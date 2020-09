Messi sigue en Barcelona: respetará su contrato hasta junio de 2021 Fuente: Reuters

Final de una novela de tres semanas. El viernes 14 de agosto, Barcelona perdió 8-2 con Bayern Munich y el cimbronazo empezó a tomar poder: Lionel Messi podía dejar el club después de un vínculo de 20 años. A partir de ahí, pasó de todo: acusaciones y declaraciones cruzadas, interpretaciones del contrato, un burofax del jugador para pedir la salida, protestas contra el presidente Josep Maria Bartomeu, la firme posibilidad de partir a Manchester City, charlas con Pep Guardiola, diversas cumbres con Luis Suárez y la llegada de su padre Jorge Messi a lla ciudad, un movimiento que empezó a definir su futuro.

Hoy, viernes 4 de septiembre, el rosarino finalmente anunció su decisión, después de constantes idas y vueltas: pese a sus ganas de partir por no ver un proyecto y una estructura clara en el club, seguirá en Barcelona hasta el final de su contrato en junio de 2021. Aquí, la cronología de los hechos.

14/8: el duro 2-8 que le propinó Bayern Munich

La goleada 2-8 que recibió de Bayern Munich, el gran golpe Fuente: AFP - Crédito: DPA

Bayern Munich no tuvo piedad con Barcelona y echó al equipo español y a Lionel Messi de la atípica edición de la Champions League en los cuartos de final. Lo humilló. Fue goleada por 8-2 en el Estadio da Luz de Lisboa, de Benfica, en uno de esos partidos que marcan y cierran ciclos. Gerard Piqué habló de "vergüenza", pidió cambios estructurales y se ofreció a salir, mientras que Quique Setién intuyó su despido y el presidente Bartomeu anunció: "A partir de ahora debemos tomar decisiones, algunas ya las teníamos pensadas antes del partido y las ejecutaremos en los próximos días".

16/8: Setién no sigue y Messi arranca sus vacaciones

El domingo, después de la humillación del viernes ante Bayern Múnich, Bartomeu anunció públicamente que el entrenador Quique Setién no continuará al mando del equipo blaugrana pese a tener tan solo siete meses de trabajo y un contrato hasta el 30 de junio del 2022. Al mismo tiempo, Messi, sin decir tan solo una palabra tras la eliminación, se fue de vacaciones con la familia a los pirineos catalanes.

19/8: asumió Koeman y expresó su deseo de tener al 10

Koeman fue presentado en Barcelona el 19 de agosto y pidió por la continuidad de Messi Fuente: AFP - Crédito: Josep LAGO

"Hablaré con Lionel Messi porque lo quiero en mi equipo. No sé si tengo que convencerlo porque tiene un año más de contrato. Es el mejor del mundo y al mejor del mundo lo quieres en tu equipo y no en el equipo contrario", explicó el entrenador holandés Ronald Koeman al asumir como DT de Barcelona y firmar un contrato por dos años.

20/8: reunión con Koeman y el "más afuera que adentro"

Las tapas de los diarios españoles: "Me veo más afuera que adentro"

"Me veo más afuera que dentro", fue la frase que Leo le dijo a Koeman, quien le expuso su proyecto, en la primera charla que mantuvieron. "El jugador le ha señalado el malestar y el disgusto por la situación que se vive en el club tras el 2-8 contra el Bayern y, de hecho, le hizo ver que ahora mismo se ve más fuera que dentro del club", contó RAC1.

24/8: Suárez no será tenido en cuenta

"Si el club piensa que soy prescindible, que me lo diga", le había dicho Suárez a EL PAÍS el sábado 22 de agosto. Y así fue: el lunes 24, Koeman levantó el teléfono y se comunicó con el atacante uruguayo para avisarle que no contará con él para la próxima temporada, por lo que deberá rescindir el año de contrato que le quedaba pendiente. Pese a la comunicación, luego Suárez inició los entrenamientos y ahora podría emigrar a Juventus. ¿O no?

25/8: el burofax para pedir la salida del club

Protestas contra Bartomeu en la noche en la que Messi envió el burofax para salir del club Fuente: Reuters

El martes 25 de agosto llegó el gran cimbronazo. Tras más de 20 años en el club, Messi le comunicó a Barcelona que se quiere ir a través de un burofax. El deseo del jugador era aplicar una cláusula de su contrato para rescindir unilateralmente al final de la temporada (se había vencido en junio) y marcharse con el pase en su poder. A sus 33 años, después de 16 años, 34 títulos y 634 goles en el primer equipo, su futuro parecía estar lejos de la Ciudad Condal.

26/8: su partida a Manchester City toma fuerza, pero Barcelona se muestra "inflexible"

Manchester City con Pep Guardiola y Sergio Agüero. El nuevo destino de Messi empezó a tomar fuerza, al punto tal que Leo habló con el DT español para tantear el terreno y saber si su incorporación al conjunto ciudadano es viable. Mientras tanto, Barcelona dejó en claro su postura inflexible, al entender que no es válido el razonamiento urdido por los asesores de Messi, que piden ejecutar la cláusula de salida amparándose en un final de temporada postergado por el coronavirus.

Manchester City fue el club apuntado para salir

"No contemplamos ningún tipo de salida de Leo a nivel contractual porque queremos que se quede. Messi le ha dado muchísimo al Barça y el Barça también a Leo. Tenemos que luchar para que este matrimonio siga adelante", explicó Ramón Planes, secretario técnico del club. La situación ya era más clara: en caso de querer salir, Messi debía conseguir un club que estuviese dispuesto a pagar los 700 millones de euros de su cláusula.

27/8: Bartomeu ofrece irse del club y Messi hace su primera aparición

Mientras en España comenzó a circular la versión de que Bartomeu aceptaría irse para que Messi se quede en el club, el jugador argentino hizo su primera aparición pública: las cámaras de la TV lo captaron a la salida de un restaurante después de juntarse a cenar con Suárez.

30/8: Leo no se presenta a pruebas PCR y la Liga emite un duro comunicado

El domingo 30 de agosto, Messi cumplió lo que había anticipado en su segundo burofax: no se presentó a las pruebas PCR que realizó Barcelona antes de retomar los entrenamientos e iniciar el ciclo de Koeman como DT. El mismo día, la Liga publicó un comunicado para respaldar la postura de Barcelona, asegurando que el jugador tiene una cláusula de rescisión y que no dará la baja federativa si no se abona dicho monto, que según el club es de 700 millones de euros.

1/9: reunión Messi-Suárez para definir el futuro

Una de las pocas apariciones públicas de Messi: cena con Suárez Crédito: Captura TV

Tras una serie de cumbres cruciales entre los referentes del plantel, el lunes 1° de septiembre, tras la segunda práctica del club culé con el nuevo entrenador, se dio una nueva reunión que fue captada por las cámaras de la televisión española: Suárez se juntó con Messi en la casa del rosarino, una cumbre que se repitió en sucesivas ocasiones durante la semana.

2/9: llega Jorge Messi a Barcelona y se reúne con Bartomeu

Jorge Messi llegó a Barcelona y dijo: "Veo difícil que Leo siga"

En busca de alcanzar un acuerdo que permita una salida prolija de su hijo del club Barcelona, Jorge, el padre de Lionel Messi, llegó el miércoles 2 de septiembre por la mañana a la ciudad. "Veo difícil que Leo se quede", dijo al arribar, y agregó, con relación a si la llegada a Manchester City es una buena opción: "No sé, no hay nada todavía". Asimismo, ante la pregunta, dijo que no había hablado con Pep Guardiola, DT del club inglés.

Luego, por la tarde, se reunió con Bartomeu durante una hora y media, en una reunión en la que Jorge Messi le comunicó que la idea de su hijo era dejar el club, mientras que los directivos le comunicaron la postura inflexible: el presidente le anunció que pretendía respetar el contrato hasta 2021, le ofreció una nueva renovación por dos años y dejó en claro que se remitirán siempre a la cláusula de rescisión de 700 millones de euros.

4/9: comunicado contra la Liga y video para anunciar que sigue

El jueves fue un día de reuniones y versiones, en el que se empezó a especular sobre el posible "giro inesperado" en la novela, ya que Jorge Messi aceptó que estaban estudiando la posibilidad de que Messi se quede. "Decisión tomada", aseguraban en España, en una situación que se confirmó hoy.

Jorge Messi se reunió con Bartomeu el miércoles y le comunicó que la idea de Leo era irse; luego firmó una carta contra la Liga el viernes Fuente: Reuters

En el inicio de la jornada, el padre de Leo emitió un comunicado contra la postura de la Liga: "Es obvio que la indemnización prevista en la cláusula previa no es aplicable en absoluto", se lee en la carta con la firma de Jorge Messi. "Desconocemos qué contrato es el que han analizado y cuáles son las bases sobre las que concluyen que el mismo contrato con una 'cláusula de rescisión' aplicable en caso de que el jugador decidiera utilizar la extinción unilateral del mismo, con efectos a partir de la finalización de la temporada deportiva 2019/20".

Luego, la Liga respondió con otro comunicado de tan solo dos párrafos, en el que aseguran que hay una "interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato" y vuelve a insistir en su postura.