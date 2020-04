"Me persigue": la confesión del Pity Martínez sobre 'el tercero'

Gonzalo "Paty" Martínez confesó que "el tercero" lo persigue y reveló cuándo piensa volver a River. Fuente: Archivo

El jugador del Atlanta United , Gonzalo Pity Martínez , confe que "el tercero" lo persigue tras confesar que vive en ese piso en su residencia en Estados Unidos . "Mi departamento en Buenos Aires también es el tercer piso", agregó.

El volante, figura del River campeón de la Copa Libertadores 2018 , marcó el tanto definitivo en la final de Madrid ante Boca Juniors . Sin embargo, el tercero se popularizó a partir del relato de Mariano Closs . "Me encanta que la gente me lo diga. Es una locura la cantidad de mensajes que me mandan. A veces, en frío me pongo a pensar las cosas que vivimos, y uno va tomando un poco más de conciencia. Todavía estás en la órbita de que pasó hace poco... pero no fue hace poco. La cabeza va a otro ritmo".

En otro orden, Martínez dijo que le gustaría volver a River con 31 o 32 años (en junio cumplirá 27). "Si es por mí, estaría mañana de vuelta, las ganas las tengo siempre. Lo de irme fue una decisión que hay que tomar, pero sé que voy a volver y bien", dijo el volante. Por otra parte, confesó que le hubiese gustado quedarse "seis meses más para recibir el cariño de la gente" luego de ganar la superfinal , pero que está tranquilo con la decisión. "Lo que se vive en River es una locura muy linda, uno está todo el día a full ", agregó.

En diálogo con Superfútbol , de Tyc Sports, el exjugador de Huracán dijo que la famosa corrida "fue el tramo más lindo" de su carrera. "Se te cruzan cosas, pero inconscientes. El festejo de mis compañeros y el grito de atrás de la gente me aturdieron en ese momento. Lo único que quería era hacer el gol . Uno está con la necesidad de cerrar el partido y festejar", dijo.

Consultado sobre Marcelo Gallardo , dijo: "Si fuera por mí, me lo hubiese traído a Estados Unidos. Es un técnico que si no estás bien, sabes que no vas a jugar. La presión de la exigencia es hermosa . No lo cambio por nada. Te hace crecer mucho, valorarte más".

Cambiar de aire y volver a la Selección

Sobre su futuro, el futbolista dijo que tenía intenciones de migrar tras finalizar este semestre: "Había ofertas de algunos países. Quería esperar y andar bien en este semestre para poder despegar y buscar otros aires, pero con esto del virus se complicó un poco todo. Estoy muy bien, y este año espero hacer una gran temporada para cambiar de aire ", confesó. "Me costó muchísimo salir del Mundo River, mis peleas con el técnico.. me pasaron un montón de cosas que no sabía manejar en su momento. Había arrancado muy bien y pasó esto. Busco estar en Europa. Atlanta United es el equipo más fuerte de la liga. Se ha ganado un respeto que me asombró. Pero busco seguir creciendo. Estar en la MLS me bajó de la selección, pero sé que voy a volver" , respondió. Acerca de por qué no fue a Europa, Pity dijo que "River quería toda la plata junta. Los clubes de Europa lo daban en cuotas y River no quiso. Yo siempre estuve con el club en su decisión .

Finalmente, reflexionó sobre el coronavirus que azota al mundo entero: "Estos momentos de pausa en la vida hacen bien, más allá de que estamos pasando un momento de mierda porque muere mucha gente. Pero en muchos aspectos, van a hacer muy bien estos momentos. Nos van a servir para pensar. Si estás enojado con algo, vas a darle más importancia a las cosas pequeñas . Por ese lado, nos va a venir muy bien como sociedad", concluyó.