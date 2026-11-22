BARRANQUILLA, Colombia (Enviado especial).- Miguel Merentiel fue el primero en bajar del micro de los campeones de la Copa Sudamericana al llegar al hotel Estelar Alto Prado. Llevaba puesta una máscara de Chucky, el muñeco maldito. Detrás de él bajaron sus compañeros, algunos con anteojos de sol en plena noche, otros con gorros azules y amarillos, las medallas colgadas del cuello y una remera especialmente preparada para la ocasión, con una frase que suele escucharse en las tribunas de la Bombonera: “El que más copas ganó”. Entraron cantando contra River, como si estuvieran en la popular: “Ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad...”. Venían de jugar una final con 36 grados de térmica y 85% de humedad, pero ninguno parecía cansado. La fiesta que había empezado en el Metropolitano de Barranquilla aún tenía varias horas por delante.

Merentiel fue, sin dudas, el gran protagonista de los festejos. Sus lágrimas después de convertir el segundo gol de Boca contra Atlético Mineiro explican, en parte, semejante desahogo. El uruguayo había desperdiciado tres situaciones muy claras en el primer tiempo y necesitaba su gol. Lo gritó con alma y vida y se largó a llorar, abrazado a sus compañeros. Un par de horas después, ellos mismos formaban una ronda en el vestuario y lo alentaban mientras bailaba en el medio, otra vez disfrazado y completamente desatado.

La historia de Chucky empezó con Ayrton Costa, que recibió de regalo de un amigo una réplica del personaje de la película y la adoptó como cábala. Lo vistieron con la camiseta de Boca y pasó a ser uno más del vestuario. “Me lo regaló un amigo hace bastante y nos trae bastante suerte”, contó el defensor dos semanas atrás, durante los festejos por la conquista de la tabla anual. Merentiel, que ya había celebrado caracterizado como Chucky el triunfo en el Superclásico, se apropió del papel.

Los encargados de musicalizar la fiesta fueron “Los Turros”, como se autodenomina el grupo que integran Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Milton Delgado, Carlos Palacios, Tomás Aranda y Leonel Flores. Entre cervezas, vasos de fernet, canciones de cancha y mucho baile, la copa iba de mano en mano. Pasaron 18 años para que Boca volviera a vivir una noche así.

Lautaro Di Lollo, uno de los más eufóricos de la noche, sumó su segundo título en Boca Prensa Boca

Los festejos en el Metropolitano se extendieron mucho después de la entrega de premios. Los futbolistas posaron con el trofeo para una producción de la Conmebol y ninguno se quedó sin su foto con la copa. También Rodolfo Arruabarrena disfrutó de una noche especial, cerca de dos de las personas que lo acompañaron durante toda su carrera como entrenador: Diego Markic, su ayudante de campo, y Gustavo Roberti, su preparador físico. Diez años después de su salida de Boca, el Vasco regresó al club y en menos de un semestre consiguió dos títulos. Y todavía puede ganar otros tres antes de fin de año.

Lo curioso es que, a esa altura de la noche, Boca ya debería haber estado volando rumbo a Buenos Aires. El plantel tenía previsto regresar a la Argentina el mismo sábado, después de la final. Pero Arruabarrena decidió postergar el viaje por dos cuestiones. La primera, para que sus jugadores pudieran celebrar el título en la intimidad de la concentración, sin estar pendientes del horario del vuelo. La segunda, para que descansaran en sus habitaciones y no en los asientos de un avión. El miércoles, Boca recibirá a Independiente Rivadavia de Mendoza por los octavos de final del torneo Clausura.

El club también puso dos micros a disposición de los familiares de los futbolistas, que pudieron reencontrarse con los campeones en el hotel. Entre abrazos, besos y fotos con la copa, llegó la hora de la cena, con una particularidad: los jugadores todavía tenían puesta la ropa con la que habían llegado del estadio. Nadie se había ido a bañar. Ya habría tiempo para eso.

Pero faltaba alguien. Leandro Paredes había sufrido un desmayo en la zona mixta del Metropolitano y fue trasladado por precaución a una clínica de Barranquilla. El capitán se encargó de llevar tranquilidad y hasta se tomó con humor lo sucedido. Mientras lo atendían, publicó una foto con la copa y escribió: “Fue solo un mareo por tantas vueltas juntas”. A los 32 años, acababa de ganar su primer título internacional a nivel de clubes. Y nada menos que con Boca.

Pasada la medianoche, el volante llegó al hotel y saludó uno por uno a sus compañeros. Y enseguida recibió el reconocimiento de todo el plantel, con una canción que había retumbado en las tribunas del Metropolitano: “Que de la mano de Leo Paredes...”.

El regreso a casa quedó programado para el domingo al mediodía. En tres días habrá que volver a competir y Arruabarrena no solo tendrá que recuperar físicamente a sus futbolistas, sino también lograr que vuelvan a enfocarse en lo que viene. Porque Boca rompió la pared. Y todavía quedan más copas por levantar.