙖 𝙙𝙞𝙨𝙥𝙤𝙣𝙞𝙗𝙡𝙚 en: https://t.co/d9CjSqnB2P



pic.twitter.com/RMnvopc16L — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) October 12, 2025

Durante su presentación en el Bernabéu en el verano europeo de 2024, el delantero, de 26 años, ya había expresado su admiración por Cristiano. Tras imitar el gesto del portugués en 2009, confesó: “Sí, fue una muestra de admiración hacia Cristiano. Siempre ha sido mi ídolo desde niño. Ahora puedo decir que tengo la suerte de que sea un amigo que me aconseja".

Ahora se especula mucha sobre su relación y entendimiento futbolístico con Vinicius, que había quedado como la principal referencia ofensiva tras la partida de Karim Benzema y antes de la llegada de Mbappé. “Dos jugadores famosos en el mismo equipo... eso vende mucho; pero tenemos una relación muy buena”, fue la respuesta de Mbappé.

Valdano lo consultó sobre las sensaciones de convertir tres goles (cuatro si se suma el de la definición por penales) en una final del Mundial y quedarse con las manos vacías. Mbappé contestó con un reconocimiento para la Argentina: “Uno no piensa en marcar en una final, sino en ganarla. Pero nosotros somos delanteros, así que somos los más cercanos al arco. Fue un partido loco que Argentina mereció ganar, porque fue mejor en todo el partido. Nosotros tuvimos un momento en el que fuimos mejores, pero si se mira la final completa, es merecido que la Argentina haya sido campeón. Te pone triste, pero no hay que olvidarlo, porque llega 2026 y no queremos terminar tristes otra vez".