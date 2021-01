Messi retornará en la Copa del Rey tras las dos fechas de suspensión Crédito: @FCBarcelona_ES

Vuelve Lionel Messi. Tras cumplir las dos fechas de suspensión por su expulsión en la final de la Supercopa de España que ganó Athletic de Bilbao, el astro argentino reaparecerá mañana en Barcelona en el partido de los octavos de final de la Copa del Rey frente a Rayo Vallecano en Vallecas. Su retorno es la novedad más destacada entre la lista de convocados por el entrenador Ronald Koeman. Pero mientras el equipo piensa en el desarrollo deportivo, el club ve cada vez con más preocupación su posible partida.

Es que en las últimas horas se conoció la noticia de que Messi y toda su familia están tomando clases de francés, algo que inmediatamente se vinculó con su posible traspaso a PSG.

Messi no pudo jugar en las victorias frente a Cornellà en la Copa del Rey (2-0 en la prórroga tras 0-0) y Elche (2-0) en la Liga de España luego de haber sido sancionado por la RFEF: le dieron dos fechas tras el golpe a Assier Villalibre en el cierre del partido con Athletic en la final de la Supercopa, lo que significó su primera tarjeta roja en 753 partidos en el club. Ahora, retornará frente a Rayo, equipo que milita en la segunda división y que cuenta con los argentinos Oscar Trejo y José Ulloa.

La vuelta de Leo es una de las novedades más destacadas de la convocatoria de Koeman, además de la nueva citación a Ilaix Moriba, surgido del fútbol juvenil del club clubé. Para el entrenador, es primordial que el retorno del argentino se de en un buen estado físico y con una alza en su rendimiento futbolístico: "Estará más descansado, es verdad que tuvo algunas molestias. Está fresco, con ganas, sin molestias... Necesitamos un Messi en forma y a su nivel, sobre todo por su creatividad y efectividad como jugador", dijo en conferencia de prensa.

"Messi es pieza clave por muchas cosas. Ojalá que por su calidad ganemos muchos partidos. Leo tiene muchas ganas de jugar. Es un ganador y quiere estar en todos los partidos. Mañana tenemos charla y cuando lleguemos a Madrid daré el equipo. Hay que esperar hasta mañana para saber si va a ser titular", agregó el DT holandés.

Por otro lado, Koeman aseguró que ahora mismo la Copa del Rey es el "camino más corto" a un título, por lo que lo importante es "pasar" y hacerlo como sea, aunque se tenga que ir a otra prórroga tal como ocurrió en los dos partidos de la Supercopa de España y en los 16vos de final de la Copa del Rey. "Ojalá que pasemos sin problemas, pero lo más importante es pasar y si tiene que ser con prórroga, pues con prórroga. Por el calendario, ojalá que sea antes pero para estar seguros de evitarla hay que trabajar mucho y jugar bien. Tenemos que estar bien y concentrados. El Rayo tiene calidad de equipo de Primera", avisó el DT en rueda de prensa.

"Messi es un ganador y quiere estar en todos los partidos", dijo Koeman Fuente: Archivo - Crédito: LLUIS GENE / AFP

"Decidiremos un equipo fuerte para pasar ronda, la Copa es el camino más corto para ganar algo. El equipo tiene que estar muy metido", reiteró en este sentido. Y, aunque Real Madrid o Atlético de Madrid ya fueron eliminados, nada cambió: "Otros equipos también son muy fuertes como vimos en la Supercopa, como Athletic o Real Sociedad. Quizás es ventaja para Madrid o Atlético centrarse en La Liga, pero prefiero jugar cada tres días y poder optar a ganar los tres títulos", se sinceró. "La ventaja de los puntos del Atlético, la forma que tienen y el descanso, es complicado. Pero hasta que sea imposible, haremos lo posible. La Copa es un torneo más corto, menos partidos, y la jugamos para ganar. Quiero ver esta mentalidad ante el Rayo".

Por último, Koeman también opinó acerca de la crítica situación económica de club. "El Barça es uno de los grandes que sufre más que los otros por el tema del Covid porque no hay público en el estadio, no vienen turistas... No sé si eso afecta a los jugadores, yo les he visto metidos. ¿Si cobran demasiado? Eso depende del club, que es el que hace el contrato. Todos hemos ayudado al club en la baja salarial", comentó el holandés. "No sé si es verdad que no hayan cobrado este mes. Tengo que preguntarlo antes porque no todo lo que sale en la prensa es verdad".

Messi y su familia toman clases de francés

El futuro de Lionel Messi es una de las cosas que más preocupan a Barcelona. Nadie puede imaginar las consecuencias de su salida, que marcaría un final en la historia del fútbol mundial.

Y aunque el mismo jugador dijo en una entrevista que no definirá su continuidad o su salida a otro equipo hasta después de las elecciones presidenciales de marzo, son cada vez más los indicios que lo vinculan con París Saint Germain.

Hace una semana, el director deportivo de PSG, Leonardo, reconoció oficialmente que están interesados en Messi. "Ya tenemos reservada una silla para esa negociación", señaló en France Football. Ayer, Leandro Paredes, actual jugador del equipo parisino, tampoco ocultó el vínculo. En una charla con Corriere dello Sport, admitió: "Depende de él si quiere venir, porque el PSG está intentando convencerlo".

Y para cerrar el panorama, el periodista de Canal + Francia Geoffroy Garétier contó: "Messi y toda su familia, su mujer e hijos están tomando clases de francés. ¿Por qué va a aprender francés si va a firmar por el Manchester City? No tiene sentido. Esta información, en la que tengo mucha confianza, es una fuente muy fiable", dijo.

